EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Происшествия, Фоторепортаж
  101  3
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (2859) контрабанда (1930) Львовщина (1528) янтарь (588)

 Пограничники на Львовщине выявили 106 кг контрабандного янтаря. ФОТОрепортаж

янтарь

Сегодня во Львовской области в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники Мостиского отряда пресекли вывоз из Украины крупной партии янтаря, который пытались провезти среди груза топливных гранул.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Во время досмотра грузового автомобиля "Даф" пограничники инициировали проведение углубленной проверки транспортного средства и груза. В ходе совместного с представителями фискальной службы выборочного осмотра пакетов с топливными гранулами правоохранители в середине некоторых из них нашли скрытые пакеты с камнями желто-коричневого цвета, которые похожи на необработанные камни янтаря.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция изъяла более 100 кг янтаря на Ривненщине. ФОТО

За рулем автомобиля находился 42-летний житель Львовщины, который уверял, что ничего про контрабандный янтарь ему не известно, а груз перевозит в Чехию.

Для проведения полной проверки автомобиль с 21 поддоном с гранулами разгрузили. Среди груза найдено 6 пакетов с янтарем весом 106 килограммов.

Пограничники на Львовщине выявили 106 кг контрабандного янтаря 01

Смотрите также: СБУ ликвидировала канал контрабанды янтаря и изъяла 100 кг камней на Львовщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Пограничники на Львовщине выявили 106 кг контрабандного янтаря 02
Пограничники на Львовщине выявили 106 кг контрабандного янтаря 03

Читайте: Трое полицейских пострадали в ходе стычки с копателями янтаря на Ривненщине. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
алкаш рошеновский с своей проституткой победили янтарную мафию
 показать весь комментарий
Ответить
 
Примите закон для старателей и будет всем хорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники на Львовщине выявили 106 кг контрабандного янтаря. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти