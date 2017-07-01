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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5846) Николаевская область (805) Нацполиция (7903)

 На трассе Ульяновка - Николаев столкнулись три грузовика и микроавтобус, один из водителей погиб. ФОТОрепортаж

В субботу, 1 июля, в 4:10 на 78 километре автодороги Р-06 "Ульяновка - Николаев" произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще двое получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщается, что водитель автомобиля КамАЗа, двигаясь со стороны Николаева в направлении Первомайска, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где боком столкнулся с автомобилем Scania. Грузовик перевернулся на левую сторону и столкнулся с еще одним автомобилем КамАЗ. Автомобиль Scania также продолжил движение и боком столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz 811.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Scania от полученных травм погиб на месте, а водители КамАЗов получили травмы.

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На трассе Ульяновка - Николаев столкнулись три грузовика и микроавтобус, один из водителей погиб 01На трассе Ульяновка - Николаев столкнулись три грузовика и микроавтобус, один из водителей погиб 02На трассе Ульяновка - Николаев столкнулись три грузовика и микроавтобус, один из водителей погиб 03На трассе Ульяновка - Николаев столкнулись три грузовика и микроавтобус, один из водителей погиб 04На трассе Ульяновка - Николаев столкнулись три грузовика и микроавтобус, один из водителей погиб 05На трассе Ульяновка - Николаев столкнулись три грузовика и микроавтобус, один из водителей погиб 06

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Співчуття рідним та близьким загиблого. Швидкого одужання постраждалим.
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Ще й летів як йовбак. Їздив я цією трасою, кількість фурацбола просто зашкалює, караванами йдуть останній шлях на Миколаїв знищують, траса вузька, поворотів багато... Фури треба прибирати з дороги як клас. І безпека руху підвищиться, і дороги покращяться. А зерно можна й залізницею возить.
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Надо все таки останавливаться и отдыхать. Жаль
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На трассе Ульяновка - Николаев столкнулись три грузовика и микроавтобус, один из водителей погиб. ФОТОрепортаж
ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ СТАТИСТИКУ АВАРИЙ ПРОИЗОШЕДШИХ ИЗ ЗА АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОГ?

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ КОЛИЧЕСТВО ПРИСУЖДЕННЫХ СУДОМ КОМПЕНСАЦИЙ АВТОМОБИЛИСТАМ, КОТОРЫЕ РАЗБИЛИ СВОИ МАШИНЫ ИЗ ЗА СЛУЖБ АВТОДОРА, ВОДОКАНАЛА, ЗЕЛЕНСТРОЯ... ???
НЕТ ЕЁ !!!
ЕСТЬ ТОЛЬКО ДАННЫЕ ВО СКОЛЬКО НАМ ОБХОДЯТСЯ ЭТИ СЛУЖБЫ ! На трассе Ульяновка - Николаев столкнулись три грузовика и микроавтобус, один из водителей погиб - Цензор.НЕТ 8936

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа трассе Ульяновка - Николаев столкнулись три грузовика и микроавтобус, один из водителей погиб. ФОТОрепортаж
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