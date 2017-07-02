 Полиция на Ривненщине изъяла из автомобиля около 5 кг янтаря. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За рулем транспортного средства Renault Kangoo находился 21-летний житель села Кривица Дубровицкого района, автомобиль принадлежал пассажиру - 19-летнему односельчанину водителя. В ходе общения с правоохранителями пассажир вдруг начал убегать. Полицейские его задержали, после чего осмотрели салон иномарки.
Во время осмотра в сумке был обнаружен янтарь-сырец весом 4 килограмма 740 граммов.
Янтарь изъяли, он будет направлен на экспертизу. По факту хранения имущества, добытого преступным путем начато досудебное расследование по части 1 статьи 198 Уголовного кодекса Украины.
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Столько же достали из заднего прохода пассажира автомобиля - Ляшка.
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