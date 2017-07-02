 Масштабный пожар охватил ночью торгово-производственный комплекс в Хмельницком, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что пожар возник на втором этаже трехэтажной торгово-производственной постройки. Огнем были охвачены частично второй и третий этажи, а также кровля здания на площади около 2000 кв. м.
Пожарные боролись с огнем около 3,5 часов и смогли не допустить его распространение на продуктовый супермаркет, офисные помещения и расположенные рядом многоэтажки.
Пожар был локализован в 3:17 и ликвидирован в 5:05.
Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работала мобильная оперативная группа ГУ ГСЧС, причины возгорания и убытки установит следствие.
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