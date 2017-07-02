 Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВС Украины.
В ритуале приняли участие личный состав флота, руководство Генерального штаба ВС Украины, Командования ВМС ВС Украины, ветеранская общественность. После этого на внешнем рейде состоялось возложение венка и цветов на воду в знак почтения памяти погибших военных и гражданских моряков. В море к ритуалу присоединились и учебные катера "Чигирин" и "Новая Каховка", которые с курсантами Института ВМС на борту только что вернулись из дальнего похода.
Основные мероприятия проводятся в районе морского вокзала и акватории Одесского залива. Так, на причале проведен ритуал памяти 38 военнослужащих флота, погибших в зоне проведения АТО. Также состоялось награждение личного состава ВМС государственными, ведомственными и региональными наградами. 5 военнослужащих и членов их семей получили сертификаты на жилье.
По словам генерала армии Украины Виктора Муженко, в интересах Военно-Морских Сил осуществляются ремонты, модернизация и строительство боевых кораблей, в частности, активно проводится оснащение дивизиона бронированных артиллерийских катеров. Он также отметил, что полностью восстановлено боевой потенциал морской пехоты, артиллерийской бригады, значительно повысился уровень классной подготовки летного состава морской авиации, постоянно совершенствуется система базирования сил.
С 12.00 до 20.00 одесситы и гости города имеют возможность посетить с экскурсиями боевые корабли и катера, а также ознакомиться с образцами вооружения и военной техники.
Торжественные мероприятия сегодня проводятся также в Николаеве, Очакове, Мариуполе, Бердянске и других местах базирования украинских ВМС.
2928 59
Материалы по теме: Оборона
Мэттис пригласил Полторака в Пентагон(8)
"Отрабатываем действия взвода. Улучшаем свои умения и навыки", - в зоне АТО проходят соревнования танковых экипажей ВСУ. ВИДЕО(9)
Комитет Сената США одобрил проект военного бюджета, предусматривающий помощь Украине, в том числе летального оружия(86)
Службы тыла и обеспечения ВСУ получили первую партию новых "сухпайков": "Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервами перловки и консервами гречки". ФОТО(80)
Муженко провів ефективну зустріч з начальниками Генштабів країн ЄС(0)
Форсирование водной преграды отработали танкисты и военные инженеры на совместных учениях в Донецкой области. ВИДЕО(33)
Минобороны усилит военную группировку в Бессарабии, - Полторак. ВИДЕО(85)
Ответить
Ответить
Ответить
--------------------------
Карлик так разнервничался, и бил ногами об пол, что стал на 10 см короче, во.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ БЫЛИ ТАНЦЫ...
... ПЕЛИ ПЕСНИ...
... КИДАЛИ ГРАНАТЫ В МОРЕ...
... СОБИРАЛИ ВСПЛЫВШИХ БЫЧКОВ И РУССКИХ ШПИОНОВ...
.
Ответить
Ответить
Російський співак Мітя Фомін заявив у Львові, що «Крим - це Росія»Екс-соліст гурту Ні-Fi Мітя Фомін приїхав до Львова на Alfa Jazz FestКолишній учасник популярного у 90-ті гурту Ні-Fi Мітя Фомін завітав до Львова на Alfa Jazz Fest йдеться в програмі «Світське життя».До України російського виконавця, за його словами, привела любов до музики та Львова. Артист продовжує виступати в нашій країні: нещодавно відіграв концерт в Одесі.У розмові з ведучою Фомін сказав, що для нього Крим - це російська територія. До слова, виконавець часто виступає на окупованій території.«Я завжди говорив про те, що музика не має меж, я їздив в Крим і в минулому. Артист, як пташка, він співатиме, навіть, якщо його не будуть слухати. Він співати, куди прилітає. Ніхто з нас не має жодного відношення до того, що відбувається на кордоні, на фронтах» - заявив співак.https://antikor.com.ua/articles/177503-rosijsjkij_spivak_mitja_fomin_zajaviv_u_ljvovi_shcho_krim_-_tse_rosija
...
Ответить
Ответить
Ответить
Непорядок....
Ответить
Ответить
Наглядеться невозможно.
Ответить
Ответить
...как бы это ещё Цензору, боевой потенциал с падежами восстановить? *)
А за Одессу? -- Місто Герой ! Слава Україні!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Еще раз мне здесь гавкни, и полетишь в деактив, мне с имбицилами говорить нет желания.
Ответить
может это просто вы, долбоёбы?...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
прямо не знаю, кому и верить!....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Поздравляю военных моряков с праздником!
Ответить
Ответить
Інші офшори Порошенка («СХЕМИ»)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-------------------------
Только за это вирус надо посадить в карантин лет на 10.
Он бы ещё дивизию галер построил, тоже наваристо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить