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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1583) Житомирщина (637) налоговая милиция (1455) спирт (217)

 Налоговики изъяли на Житомирщине спиртосодержащих жидкостей на сумму более 4 млн грн. ФОТО

В Житомирской области сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота спиртосодержащих жидкостей на сумму более четырех миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что должностные лица одного из спиртовых комбинатов осуществляют незаконное хранение спиртосодержащих жидкостей, а именно эфиро - альдегидной фракции и стяжки.

В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято более 18 тысяч литров указанных жидкостей на сумму более 4 миллионов гривен, которые хранились без наличия каких-либо разрешительных документов.

Налоговики изъяли на Житомирщине спиртосодержащих жидкостей на сумму более 4 млн грн 01

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Налоговики изъяли на Житомирщине спиртосодержащих жидкостей на сумму более 4 млн грн 02

В отношении директора спиртового комбината составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП. Изъятое передано на ответственное хранение.

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Фактично, це отруйні відходи виробництва (метанол, альдегіди, сивушні масла).
Навіщо ця хімія податківцям? Що вони з нею будуть робити?
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики изъяли на Житомирщине спиртосодержащих жидкостей на сумму более 4 млн грн. ФОТО
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