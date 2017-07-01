EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Происшествия
  2938  30
Все про:арест (10318) Нацполиция (7909) похищение (1254) суд (21148)

 Полицейскую, подозреваемую в похищении, суд арестовал на 2 месяца, - прокуратура Киева. ФОТО

Днепровский районный суд Киева взял под стражу сотрудницу полиции, заказавшую похищение человека, сроком на 2 месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец на Facebook.

"Женщина-правоохранитель, заказавшая похищение человека, арестована на 2 месяца. Соответствующее ходатайство прокуратуры города Киева в субботу, 1 июля, удовлетворил Днепровский райсуд столицы. Кроме того, учитывая тяжесть преступления, в котором подозревается полицейская, суд не предоставил ей право на залог", - пишет она.

Напомним, 24-летняя женщина, которая работает заместителем командира взвода одного из районных отделов Управления полиции охраны в Киевской области, организовала похищение и пытки гражданина, чтобы освободить любимого человека из СИЗО.


Полицейскую, подозреваемую в похищении, суд арестовал на 2 месяца, - прокуратура Киева 01

(Фото со страницы Надежда Максимец)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якщо викрали та катувала бандита, то жінка-полісмен боролась зі злочинністю в неробочий час, за що їй честь та хвала! Вона має бути звільнена та виправдана!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тобто катувати бандитів можна? А ще кого?
І ще-які види катувань припустимі чи обмежень немає?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ну, вилізе через добу мінімум..так вже давно робиться...спеціально затримують...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спочатку вибачся за те, що з тебе зараз вилізло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я бачу, як не міняє. Все-я був про тебе кращої думки. Блазнюй далі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ніколи авакову займатись злочинністю в країні.. Всі сили віддає "реформуванню" панянки Дєєвої..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обитатели Москвы обсуждают принятие христианства Киевской Русью. 988 год.

Полицейскую, подозреваемую в похищении, суд арестовал на 2 месяца, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 1401
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не льсти кацам..огня они тогда ещё не знали..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тема повність не розкрита -ХВОСТИ ЩЕ НЕ ВІДПАЛИ!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"красная зона"..пока она существует менты будут вести себя соответственно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У такому коханні нічого не розумію, особливо, коли зневажають закони, як ця відьма, яка повинна їх охороняти за бюджетні гроші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, и кто там презумпции правоты полицейских добивался?
Ждем комментариев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
что за инфо, кого собрались подставить, что за "любимый человек" у той коросты или там просто кто-то заплатил, а без "романтики" нх кому нужной всё равно оно не получается, не сходится история нельзя органам признаться что произошло и как такое могло произойти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чуток подробностей

Злоумышленница попросила своего знакомого за солидное вознаграждение похитить киевлянина, чтобы с помощью угроз заставить его признаться в убийстве, по подозрению в котором её возлюбленный находился в СИЗО.
Изначально она предлагала похитителям вознаграждение в шесть тысяч долларов, но затем уменьшила сумму до 50 тысяч гривен.

- Правоохранители инсценировали похищение мужчины и передали "исполнителю" видеодоказательства якобы совершенного преступления.

Женщину задержали после передачи первой части вознаграждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
-девушка, хочешь большой и чистой любви
-та хто ж ее не хочет
-айда на май дан
-а я с дядей приду,он у меня кондитер
-кондитер нам не нужен
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейскую, подозреваемую в похищении, суд арестовал на 2 месяца, - прокуратура Киева. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти