 На трассе Ульяновка - Николаев столкнулись три грузовика и микроавтобус, один из водителей погиб. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Сообщается, что водитель автомобиля КамАЗа, двигаясь со стороны Николаева в направлении Первомайска, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где боком столкнулся с автомобилем Scania. Грузовик перевернулся на левую сторону и столкнулся с еще одним автомобилем КамАЗ. Автомобиль Scania также продолжил движение и боком столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz 811.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Scania от полученных травм погиб на месте, а водители КамАЗов получили травмы.
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ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ СТАТИСТИКУ АВАРИЙ ПРОИЗОШЕДШИХ ИЗ ЗА АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОГ?
ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ КОЛИЧЕСТВО ПРИСУЖДЕННЫХ СУДОМ КОМПЕНСАЦИЙ АВТОМОБИЛИСТАМ, КОТОРЫЕ РАЗБИЛИ СВОИ МАШИНЫ ИЗ ЗА СЛУЖБ АВТОДОРА, ВОДОКАНАЛА, ЗЕЛЕНСТРОЯ... ???
НЕТ ЕЁ !!!
ЕСТЬ ТОЛЬКО ДАННЫЕ ВО СКОЛЬКО НАМ ОБХОДЯТСЯ ЭТИ СЛУЖБЫ !
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