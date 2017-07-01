 Певице из Беларуси Бьянке запретили въезд в Украину. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на своей странице в Instagram.
По ее словам, она с ансамблем должна была выступать в Одессе. "Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию", - пишет она.
"Мое выступление в Крыму было таким же старательным и искренним, как и предыдущие 50. Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном языке (т. к. я гражданка Беларуси)", - добавила певица.
Напомним, ранее украинские власти запретили въезд в Украину российским исполнителям Лолите, Наташе Королевой, Юлии Самойловой и группе "Иванушки International" из-за посещения оккупированного Крыма в обход Украины.
(Фото со страницы biankarnb)
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Ватная самка у которой 3 родины. ))
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В 1991 -- румыны за сотку гринов к себе пропускали на день -- я на такси из Киева 2 раза мотался... -- 4 видика за ходку притаранил...*)
Германия -- Австрия, два нелегальных проскока за сутки -- 1994 год. -- туда, сюда...
...а Бьянка? -- а нехуй ей шастать! ...*)
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уБеларуси вообще одну интересную группу знаю Ляпис Трубецкой и то
так
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Так он тогда сказал в ответ, на вопрос о поездке в Крым, что если и поедет, то только через официальный Киев (мол, не хочу нарушать закон Украины)...
Разозлил он тогда корреспондента сильно
Кто хочет дружить с мозгами, тот и дружит...
А безмозглые пусть будут вот с такими штампами в своих паспортах...
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Украина !!! Слава Украине !! Смерть росийским агрессорам !!! "....
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Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве
Он предусматривает снос «хрущевок» и переселение жителей в новые дома. я так понимаю за МКАДОМ новые дама будут
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" Певицы" нах..
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У баранов нет родины, у них есть пастбище.
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ВООБЩЕ ТО ...
ПОКА ЭТОТ ПИСТАВАТЫЙ ХОККЕИСТ-ЛЫЖНИК НЕ БУДЕТ ВЫГНАН С ПРЕЗИДЕНСТВА - НЕКУЙ ИХНИХ ПЕВИЧЕК КУДА ЛИБО ПУСКАТЬ...
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