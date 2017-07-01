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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полиция Донетчины получила катер для патрулирования побережья Мариуполя. ФОТОрепортаж

Полиция Донецкой области получила для патрулирования Мариуполя с моря специальный катер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"У нас достаточно большая береговая линия, более 100 км. И вскоре мы будем обеспечивать правопорядок со стороны моря. В том числе помогать пограничникам, Вооруженным силам Украины, спасательным службам, которые работают на воде в Азовском море", - рассказал глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин. Он отметил, что главная задача полиции здесь - охрана общественного правопорядка на береговой зоне. Такой патруль может добраться туда, куда нет прохода автомобильному транспорту.

Полиция Донетчины получила катер для патрулирования побережья Мариуполя 01

Раскрытие правонарушений, совершенных на всем Азовском побережье, "по горячим следам", выявление браконьеров, проверка плавсредств - все это будет охватывать водная полиция.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Пацаны, без паники! По одному на угол и садимся на борт", - патрульные спасли подростков, оказавшихся на плоту на середине Днепра. ВИДЕО

Пока личный состав насчитывает 10 сотрудников полиции, которые прошли специальную подготовку в Запорожской области и имеют соответствующие навыки не только управления водным транспортным средством, но и тактикой и алгоритмом действий при задержании злоумышленников на воде.Со временем количество подготовленных правоохранителей будет увеличено, пока обучение продолжаются.

Полиция Донетчины получила катер для патрулирования побережья Мариуполя 02

Читайте: "Объявлен набор на 2,3 тыс. вакансий патрульных полицейских", - Белошицкий

Полиция Донетчины получила катер для патрулирования побережья Мариуполя 03

Полицейский катер - полностью украинского производства, идеально подходит для патрулирования в морских условиях на Азовском побережье. Его длина - 6 метров, мощность - 140 "лошадей", отличается устойчивостью на воде.

Читайте: 90% времени патрульные будут находиться в движении. Пресловутых "засад в кустах" не будет, - Белошицкий
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Назар Приходько
34 мин ·

А тим часом тітушня Ківи, під назвою "Безпека життя" прямо зараз, станом на 21:40 1.07.2017 - ламає двері в гуртожитку на Обухівській 60 у Києві, намагаючись викинути звідти групу вимушених ПАТРІОТИЧНИХ переселенців з Донбасу - жінок, дітей, бо тітушні сподобався охайний та облаштований поверх, який для переселенців зробили волонтери!

