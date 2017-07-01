 Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В ходе полигонного обучения военнообязанные получили профессиональные навыки по тактической, инженерно-саперной и медицинской подготовке, а также выполнили стрельбы боевыми патронами из автомата, пулемета и пистолета.
"Это мероприятие проводится в рамках подготовки к масштабным командно-штабным учениям по территориальной обороне, которые на следующей неделе будут проводиться по всей стране. К проведению практических занятий привлекалось 20 офицеров с опытом службы в миротворческих миссиях или в районе проведения АТО", - рассказал военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.
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