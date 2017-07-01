 Налоговики изъяли на Житомирщине спиртосодержащих жидкостей на сумму более 4 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что должностные лица одного из спиртовых комбинатов осуществляют незаконное хранение спиртосодержащих жидкостей, а именно эфиро - альдегидной фракции и стяжки.
В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято более 18 тысяч литров указанных жидкостей на сумму более 4 миллионов гривен, которые хранились без наличия каких-либо разрешительных документов.
В отношении директора спиртового комбината составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП. Изъятое передано на ответственное хранение.
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Навіщо ця хімія податківцям? Що вони з нею будуть робити?
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