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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе ритуалом поднятия военно-морского флага, стеньговых флагов и флагов расцвечивания на боевых кораблях, катерах и судах сегодня, 2 июля, начались торжественные мероприятия по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

В ритуале приняли участие личный состав флота, руководство Генерального штаба ВС Украины, Командования ВМС ВС Украины, ветеранская общественность. После этого на внешнем рейде состоялось возложение венка и цветов на воду в знак почтения памяти погибших военных и гражданских моряков. В море к ритуалу присоединились и учебные катера "Чигирин" и "Новая Каховка", которые с курсантами Института ВМС на борту только что вернулись из дальнего похода.

Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 01
Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ВМС существенно укрепили обороноспособность Украины", - Порошенко поздравил и наградил украинских военных моряков

Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 03
Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 04

Основные мероприятия проводятся в районе морского вокзала и акватории Одесского залива. Так, на причале проведен ритуал памяти 38 военнослужащих флота, погибших в зоне проведения АТО. Также состоялось награждение личного состава ВМС государственными, ведомственными и региональными наградами. 5 военнослужащих и членов их семей получили сертификаты на жилье.

Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 05

Также читайте: "Кроме поздравлений, военные моряки ожидают и конкретных действий", - Турчинов

Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 06
Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 07
Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 08

Смотрите: Новый катер для ВМС типа "Гюрза-М" спущен на воду, - Минобороны. ФОТО

Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 09

По словам генерала армии Украины Виктора Муженко, в интересах Военно-Морских Сил осуществляются ремонты, модернизация и строительство боевых кораблей, в частности, активно проводится оснащение дивизиона бронированных артиллерийских катеров. Он также отметил, что полностью восстановлено боевой потенциал морской пехоты, артиллерийской бригады, значительно повысился уровень классной подготовки летного состава морской авиации, постоянно совершенствуется система базирования сил.

Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 10
Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 11

Смотрите также: Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 12
Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 13
Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 14

С 12.00 до 20.00 одесситы и гости города имеют возможность посетить с экскурсиями боевые корабли и катера, а также ознакомиться с образцами вооружения и военной техники.

Смотрите: Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместные учения с кораблями ВМС Турции. ВИДЕО

Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 15
Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 16
Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе 17

Смотрите: Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Торжественные мероприятия сегодня проводятся также в Николаеве, Очакове, Мариуполе, Бердянске и других местах базирования украинских ВМС.
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А ручки маленьких одеситів-бандерівців так і тягнуться до гармати.
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Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе.
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Карлик так разнервничался, и бил ногами об пол, что стал на 10 см короче, во.
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Саня,а сьогодні День подяки чи що,роздаєш всім,адмінам,фотографам,портрета хоч не забув подякувати
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Каждый украинский снаряд,каждая пуля - заказ похоронБюро кацапстана! Хороший бизнес,добрый...
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Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе. ФОТОрепортаж

- ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ БЫЛИ ТАНЦЫ...
... ПЕЛИ ПЕСНИ...
... КИДАЛИ ГРАНАТЫ В МОРЕ...
... СОБИРАЛИ ВСПЛЫВШИХ БЫЧКОВ И РУССКИХ ШПИОНОВ...

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...Російський співак Мітя Фомін заявив у Львові, що «Крим - це Росія»Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе - Цензор.НЕТ 739
Російський співак Мітя Фомін заявив у Львові, що «Крим - це Росія»Екс-соліст гурту Ні-Fi Мітя Фомін приїхав до Львова на Alfa Jazz FestКолишній учасник популярного у 90-ті гурту Ні-Fi Мітя Фомін завітав до Львова на Alfa Jazz Fest йдеться в програмі «Світське життя».До України російського виконавця, за його словами, привела любов до музики та Львова. Артист продовжує виступати в нашій країні: нещодавно відіграв концерт в Одесі.У розмові з ведучою Фомін сказав, що для нього Крим - це російська територія. До слова, виконавець часто виступає на окупованій території.«Я завжди говорив про те, що музика не має меж, я їздив в Крим і в минулому. Артист, як пташка, він співатиме, навіть, якщо його не будуть слухати. Він співати, куди прилітає. Ніхто з нас не має жодного відношення до того, що відбувається на кордоні, на фронтах» - заявив співак.https://antikor.com.ua/articles/177503-rosijsjkij_spivak_mitja_fomin_zajaviv_u_ljvovi_shcho_krim_-_tse_rosija
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митя он и есть митя, так митей и сдохнет на кацапии.
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Таке заявив у Львові і....вижив???
Непорядок....
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Ну если открыватель рта под музыку- певец , с аудиторией слушателей -лишь бы музыка играла, то кто же тогда Паваротти, Селен Дион.......отношения вы конечно не имеете до того ,что происходит,но когда гибнут люди можно было хотя бы возмутиться.
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Ах красота то какая, глаз радует и сердце тешит!
Наглядеться невозможно.
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полностью восстановлено боевой потенциал

