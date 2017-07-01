 Полицейскую, подозреваемую в похищении, суд арестовал на 2 месяца, - прокуратура Киева. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец на Facebook.
"Женщина-правоохранитель, заказавшая похищение человека, арестована на 2 месяца. Соответствующее ходатайство прокуратуры города Киева в субботу, 1 июля, удовлетворил Днепровский райсуд столицы. Кроме того, учитывая тяжесть преступления, в котором подозревается полицейская, суд не предоставил ей право на залог", - пишет она.
Напомним, 24-летняя женщина, которая работает заместителем командира взвода одного из районных отделов Управления полиции охраны в Киевской области, организовала похищение и пытки гражданина, чтобы освободить любимого человека из СИЗО.
(Фото со страницы Надежда Максимец)
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І ще-які види катувань припустимі чи обмежень немає?
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Злоумышленница попросила своего знакомого за солидное вознаграждение похитить киевлянина, чтобы с помощью угроз заставить его признаться в убийстве, по подозрению в котором её возлюбленный находился в СИЗО.
Изначально она предлагала похитителям вознаграждение в шесть тысяч долларов, но затем уменьшила сумму до 50 тысяч гривен.
- Правоохранители инсценировали похищение мужчины и передали "исполнителю" видеодоказательства якобы совершенного преступления.
Женщину задержали после передачи первой части вознаграждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
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-та хто ж ее не хочет
-айда на май дан
-а я с дядей приду,он у меня кондитер
-кондитер нам не нужен
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