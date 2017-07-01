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Все про:задержание (5909) Москва (2949) пикет (726) Россия (71219)

 Девушек, проводивших в Москве одиночные пикеты с чистыми листами, задержала полиция. ФОТОрепортаж

В Москве задержаны шесть человек, проводившие одиночные пикеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОВД-Инфо", задержаны две несовершеннолетние девушки на Крымском мосту, Вероника Быкадарова на Замоскворецком мосту, Милена Хуторянская на Пушкинской площади и Ольга Ромашева у здания Государственной Думы РФ. Также есть информация о шестой задержанной.

Активистки вышли на одиночные пикеты с чистыми белыми листами бумаги в руках и с заклеенными скотчем ртами.

Ромашеву, вышедшую к Думе, доставили в ОВД "Тверской". Сначала полицейский сказал ей, что скотч - это наглядная агитация, а белый лист - нет. Потом он отошел в сторону и переговорил с кем-то по телефону. Когда он вернулся, Ромашева спросила у него, почему скотч считается агитацией. Полицейский предложил разъяснить этот вопрос в отделении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "При сильных президентах так не бывает": В Москве задержаны три человека, проводившие одиночные пикеты. ФОТОрепортаж

Также в "Тверской" доставлена активистка Милена Хуторянская, которая устроила аналогичную одиночную акцию у памятника Пушкину.

Быкадарову, которую доставляли в ОВД "Китай-Город", уже отпустили из полиции, составив на нее протокол по ч. 5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). По ее словам, вместе с ней задержали также девушку, которая ее фотографировала. Она еще находится в отделе полиции. Полицейские силой отобрали у Быкадаровой телефон, когда она стала снимать происходящее в отделе на камеру.


Девушек, проводивших в Москве одиночные пикеты с чистыми листами, задержала полиция 01Девушек, проводивших в Москве одиночные пикеты с чистыми листами, задержала полиция 02Девушек, проводивших в Москве одиночные пикеты с чистыми листами, задержала полиция 03

