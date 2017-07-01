 КОРД штурмовал в Николаеве квартиру вооруженных бандитов, которые ограбили и избили предпринимателя. ФОТО+ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что в пятницу, 30 июня, около 14:45 в магазин секонд-хенда по адресу проспект Центральный, 191 зашли неизвестные лица, произвели выстрелы из обреза ружья и травматического пистолета, ранили предпринимателя и забрали у него сумку, где было 275 тыс. гривен и 5 тыс. долларов.
"Мужчина получил непроникающее ранение в живот, а также в кисть, приведшее к ампутации пальца. К счастью, его жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.
По словам начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции Николаевской области Игоря Павлюка, после совершения преступления злоумышленники начали убегать.
"Недалеко от места происшествия находились прохожие: один из них - пенсионер, бывший работник правоохранительных органов, и действующие работники оперативной службы. Они не испугались нападавших, и начали их преследовать", - рассказал Павлюк.
По его словам, прохожим удалось догнать и задержать одного из злоумышленников, другой подозреваемый скрылся в одном из подъездов многоэтажки.
"После этого сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками Центрального отдела полиции, патрульными полицейскими и представителями прокуратуры области заблокировали все входы и выходы в здание. Для осуществления штурма квартиры и задержания преступника дополнительно прибыли бойцы спецподразделения полиции КОРД", - рассказал начальник управления уголовного розыска.
В квартире подозреваемого были найдены обрез ружья, патроны, одежда, сумка с документами и личными вещами, которую злоумышленники вырвали у пострадавшего предпринимателя.
По словам Павлюка, есть основания полагать, что задержанные мужчины являются теми же преступниками, которые 24 июня также совершили вооруженное нападение на магазин секонд-хенда на проспекте Центральном. Тогда двое мужчин с медицинскими масками на лицах ворвались в магазин и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, забрали выручку магазина в сумме около 10 тыс. грн, и скрылись в неизвестном направлении. Тогда от выстрелов злоумышленников никто не пострадал.
"В этот раз менее чем через час после совершения нападения оба преступника, 48-ми и 50-ти лет, уже были в наручниках. "Добычу" злоумышленников, приблизительно 400 тыс. грн, правоохранители изъяли, а нападавших задержали", - сказано в сообщении.
Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос об объявлении о подозрении и готовится ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста.
8900 29
Саакашвили облили зеленкой на Виннитчине. ВИДЕО(304)
США призвали РФ повлиять на боевиков, чтобы они прекратили запугивать членов СММ ОБСЕ на Донбассе(31)
МИД Украины потребовал от РФ прекратить провокации против наблюдателей СММ ОБСЕ(10)
Украинская сторона СЦКК осуждает нападение боевиков ОРДО на патруль ОБСЕ(10)
В Николаеве забросали яйцами Савченко. ФОТО, ВИДЕО(0)
ОБСЕ о нападении на наблюдателей: Боевик подбежал к автомобилю СММ и попытался разбить прикладом боковое стекло, а затем открыл огонь из автомата(44)
В Днепре избили полицейского и выстрелили ему в лицо(95)
Президент Петро Порошенко поклав відповідальність за корупцію на радянське минуле і вважає, що країна досягла "блискучих" успіхів в боротьбі з нею.
Ответить
11 мин. ·
Дійсно, причому тут Мартиненко, Аваков, БПП і сам Порошенко. Ну Сталіна і Берію вже притягли, зараз і Брежнєва треба б посадити за корупцію і тоді Україна заквітне!
Ответить
Ответить
корд - это беркутня, которая должна быть судима, а не заниматься рейдерством и бандитскими разборками в интересах жидоармяшки сабакова..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ПОДОНКИ !!!
РАЗРЕШИТЕ ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ ОРУЖИЕ САМОЗАЩИТЫ !!!
.
Ответить
Ответить