 Бойца АТО Александра Попова, погибшего под Волновахой, похоронили в Николаеве. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", Попов родился в 1977 году в селе Кобзарцы (Снегиревский район Николаевской области). До АТО проживал в Черноморском (Одесская область).
Он кадровый военный. 15 лет прослужил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), был в составе украинского контингента в Ираке. Участник АТО с 2014 года.
Напомним, Попов погиб в бою с разведгруппой противника от гранатометного выстрела. Еще 4 военнослужащих бригады получили осколочные ранения.
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Рідним найщиріші співчуття, низький уклін. Ми плачемо разом з Вами.
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Гарна посмішка, щира..
Скоріш за все - професіонал.. Дуже шкода...
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...я не знаю, что хотел сказать? -- но так было и пусть так больше не будет...
Героям Слава!
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https://www.youtube.com/watch?v=TaXUPhOUpZg
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