Апдейт: Приїхала поліція і швидка, тітушня врубає режим "мороз"...
Апдейт-2: Свіжі стріми дивіться у Оля Ковальчук
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Теперь будет на чем лядей- жен, подруг и просто шалав катать !
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Катер впечатляет....а мангал и приправы к шашлыкам не получили?
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Я не в буквальном смысле, что нужна такая лодочка, а оперативная доставка машин, скорых и всего необходимого.
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Может быть надувными лодками можно пугать надувные путинские "самолёты".
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ее разве разбить об голову тому кто ето придумал иначе никак ...
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Банка з під згущонки з креветками - відро бичків. З власного досвіду. Ловив з лодки.
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Два таки хорошо откормленные, видать из переаттестованных ,один жилет может не спасти
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Сало не тонет. За него наоборот будут все держаться как за дохлого кита...
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Пояснюю-вони не море патрулюють, а ділянку узбережжя на якій немає автомобільних шляхів. Це є в тесті новини.
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В том числе помогать пограничникам, Вооруженным силам Украины, спасательным службам, которые работают на воде в Азовском море" Источник: https://censor.net.ua/p446157 , тогда для помощи погранцам им нужно на сутки раньше в море выходить .
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Ну не так це-для затримання великих суден є спеціальні катери, а цей-як патрульна машина в місті. Танк же не потрібен для патрулювання міста-так у цього катера вистачить для патрулювання узбережжя.
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там движок лошадей на 200
и скорость километров под 60
нормальный катер
только на 100 км побережья их надо пару десятков
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Для Дніпра, Запоріжжя, Києва , Херсона та Каховки - може й пройде. А для прифронтового міста - навряд, сподівався на Петрову "Гюрзу".
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Фиг его знает , на Азовском море волн нет ? Как то он не сильно впечатляет именно как морской катер .
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Питання , навіть, не в хвилях. Для мене питання - після скількох попадань з автомата в балони , ця клеєна клейонка піде на дно?
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Це Ленінська кузня ,такі крейсера виготовляють!! А ціна мабудь як авіаносець!!!!
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Ну дожились, уже о надувном катере в новостях сообщают как о достижении))
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Ты так говоришь ,как будто это надувной кацапский ТАНК
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Для шоколадних телепнів це велике досягнення. Сміхота . та й тільки.
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пистец событие. Вы еще банан и таблетку пограничникам подгоните.
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Мда... Почитаешь новости судостроения Рашки, сравнишь с местными успехами, и понимаешь какие же кацапы рукожопы!
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Вот это можно назвать " адмирал Черняховский " .
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.там є відео......
..Кто в Украине никогда не выйдет на пенсию. Эксперт о грядущей реформеПолиция Донетчины получила катер для патрулирования побережья Мариуполя - Цензор.НЕТ 3410
Кто в Украине никогда не выйдет на пенсию. Эксперт о грядущей реформеЭксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил, что за красивыми лозунгами пенсионной реформы "получаются очень неприятные вещи"."Незнание авторами данных законопроектов определений приведет к очень интересному моменту, что если этот пакет законов примут, то на пенсию в 60 лет не сможет выйти вообще никто", - сказал Юрий Гаврилечко.https://antikor.com.ua/articles/177409-kto_v_ukraine_nikogda_ne_vyjdet_na_pensiju._ekspert_o_grjadushchej_reforme
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Вам никто не мешает пойти на пенсию от себя,и вообще подскажу ,вкладывайте деньги в образование своих детей и берегите своих пожилых родителей,всё предаётся по наследству.
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аваков наверное списал как на целый крейсер бабла за эту "надувную лодку "
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так крейсер- то дешевка...а вот этот катер- он всем катерам катер!
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Гачки, вудилище і інші снасті теж отримали або зі своїми будуть приходити?
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броненосец, однака, дрожи черноморский флот и не выныкивай из севастополя
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Черноморский флот имеет славную традицию сам себя топить .
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А задержанных куда?...неужели сразу ..... "Это же не наши методы!" (с)
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Нету лодок козлы гады чем патрулировать.Дали лодку фу кака шо за корыто !Ну народец у нас зрадофильный звиздец ничем не угодишь.
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Авжеж, дали такого президента, чесний, сміливий, безкорисливий, справедливий і прізвище українське - Порошенко, а "народец" таки плюється і що їм зрадникам ще потрібно? .
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Тебя на х@й послать или по карте место сам найдешь?Я тебе про лодку ты мне про презика.Совсем хреново с мозгами?Ты ещё в истерике покричи.Твой сарказм не оценил мимо.
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К нам в Баренцевом море приезжали норги на Zodiak - похожие на эту!
Мы не успевали глазом моргнуть, как они были у нашего борта!
Норвежцы - в полной экипировке! Гидрокостюмы и средства связи на высоте!
Как то подъехали наша, российская военная инспекция! Позорище!
Лодка железная, рифлёная! Офицеры поднялись к нам на борт, что бы срубить бабла по-лёгкому!
Служивый - матросик остался в шаланде! Так мы ему передали еды! Чай голодает!
Трапезничал с превеликим удовольствием!
Сам всему свидетель!
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а где банан или хотя бы таблетка девок катать?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолиция Донетчины получила катер для патрулирования побережья Мариуполя. ФОТОрепортаж
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