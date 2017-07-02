 Первая полицейская смарт-остановка появилась в Мариуполе, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Смарт-остановка - это бесплатный wi-fi. Это экран, где мы будем транслировать необходимую информацию о работе полиции, о разыскиваемых преступниках. Это карта движения общественного транспорта и другая полезная информация для жителей и гостей города. На мониторе также будет транслироваться время прибытия общественного транспорта. Кстати, на нем не будет никакой рекламы, только общественно значимая информация", - отметил он.
На остановке установлены современные видеокамеры и необходимое оборудование для зарядки мобильных телефонов. Также имеется кнопка срочного вызова полиции.
По словам Вячеслава Аброськина, в ближайшее время будет установлен электронный ibox и каждый желающий сможет получить всю открытую информацию о деятельности полиции, записаться на прием к руководству главного управления и территориальных подразделений полиции Донбасса.
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