...как бы это ещё Цензору, боевой потенциал с падежами восстановить? *)
А за Одессу? -- Місто Герой ! Слава Україні!
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Ого, весь флот собрали, все два советских корабля
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Для тебя и одного- много, только сунься в Одессу с оружием, я тебя вилкой покарбую, кацап.
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Да ладно тебе, вон как из Крыма бежали, только пятки сверкали
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Я одесситка , а не крымчанка,кацап, и Родину не продаю, шашлык из вас -вонючий, поэтому вилкой поищу моск, кацап, и скормлю рыбам.
Еще раз мне здесь гавкни, и полетишь в деактив, мне с имбицилами говорить нет желания.
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прикинь, и эту страну, с ДВУМЯ советскими кораблями, пидоРашка ТРИ года повалить не может...))
может это просто вы, долбоёбы?...
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С террористами, в Сирии
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а по вашему ТВ рассказывали, что детьми, присыпанными пеплом...
прямо не знаю, кому и верить!....
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Ага, бородатыми "детьми"
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Ах-ах! Лол ватан! Ваши про..бы под Табакой и Пальмирой наверное изучают в Вест-Поинте! А когда Раховояк и асадистов, как шлюшек нахлопали Томагавками, вы даже не пикнули! Бойцы с террористами - смешно!
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У 200-т российских саперов в Пальмире не было планов попадать в котел к 4000-й группировке борадачей, это ваше хобби в котлы попадать)
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Та не, игиловцев там было 20000 тыщ, а утилезированые кацы чот ни хрена не саперы были, но то такое! Как говорят, у страха глаза велики! Сидя укрепленные в городе +- 3000 асадовских шлюшек + Орки - бежали как зебры голопом от 1-1.5 тыс борадачей с легким вооружением! Да кстати имея супер-пупер поддержку в виде ВКС! Причем это признают даже ваши фашики типа Мюрида, ха-ха борцы бля!
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С тоталитарной феодальнокрасножопой саветской рассеей . Так понятно?
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кацаКрысы,я вас будут косить с трёх аккаунтов на Цензоре,о которых вы не знаете.в спам пацкуды...
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Торжественно отпраздновали как просрали флот в Крыму !
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Пусть те кто бросил его отбивает . Не надо на других перекладывать ответственность, времена совка давно прошли....
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Не стоит зацикливаться на прошлом,ведь впереди все будущее.
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Умник, а шо надо было делать? Просрали все предыдущие президенты, премьеры,министры обороны, СБУ и мусорА, которые всё знали ,плюс-минус пару ле, с 2010 года. Под словом ВСЕ подразумевается работа в открытую российских спецслужб и всякой звиздоты типа кизяков. За Украину были только татары или коренные жители материковой части Украины. Ты ,наивный, думаешь, что "если бы приказ" и т.д, то ничего бы и не было? СБУ Крыма в полном составе служит в ФСБ. Кому приказывать? 10%-ам солдат котрые потом вышли?
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Осталось завести деньги с офшоров и построить корабли.
Поздравляю военных моряков с праздником!
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вот и дождались про офшоры - ляпота!.... а теперь давай про пьяных президентов - все равно подтверждения ни тому ни другому нет...)
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Флот в Крыму просрали в 2014, в основном была ошибка что комплектовался экипаж по территориальному принципу: из крысчан, а рашка там платила своим морякам в Севастополе больше спецом + пропаганда. Дольше всех сопротивлялся тральщик "Черкассы" долго за ним гонялись кацапы, но приказа стрелять из Киева не было. Ушли из Крыма в Одессу только катера, а флагман фрегат "Гетьман Сагайдачный" был в это время в миротворческой миссии задействован ООН потом вернулся в Одессу.
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Сибирь охватили лесные пожары на площади свыше 800 000 гектаров.В Иркутской области и Красноярском крае сгорели сотни домов...
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дивизиона бронированных артиллерийских катеров
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Только за это вирус надо посадить в карантин лет на 10.
Он бы ещё дивизию галер построил, тоже наваристо.
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Омериканцы придумали глиссер развивающий бешеную скорость по воде и управляемый со спутника, сидит где нибудь в центре оператор и управляет машинкой начиненнной всякими бомбочками,хрясь и нет подложки Курск...,ккакой ужОс,до чего техника дошла..
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Просто красавцы ,наши парни,какая форма-прелесть.....Да и техника я думаю будет со временем все внушительней выглядеть. С Праздником!!!! Наши дорогие защитники моряки!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТоржественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе. ФОТОрепортаж
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