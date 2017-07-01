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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:нападение (1655) Николаев (1287) Нацполиция (7903) разбой (206) КОРД (131)

 КОРД штурмовал в Николаеве квартиру вооруженных бандитов, которые ограбили и избили предпринимателя. ФОТО+ВИДЕО

В Николаеве сотрудники спецподразделения полиции КОРД и оперативники задержали вооруженных преступников, которые ранили и ограбили местного предпринимателя на сумму около 400 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что в пятницу, 30 июня, около 14:45 в магазин секонд-хенда по адресу проспект Центральный, 191 зашли неизвестные лица, произвели выстрелы из обреза ружья и травматического пистолета, ранили предпринимателя и забрали у него сумку, где было 275 тыс. гривен и 5 тыс. долларов.

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"Мужчина получил непроникающее ранение в живот, а также в кисть, приведшее к ампутации пальца. К счастью, его жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

По словам начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции Николаевской области Игоря Павлюка, после совершения преступления злоумышленники начали убегать.

"Недалеко от места происшествия находились прохожие: один из них - пенсионер, бывший работник правоохранительных органов, и действующие работники оперативной службы. Они не испугались нападавших, и начали их преследовать", - рассказал Павлюк.

По его словам, прохожим удалось догнать и задержать одного из злоумышленников, другой подозреваемый скрылся в одном из подъездов многоэтажки.

КОРД штурмовал в Николаеве квартиру вооруженных бандитов, которые ограбили и избили предпринимателя 01

"После этого сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками Центрального отдела полиции, патрульными полицейскими и представителями прокуратуры области заблокировали все входы и выходы в здание. Для осуществления штурма квартиры и задержания преступника дополнительно прибыли бойцы спецподразделения полиции КОРД", - рассказал начальник управления уголовного розыска.

КОРД штурмовал в Николаеве квартиру вооруженных бандитов, которые ограбили и избили предпринимателя 02

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В квартире подозреваемого были найдены обрез ружья, патроны, одежда, сумка с документами и личными вещами, которую злоумышленники вырвали у пострадавшего предпринимателя.

По словам Павлюка, есть основания полагать, что задержанные мужчины являются теми же преступниками, которые 24 июня также совершили вооруженное нападение на магазин секонд-хенда на проспекте Центральном. Тогда двое мужчин с медицинскими масками на лицах ворвались в магазин и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, забрали выручку магазина в сумме около 10 тыс. грн, и скрылись в неизвестном направлении. Тогда от выстрелов злоумышленников никто не пострадал.

"В этот раз менее чем через час после совершения нападения оба преступника, 48-ми и 50-ти лет, уже были в наручниках. "Добычу" злоумышленников, приблизительно 400 тыс. грн, правоохранители изъяли, а нападавших задержали", - сказано в сообщении.



Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении о подозрении и готовится ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста.
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Порошенко звинуватив СРСР у корупції в Україні
Президент Петро Порошенко поклав відповідальність за корупцію на радянське минуле і вважає, що країна досягла "блискучих" успіхів в боротьбі з нею.
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Mikheil Saakashvili
11 мин. ·

Дійсно, причому тут Мартиненко, Аваков, БПП і сам Порошенко. Ну Сталіна і Берію вже притягли, зараз і Брежнєва треба б посадити за корупцію і тоді Україна заквітне!
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Ну и что не так, троляко? В совке не было коррупции? Не оттуда она пошла и до сих пор упирается со звериным смертоносным оскалом? Или думаешь СБУшников взрывают за задержание хулигана с бутылкой пива в парке? Ваше дебилоидное стадо думает, что никто этого не понимает.
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ментовские разборки - выдают за деятельность..
корд - это беркутня, которая должна быть судима, а не заниматься рейдерством и бандитскими разборками в интересах жидоармяшки сабакова..
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Тобто у затриманні допоміг випадок, а не робота слідчих чи оперів.
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половина из озвученного-фонарь(как говорят в народе)возможно это сделано в оперативных целях(хотя не совсем уверен),говорю авторитетно,т.к. знаю потерпевшего и наблюдал процесс задержания и того как "кололи" задержанного,кто что делал и сколько было оперов на задержании и то что один из оперов был на велосипеде как и преступник и еще очень много мелких деталей,которые тебе крещатик ни о чем не скажут,а мне скажут,что реформы в МВД-это иммитация
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то проще посадить ленина, он ведь вечноживой?
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Николаев - это какой то ад, наверное. Ежедневно негативные новости именно из этого города.
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Судячи з усього, у "Цензора" в Миколаїві класний власкор (ІМХО)
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Тоже так думал. Но ведь на других сайтах тоже про Николаев постоянно пишут. Я же не думаю, что 1 человек с Николаева пишет для всех СМИ сразу..
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Задержали опасных преступников, а в комментариях "зрада". Уже ж смешной, ей-богу!
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Вот именно по таким веткам и вычисляются ангажированные комментаторы. Лепят про чоколядника/юлю/михо/авакяна/садового и прочих в абсолютно левых новостях. Хоть про ограбление секонд хенда, хоть про родившуюся макаку в зоопарке.
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Спасли человеку жизнь, вынув из пищевода, желудка и кишечника оставленные там ранее медицинские инструменты, а в комментариях "зрада". Уже ж смешной, ей-богу!
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о, целых три свидетеля покращення прямо сегодня по-новому..
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Николаев и Одесса - остались в 90х или возвращаются в 90 ые???
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Так как сказать. Граница с эрэфией открыта, жиденькие КПВВ не в состоянии "фильтровать" такой контингент - нет правовой базы и вся эта шушерв с Лугандона и эрэфии будет лезть к нам, увы. Это то, что нас ждёт после окончания войны, как было и после ВОВ - вспомните фильм "Холодное лето 53-го" и какие банды орудовали в совке в послевоенное время. /то для нас с вами - война с россией, а для них - малина
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его немного придавили при задержании,он начал отъезжать,жара несусветная,воду лили с бутылок чтобы в себя пришел
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Что за идиотизм лепить в любой теме нашего уважаемого Президента страны тем самим самих себя не уважать,вы же граждане государства которым управляет вами же избранный глава .
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А таким самим злодійкуватим президентом янукашкою теж пишатися обов'язково, інакше - сєбянєуважать?
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круг уважающих его людей не превышает статистической погрешности при изучении общественного мнения..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКОРД штурмовал в Николаеве квартиру вооруженных бандитов, которые ограбили и избили предпринимателя. ФОТО+ВИДЕО
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