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Да быстрее уже окукливайтесь в соей говносталагмитии, подхуйловник. Чище воздух станет.
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несовершеннолетние? ой..лучше проверьте информацию, видео настораживает..
а так да - ужос((( ЗА ЧТО? ТАК А ??
ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ!!
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На вопрос - Зачем девушек орестовали с чистыми листами? Путлеровские псы ответили, что они писали молоком и при проверке на огонь, проявилось-,, Путин х@@ло!,,
Вообщем, все по ленински.))))))))))
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кацы раскажите мне что у вас Демократическая страна))
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умеют россияне бунтовать, еще б на колени встали ))
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А как раша-менты догадываются, что на белых листах есть надпись: Путин - Х√йло...
???
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просто надпись написана невидимимыми чернилами,попробуй ментам докажи что нет)))
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Боже, який жах. Нагадує старий жарт: "У вас газета в жопе застряла. - Что правда, доктор? - Нет, "Известия"". Дивись фото.
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Ну, если бы Цензор новости из-за поребрика не передавал, то мы бы тоже думали, что санкции им на пользу. Как-то так.
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Террористки. Хотели сменить неконституционно власть. Пособницы "запрещенной в Россие" террористической организации ИГИЛ.
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на крысьме сегодня:
1. С сегодняшнего для в Крыму наступают очередные покращення в виде повышения тарифов на: электричество +19%, воду +15%, газ +8%. Ватники комментируют: "Планы Партии - в жизнь!", "Наша радость от ваших решений не знает границ!", "И когда же, наконец, эти кремлёвские бандиты уже нажрутся?", "К 2018 у нас буду тарифы, как в Краснодаре. А там свет по 4,28, а в Питере 4,50. Сестра еще три года назад платила за двушку в Калуге 5200, а пенсия была 8300 у нее и у мужа - 8500" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/881116979763060736 (скрин и ссылка).
2. Севастопольские медики грозят оккупантам увольнением из-за ухудшения условий работы. В 1-й городской больнице грядет новая волна "оптимизации". Каждому врачу накинут еще с десяток пациентов в день, при этом зарплата не изменится. В городских больницах Севастополя по-прежнему дефицит медперсонала - и старшего, и младшего. Из-за огромной бюрократии и несоответствующих нагрузке зарплат люди просто увольняются и уходят работать в частные клиники. Например, чтобы хоть как-то свести концы с концами приходится работать на полторы ставки, фактически закрывая штатные дыры. Однако выходить с прямыми протестами и отстаивать свои права медработники не хотят - боятся репрессий. Врачи говорят, что в каждом медучреждении города сейчас работает "заместитель по безопасности", который отчитывается напрямую в ФСБ. Прочтите о состоянии медицины Севастополя от самих медиков > https://ru.krymr.com/a/28589557.html
3. Записываешься к хирургу. Ждёшь 10 дней. Приходишь. А там пусто! Врача нет! А где врач? А хрен его знает! А что делать? А хрен его знает! Вот так.
4. В крымском "Госкомрегистра" жалуются, что нечем платить зарплаты увеличенному штату "чиновников", т.к. оккупанты не выделили на это средства, что повлечет ещё большую нагрузку на персонал и увеличение очередей в оккупационные госучреждения https://ru.krymr.com/a/news/28589744.html
5. Сегодня на рынке местная ватница жаловалась приехавшей из Днепра знакомой (или родственнице), что зарплаты в 22 000 руб (9770 грн) не хватает на месяц. На что приехавшая сказала, что ей бы таких денег (на материковой Украине) хватило бы на 3 месяца. Вата пыталась возразить, что "на Украине" маленькие зарплаты, но приехавшая из Днепра ответила, что им зарплат хватает, чтоб жить, чтоб летом на море съездить, зимой - в Карпаты, да ещё и ребенка в институте учить. Местной ватнице нечего было ответить.
6. В доме друга живет бабуля-божий одуванчик. По национальности - украинка. Точнее, к Украине она не имеет уже никакого отношения. Она первая похромала на "референдум". Рассказывала, какая она теперь счастливая, что "умрет в россии"… когда-нибудь. А сейчас хоть на старости лет кааак заживет! Встречает друг ее на днях, печальную такую: "Ой, как плохо, сынок. И к врачу не попасть, и продукты плохие, и денег не хватает". А он ей: "Скоро и умрете, как хотели. В россии!!! А при Украине еще бы пожили".
7. НАТО зовут в Крым: оккупанты объявили о готовности принять на стажировку студентов из Германии, чтоб те увидели, как мы "расцвели" https://ru.krymr.com/a/news/28588287.html
8. В Симферополе оккупанты провели для детей "урок живой истории", приуроченный к оккупационному "Дню партизан и подпольщиков". Естественно, детям выдали оружие. Одебиливание продолжается - православный ИГИЛ наступает https://ru.krymr.com/a/news/28589598.html (фото).
9. Женщина-водитель пропустила на дороге девушку с ребенком, чем вызвала злость у ехавшего позади таксиста. За это он избил по лицу и обхаркал девушку-водителя. Безусловно, такая ситуация могла случиться где угодно, но даже ватники отмечают, что раньше такого массового ужаса на дорогах не было. Мне остается только подтвердить их слова - и не только на дорогах https://twitter.com/CrimeaUA1/status/881113113147432960 (фото-скрин).
