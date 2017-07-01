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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1301) пирамида (18) СБУ (14542)

 СБУ ликвидировала многомиллионную финансовую пирамиду на Днепропетровщине. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией на Днепропетровщине пресекли противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули жителей Украины на более чем 75 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Руководители двух страховых компаний с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные доходы от размещения депозитных вкладов и страховых взносов на их счетах. Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что за три года существования так называемого кредитно-финансового учреждения количество пострадавших составляет почти 30 тысяч граждан Украины. Руководителями пирамиды присвоено свыше 75 миллионов гривен.

Сейчас уже объявлено о подозрении двум дельцам, причастным к организации преступной схемы, они задержаны.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установления всех фигурантов дела.

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СБУ ликвидировала многомиллионную финансовую пирамиду на Днепропетровщине 01СБУ ликвидировала многомиллионную финансовую пирамиду на Днепропетровщине 02

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не переводятся и не заканчиваются сладкие лохи - любители халявы. такие МММ будут существовать до тех пор пока лохи хотят нихера не делать и получать деньги.
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А почему СБУ не ликвидировало до сих пор многомиллиардную финансовую пирамиду под названием "Приватбанк"? Ведь в конце концов деньги на рефинанс этого монстра у государства когда-нибудь закончатся.
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Печатать деньги - это значит воровать их из моего и твоего кармана.
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Чому ні? Печатание денег - это инфляция, инфляция - это уменьшение реальных доходов всех граждан Украины, которые получают зарплату в национальной валюте. Или порохоботам платят в у.е.?
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Ой, да брось ты. Тебя ж тут все знают - основной свидетель покращень и нечуваной свободы слова. Генерал полиции "кибербезопасности", не меньше (имхо).
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Причем тут СБУ к финансовой афере?! Занимайтесь, блин, своим делом, пока вас всех не перевзрывали.
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Взрывают - это одно, а то что СБУ оттягивает на себя ресурс и не выполняет свой функции - это просто напросто подрыв гос.безопасности.
Имеем парадокс - СБУ ведёт подрывную деятельность против Украины.
Аналогичный пример - МинСтець. И т.п.
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На рекламном щите стоит 3% в год
Это о чем?
Похоже на добросовестных конкурентов пирамидам от власти
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достойные последователи МММ
что то мало потянули
75 000 000 / 30 000 = 2500грн это как дань по сто доляров
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Умиляет следующее, учитывая более 1000 моих заявлений:Статья 24.
Обязанности Службы безопасности Украины.

9) в пределах определенной законодательством компетенции обеспечивать
защиту личной безопасности граждан и лиц, участвующих в уголовном
судопроизводстве, в случае поступления
от них, членов их семей и близких родственников заявления, обращения
руководителя соответствующего государственного органа или получения оперативной и прочей информации о наличии угрозы их
жизни, здоровью, жилью или имуществу, участвовать в реабилитации и
восстановлении прав незаконно репрессированных лиц;

(Пункт 9 статьи 24 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 1381
-XIV от 13.01.2000)

Последний раз столкнулся с сбушником в Зайцево. Он раздавал всем координаты раша-ТЛЕГРАММ для тайной переписки с ним
Дебилы.
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Для лохов это удел лохов, но когда из всего народа делают лохов:
1. Однажды наблюдал страховую компанию
изнутри
Ваша машина, предположим в 2008 году, по страховке
автоцивилка, стоит 260 грн
50 грн сразу в карман ложит агент (сразу без всякой
бухгалтерии)
50 ложит его шеф в областном центре
Думаю не меньше 100 ложит в карман киевское начальство
Ну а 60 грн просто, думаю, разворовывается или это Ваша
страховка

Аналогично устроены банки.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ ликвидировала многомиллионную финансовую пирамиду на Днепропетровщине. ФОТО
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