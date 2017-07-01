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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине. ФОТОрепортаж

На общевойсковом полигоне 92-й отдельной механизированной бригады состоялись тактико-специальные учения с более 130 военнообязанными отрядов территориальной обороны нескольких районов Харьковщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В ходе полигонного обучения военнообязанные получили профессиональные навыки по тактической, инженерно-саперной и медицинской подготовке, а также выполнили стрельбы боевыми патронами из автомата, пулемета и пистолета.

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Отрабатываем действия взвода. Улучшаем свои умения и навыки", - в зоне АТО проходят соревнования танковых экипажей ВСУ. ВИДЕО

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Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине 03
Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине 04

Смотрите также: Испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар" прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ "Луч". ФОТОрепортаж

"Это мероприятие проводится в рамках подготовки к масштабным командно-штабным учениям по территориальной обороне, которые на следующей неделе будут проводиться по всей стране. К проведению практических занятий привлекалось 20 офицеров с опытом службы в миротворческих миссиях или в районе проведения АТО", - рассказал военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.

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Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине 06

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Війна з росією це війна з терористичними танковими колонами та терористичними механізованими частинами! Якщо путін посуне на Україну, то він посуне величезними танковими та механізованими підрозділами і головне завдання територіальної оборони це зупинити просування танкових та механізованих підрозділів ворога в місцях переходів через річки та яри, де просування танків та бронетехніки обмежене природними факторами! Саме на відпрацювання такої тактики мають бути спрямовані навчання територіальної оборони і для цього територіальна оборона має відпрацьовувати не стрільбу з автоматів та пістолетів, а стрільбу з протитанкових гармат МТ-12 керованими снарядами Стугна та стрільбу з ПТРК на відстань 4-5 км в нічний час та умовах обмеженої видимості, стрільбу з мінометів, стрільбу з РПГ-7 та СПГ-9, відпрацьовувати корегування артвогню САУ та РСЗО. Без керованої протитанкової зброї, артилерії та РСЗО підрозділи територіальної оборони не мають ніякого змісту!
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Ядерну зброю їм хоч не треба видати, аби по домівках тримали?
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Igor L унікал ))) мені дуже шкода його дружину , звичайно ж якщо у нього така є ))
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Мой кум авакову ещё весной 2014 на фейсбук писал про необходимость создания частей народного ополчения из числа официальных обладателей огнестрела (охотников, спортсменов и отставных силовиков), а в ответ - тишина..сплочённый народ он опаснее кацапов будет..
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Военную одежду выдали для показухи,уверен,шо после учений одежду заберут
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300000 бездельников(мусора,сбу,) а людей продолжают терроризировать.
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Ну не скажите. Если бы нас так терроризировали 23 года независимости - не было бы ни аннексии, ни войны. А менты - на то они и менты и да, надежды на них мало. А тероборона - дело нужное. Я вообще считаю, что нам надо взять за образец армию ЦАХАЛ: профи армия + резервисты и в течении двух суток вся страна, в случае чего, превращается в многомиллионную армию
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Данила, а почему кацапы употребляют менты, а не мусора? Например, Леха Макеев,-лорд нацизма из Канкуна, избегал этого понятия.
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"а также выполнили стрельбы боевыми патронами из автомата, пулемета и пистолета" - как это они могли стрелять, когда патронов нет и скоро совсем не будет, о чем сегодня кучу статей написал некто Дима Менделеев?!
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хай будуть Хлопці завше живими,здоровими і неушкодженими!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине. ФОТОрепортаж
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