EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Общество, Фоторепортаж, Технологии
  795  10
Все про:информация (313) Мариуполь (4100) технологии (602) Донецкая область (4410) Аброськин (413)

 Первая полицейская смарт-остановка появилась в Мариуполе, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

1 июля жителям Мариуполя представили современную смарт-остановку "Главное управление Национальной полиции в Донецкой области".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

Смотрите также: Полиция Донетчины получила катер для патрулирования побережья Мариуполя. ФОТОрепортаж

"Смарт-остановка - это бесплатный wi-fi. Это экран, где мы будем транслировать необходимую информацию о работе полиции, о разыскиваемых преступниках. Это карта движения общественного транспорта и другая полезная информация для жителей и гостей города. На мониторе также будет транслироваться время прибытия общественного транспорта. Кстати, на нем не будет никакой рекламы, только общественно значимая информация", - отметил он.

На остановке установлены современные видеокамеры и необходимое оборудование для зарядки мобильных телефонов. Также имеется кнопка срочного вызова полиции.

По словам Вячеслава Аброськина, в ближайшее время будет установлен электронный ibox и каждый желающий сможет получить всю открытую информацию о деятельности полиции, записаться на прием к руководству главного управления и территориальных подразделений полиции Донбасса.

Смотрите также: Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Первая полицейская смарт-остановка появилась в Мариуполе, - Аброськин 01Первая полицейская смарт-остановка появилась в Мариуполе, - Аброськин 02Первая полицейская смарт-остановка появилась в Мариуполе, - Аброськин 03Первая полицейская смарт-остановка появилась в Мариуполе, - Аброськин 04Первая полицейская смарт-остановка появилась в Мариуполе, - Аброськин 05

Читайте также: Мариуполь разорвал дружественные отношения с двумя российскими городами

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где Голубан? Отброськин Крымский сепар,враг Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько она продержится, пока ее не поломают, пьяная молодежь она такая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
понимаю Ваш скептицизм, но.... людям надо давать шанс. Продержится - честь и хвала... засрут, что ж - значит такой уровень и мечтать о европах нелепо и неуместно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дешеві аваковські понти. "Реформовані" аваковим поліціянти б'ють людей так же самісінько, як і нереформований "беркут". Дніпро 9-го травня пересвідчився в цьому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навіщо на цю дурницю зараз гроші витрачати? Більш купувати нема що? Краще би боєприпаси купили або тепловізори для ЗСУ. Мусора від жиру бісяться, а бійцям ЗСУ елементарного не вистачає.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоПервая полицейская смарт-остановка появилась в Мариуполе, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти