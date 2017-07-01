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 Певице из Беларуси Бьянке запретили въезд в Украину. ФОТО

Певице из Беларуси Бьянке (Татьяне Липницкой) отказали во въезде в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на своей странице в Instagram.

По ее словам, она с ансамблем должна была выступать в Одессе. "Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию", - пишет она.

"Мое выступление в Крыму было таким же старательным и искренним, как и предыдущие 50. Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном языке (т. к. я гражданка Беларуси)", - добавила певица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусский певец Макс Корж, которому запрещен въезд в Украину, посетил Киев. ФОТО

Напомним, ранее украинские власти запретили въезд в Украину российским исполнителям Лолите, Наташе Королевой, Юлии Самойловой и группе "Иванушки International" из-за посещения оккупированного Крыма в обход Украины.


Певице из Беларуси Бьянке запретили въезд в Украину 01

(Фото со страницы biankarnb)
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Считаешь, что заявление Самойловой недостаточно "громко" для мира?
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правильно было бы написать кацапке из Беларуси! у нас своих сасалок-певичек (хоть греблю гати) а тут еще это говно плывет. нахер-нахер к терапевту......................
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"...и считаю Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию", - пишет она.

Ватная самка у которой 3 родины. ))
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вот уж вьелось " мой адрес недом и не улица мой адрес савьеський саюзь" прошмандовка корпоративная
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Точнее нет никакой. Кто девушке наливает, тот её и танцует.
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У нас в школе -- 1975 год -- был пацанчик, который успешно в Финляндию за туфлями на платформе мотался через совковый кордон контрабандно! -- и вся школа знала -- и никто не сдал! -- прикинут был, как мама не горюй...
В 1991 -- румыны за сотку гринов к себе пропускали на день -- я на такси из Киева 2 раза мотался... -- 4 видика за ходку притаранил...*)
Германия -- Австрия, два нелегальных проскока за сутки -- 1994 год. -- туда, сюда...
...а Бьянка? -- а нехуй ей шастать! ...*)
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слышала вроде Бьянка, кто что не припоминаю,
уБеларуси вообще одну интересную группу знаю Ляпис Трубецкой и то
так
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пусть уволит своего тупого агента. Он не знает, как пересекается граница государства?
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Пару лет назад смотрел интервью с Белковским на раша канале...
Так он тогда сказал в ответ, на вопрос о поездке в Крым, что если и поедет, то только через официальный Киев (мол, не хочу нарушать закон Украины)...
Разозлил он тогда корреспондента сильно
Кто хочет дружить с мозгами, тот и дружит...
А безмозглые пусть будут вот с такими штампами в своих паспортах...
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Ты думаешь умилила здесь кого-то своими крокодильими слезами? В Крыму хорошо повеселилась? До свидания!!
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-Нее, ну можно было-бы пускать...При условии что на камеру радостно заявит : " Крым -это
Украина !!! Слава Украине !! Смерть росийским агрессорам !!! "....
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ти п"яне чудо "заммучи" свому путлеру у "вушко-головку" і ---є..сосни !
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У всех нормальных людей Родина одна и лишь у ватников понятие Родина это те места где они наложили свою кучу дерьма. Эта простигосподи тоже пометила своим дерьмом Украину и свято верит что это уже её родина,её территория.
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Читала я коммент этой Бьянки, не знаю как голос ,но девочка тупинькая , весь коммент у нее разукрашен глупейшими смайликами , как новогодняя елка, фиг поймешь какая то наскальная живопись неандертальца..Кому интересно- здесь https://www.obozrevatel.com/show/news/52316-revela-na-granitse-esche-odnu-pevitsu-ne-pustili-v-ukrainu.htm
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Так себе певичка.Поёт в основном другими частями тела.
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Вот что значит, что Украина пока ещё не в братской семье цивилизованных европейских народов! Не очень-то боятся свинорылые нарушать ваши законы. Но зато оооочень боятся нарушать наши европейские правила! А то им впаяют такой же штамп с запретом в Шенген, ну а это для них смерти подобно! Ибо ненавидят Эуроппу, но лезут сюда как тараканы! В чистоту, порядок, цивилизацию. Ну а мы их допускает сюда только после проверки на вшивость! Многие не проходят...
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причем они (бараны) не прочь покормиться с другого, более сочного пастбища....а бы брюхо было забито!
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Она заплакала, ну конечно же такие гонорары теряет из за невозможности выступать в Украине. Сука!)
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Да что там Пьянка? Тут у кацапав праздник: http://echo.msk.ru/news/2010672-echo.html
Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве
Он предусматривает снос «хрущевок» и переселение жителей в новые дома. я так понимаю за МКАДОМ новые дама будут
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Причем далеко за МКАДОМ они будут.....очень далеко....
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Езжай в Ханты-Мансийск....деньгу поднимать...чего тебя в Украину то несет....
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не надо шастать по оккупированным территориям
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ну ничего, будет в крыму по елкам ездить, перед багатыми местными алигархами песни петь
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Такая-же блядина , как и Лобода , как две половинки одной тухлой жопы .
" Певицы" нах..
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Певице из Беларуси Бьянке запретили въезд в Украину. ФОТО

ВООБЩЕ ТО ...
ПОКА ЭТОТ ПИСТАВАТЫЙ ХОККЕИСТ-ЛЫЖНИК НЕ БУДЕТ ВЫГНАН С ПРЕЗИДЕНСТВА - НЕКУЙ ИХНИХ ПЕВИЧЕК КУДА ЛИБО ПУСКАТЬ...

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Цензор.НЕТФотоОбществоПевице из Беларуси Бьянке запретили въезд в Украину. ФОТО
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