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 Общество
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 Бойца АТО Александра Попова, погибшего под Волновахой, похоронили в Николаеве. ФОТОрепортаж

На центральной аллее городского кладбища Николаева с воинскими почестями похоронили главного сержанта 1-й роты 28-й бригады Александра Попова, погибшего в ночь на 28 июня в районе Волновахи (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", Попов родился в 1977 году в селе Кобзарцы (Снегиревский район Николаевской области). До АТО проживал в Черноморском (Одесская область).

Он кадровый военный. 15 лет прослужил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), был в составе украинского контингента в Ираке. Участник АТО с 2014 года.

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Напомним, Попов погиб в бою с разведгруппой противника от гранатометного выстрела. Еще 4 военнослужащих бригады получили осколочные ранения.

Бойца АТО Александра Попова, погибшего под Волновахой, похоронили в Николаеве 01Бойца АТО Александра Попова, погибшего под Волновахой, похоронили в Николаеве 02Бойца АТО Александра Попова, погибшего под Волновахой, похоронили в Николаеве 03Бойца АТО Александра Попова, погибшего под Волновахой, похоронили в Николаеве 04Бойца АТО Александра Попова, погибшего под Волновахой, похоронили в Николаеве 05Бойца АТО Александра Попова, погибшего под Волновахой, похоронили в Николаеве 06Бойца АТО Александра Попова, погибшего под Волновахой, похоронили в Николаеве 07

(Фото Ради громадської безпеки)
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Світла, вічна пам'ять, Братику!
Рідним найщиріші співчуття, низький уклін. Ми плачемо разом з Вами.
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ты свой язык петеанусный сюда не приплетай.твои браты чоешоколадные -это гыг и другая фуета
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Красивий хлопець..
Гарна посмішка, щира..
Скоріш за все - професіонал.. Дуже шкода...
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...с Афгана эшелоны с гробами стояли на Киев-Товарный... ...и люди шептались от страха... ... между Воскресенкой и Троещиной кладбище заложили для Афганцев -- все опять шептались...
...я не знаю, что хотел сказать? -- но так было и пусть так больше не будет...
Героям Слава!
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Царство Небесне,загиблий Украiнський Герой!
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А тем временем россия готовит ультиматум Украине, что бы давали воду в Крым.
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Сам хочу "И" написать. Просто герои гибнут за то, что бы таких ультиматумов не было.
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Царство небесне загиблому сину української землі. Вічна слава та пам"ять нескореному лицарю Ураїни
https://www.youtube.com/watch?v=TaXUPhOUpZg
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Цензор.НЕТФотоОбществоБойца АТО Александра Попова, погибшего под Волновахой, похоронили в Николаеве. ФОТОрепортаж
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