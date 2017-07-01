 Полиция Донетчины получила катер для патрулирования побережья Мариуполя. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"У нас достаточно большая береговая линия, более 100 км. И вскоре мы будем обеспечивать правопорядок со стороны моря. В том числе помогать пограничникам, Вооруженным силам Украины, спасательным службам, которые работают на воде в Азовском море", - рассказал глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин. Он отметил, что главная задача полиции здесь - охрана общественного правопорядка на береговой зоне. Такой патруль может добраться туда, куда нет прохода автомобильному транспорту.
Раскрытие правонарушений, совершенных на всем Азовском побережье, "по горячим следам", выявление браконьеров, проверка плавсредств - все это будет охватывать водная полиция.
Пока личный состав насчитывает 10 сотрудников полиции, которые прошли специальную подготовку в Запорожской области и имеют соответствующие навыки не только управления водным транспортным средством, но и тактикой и алгоритмом действий при задержании злоумышленников на воде.Со временем количество подготовленных правоохранителей будет увеличено, пока обучение продолжаются.
Полицейский катер - полностью украинского производства, идеально подходит для патрулирования в морских условиях на Азовском побережье. Его длина - 6 метров, мощность - 140 "лошадей", отличается устойчивостью на воде.
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А тим часом тітушня Ківи, під назвою "Безпека життя" прямо зараз, станом на 21:40 1.07.2017 - ламає двері в гуртожитку на Обухівській 60 у Києві, намагаючись викинути звідти групу вимушених ПАТРІОТИЧНИХ переселенців з Донбасу - жінок, дітей, бо тітушні сподобався охайний та облаштований поверх, який для переселенців зробили волонтери!
Апдейт: Приїхала поліція і швидка, тітушня врубає режим "мороз"...
Апдейт-2: Свіжі стріми дивіться у Оля Ковальчук
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стрим
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и скорость километров под 60
нормальный катер
только на 100 км побережья их надо пару десятков
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..Кто в Украине никогда не выйдет на пенсию. Эксперт о грядущей реформе
Кто в Украине никогда не выйдет на пенсию. Эксперт о грядущей реформеЭксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил, что за красивыми лозунгами пенсионной реформы "получаются очень неприятные вещи"."Незнание авторами данных законопроектов определений приведет к очень интересному моменту, что если этот пакет законов примут, то на пенсию в 60 лет не сможет выйти вообще никто", - сказал Юрий Гаврилечко.https://antikor.com.ua/articles/177409-kto_v_ukraine_nikogda_ne_vyjdet_na_pensiju._ekspert_o_grjadushchej_reforme
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Мы не успевали глазом моргнуть, как они были у нашего борта!
Норвежцы - в полной экипировке! Гидрокостюмы и средства связи на высоте!
Как то подъехали наша, российская военная инспекция! Позорище!
Лодка железная, рифлёная! Офицеры поднялись к нам на борт, что бы срубить бабла по-лёгкому!
Служивый - матросик остался в шаланде! Так мы ему передали еды! Чай голодает!
Трапезничал с превеликим удовольствием!
Сам всему свидетель!
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