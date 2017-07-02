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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:пожар (3311) Хмельницкий (320) ГСЧС (1131)

 Масштабный пожар охватил ночью торгово-производственный комплекс в Хмельницком, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сегодня ночью в Хмельницком загорелся торгово-производственный комплекс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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Отмечается, что пожар возник на втором этаже трехэтажной торгово-производственной постройки. Огнем были охвачены частично второй и третий этажи, а также кровля здания на площади около 2000 кв. м.

Пожарные боролись с огнем около 3,5 часов и смогли не допустить его распространение на продуктовый супермаркет, офисные помещения и расположенные рядом многоэтажки.

Пожар был локализован в 3:17 и ликвидирован в 5:05.

Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работала мобильная оперативная группа ГУ ГСЧС, причины возгорания и убытки установит следствие.

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Точно можу сказати, що це не обігрівач замкнуло.
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Хуйло липецкое и его Режим планомерно уничтожают то, что в Украине ещё работает.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМасштабный пожар охватил ночью торгово-производственный комплекс в Хмельницком, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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