10. От любви до ненависти одна гавань: "Я вот читаю посты в группе, и реально начинает бомбить от того, кто с нами рядом живет, во что превратился народ! Скандалят из-за 30 рублей, которые просят за удобства на пляже, раздевалку, душ, навес, воду. При Украине, будучи студентом, я летом подрабатывал на пляже в Алуште. Так вход на пляж стоил 10 грн, лежак 20 грн, и людей было КАК ШПРОТ В БАНКЕ, и на весь город всего два бесплатных пляжа! Вы зажрались! Что сейчас такое 30 рублей? Бутылка пива стоит 70! Раньше я ненавидел отдыхающих с Западной Украины, для которых 2 гривны - це забагато, а сейчас жители нашей Евпатории стали ещё хуже! ПОЗОР ВАМ!" https://twitter.com/KrimRt/status/881125695270903808 (скрин).
11. Севастополь. В Херсонесе полицаи каждый день следят за тем, чтоб никто не купался, вытаскивая на берег "борзых" туристов и местных. Но одному такому смельчаку не повезло. Увидев его купающимся, оккупанты схватили все его вещи и кинули в море - вместе с рюкзаком, где были документы, телефон и деньги. Прочтите подробней историю от ошарашенной ватницы https://twitter.com/KrimRt/status/881191278578479104 (скрин).
12. Такую хрень я вижу впервые! Просто полицейский катер тормознул водный банан (аттракцион) и держал его в море полчаса. Наверное, протокол составили? Паспорта проверяли? Потом банан уплыл на берег https://twitter.com/Wintercrim/status/881150489974517760 (фото).
13. Первое июля. Туристов так и не прибавилось. По ссылке фото из Гурзуфа и ссылка на вебкамеры https://twitter.com/KrimRt/status/881097832115167232 (фото).
14. Посмотрел вебки Крыма и почитал под ними комментарии. Можете не смотреть и не читать - всё по-старому: людей нет и вечный спор - как было до и после…
15. Елена Бобошко из Челябинска - женщина глазастая: видит то, чего нет - "полные пляжи" А потом ее сына россия не увидит в Сирии или в Украине https://twitter.com/KrimRt/status/881196688727310336 (скрин).
16. Крымские предатели в ужасе… в ужасе не от того, что туристический сезон провален, а от того, что кремлевские пропагандоны продолжают вешать лапшу про "успехи сезона-2017". Ватник не поленился и сделал фоторепортаж с полупустых пляжей Судака, а также нашел фото пляжа ДО оккупации http://www.sudak.pro/otdyx-v-sudake-spokojnye-plyazhi-v-pervyj-den-iyulya/ (фоторепортаж).
17. Когда бы ещё поездила с таким комфортом в гордом одиночестве в троллейбусе "Симферополь-Ялта"?! Главное, что бИндеравцефф нет)) https://twitter.com/3daef0fcaf9c432/status/881107712955863040 (фото).
18. Родственница в шоке от новой соседки из Уренгоя, которая просила в магазине платье размером "ТРИХУЭЛЬ". Вот что камень, падающий с неба, с размером "3XL" делает. Не исключено, что в россии понаехавшая ягель копытом добывала.
19. Заходим с четырехлетним сыном в магазин восточных сладостей. На выходе продавец магазина угощает сына конфетой. Сынуля берет конфету и говорит спасибо. А я ему говорю: а как будет на крымскотатарском "спасибо"? Он с таким выражением лица и так громко "СЛАВА УКРАИНЕ!". В магазине все легли от смеха, в хорошем смысле. Вот так вот.
P.S. Закончу сегодняшний выпуск, процитировав слова предателя с крайне ватного Форпоста: "Противно видеть и слышать то, что творят с Севастополем пришлые люди. Я такого безобразия за все годы своей жизни не видела. Обидно смотреть, во что превращают мой город!!! Уже большинство севастопольцев правда считают, что мы в оккупации. И можете удалять мои сообщения, мне плевать. Надоело молчать про это нашествие саранчи!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/881186873430994944 (скрин).
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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русский,а когда хуйло сдохнет,ты плакать будешь как твой дед-вертухай на похоронах Гуталина,или еще сильнее?
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Но при этом "хунта" в Украине, а на России - демократия...
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за рулон туалетной бумаги скоро закрывать будут....

Девушек, проводивших в Москве одиночные пикеты с чистыми листами, задержала полиция - Цензор.НЕТ 1205
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Держимордор,чо. С бабами ети мусора - герои. А центре Масквабада чечены крымнашей режут белым днём - отворачивают свои жирные рожи, чтобы чечены не обиделись. Трусливые подлые орки.
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расия - недострана, населенная феерическими дэградантами.
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Коли читаю новини пр рашастан, чогось постійно згадую картини Ієронима Босха
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На Крымском мосту? Ух ты. Совпадение наверное
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Скотч ... Скоро будут задерживать за прокладки и тампоны .
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совершенно серьезно, статья на сайте комс. правды, РПЦ о восстановлении монархии...
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Сколенвстающих быстренько трансформируют в мордойнакапотлежащих . Ну хоть какие то движения ёпта (добавил чиста по мокшански он)
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомДевушек, проводивших в Москве одиночные пикеты с чистыми листами, задержала полиция. ФОТОрепортаж
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