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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:дети (3223) Жебривский (559) Одесса (5713) отдых (299) Донецкая область (4405)

 Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

510 детей льготных категорий отправили на оздоровление в Одессу. Среди них почти полсотни тех, кто живет в прифронтовых поселках вблизи линии соприкосновения.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

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По словам губернатора, 21 день дети будут находиться в оздоровительном центре "Солнечный берег".

"Путевки приобрели за счет областного бюджета, родители оплатили только услуги "Укрзализниці". Для детей сформировали отдельный поезд из 11 вагонов. Он будет ехать без остановок и уже завтра утром прибудет в Одессу. В дороге детей сопровождают воспитатели и медики.

Кроме того, завтра из Мариуполя в Одессу отправятся еще 60 детей, которые живут в Мариуполе, Талаковке и Сартане", - написал он.

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Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский 01Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский 02Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский 03Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский 04

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Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский 05Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский 06Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский 07Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский 08Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский 09

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Конечно же. Бандеровци им должны... больше ведь детей в Украине нету...
Для остальных чьи дети хотят отдохнуть так можно Артек-Карпаты в палатке, цена за 14 дней 15 000грн.
а кормильцев надо беречь!
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Всего 50 детей. Для тебя это много? В моём кровавом советском детстве миллионы детей за так отдыхали в пионерлагерях и никто не жужжал, что это дорого для олигархов. А, погодь, олигархов-то и не было.
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Так льготных категорий, то есть нищие. Дети богачей в Одессе не отдыхают, да и в Украине вообще.
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Льготные категории - это дети депутатов, а нищие то такие как мы с тобой!
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Дети депутатов в Лондоне, им та Одесса в хер не впилась.
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Дурню мелеш. І то багато.
Льготи отримують не лише бідаки-навіть олігархи-депутати не гребують і отримують.
В Україні немає місця для відпочинку заможних людей? А чиї садити в Карпатських горах на кращих місцях побудовано.
Думай, що пишеш-особливо, коли мені пишеш.
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Всё тебе не так, иди в депутаты, будешь детей на отдых в Одессу отправлять.
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Не піду-зневажаю і політику, і політиків. А мої діти взагалі не твоя справа.
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Вот ты мне совка классического напоминаешь, тоже на людях всеобщий одобрямс, а на кухне под водяру костерили власть. Только теперь кухни переместились на форумы в сетях. Иная новость 1000 гневных каментов собирает, а на протест человек 30 выйдет и то хорошо, так чего власти с таким раскладом напрягаться вообще и ради тебя в частности?
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Да олигархов не было - были ПАРТРАБОТНИКИ дети которых отдыхали в лучших лагерях страны в которые таким как ты вход был категорически воспрещен!!!
Льготных детей отправили... всего 50... что это за дети? У меня у соседки пятеро детей их за десять лет никто никуда никогда даже не предложил направить она херашит на трех работах!
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В стране было 3,5 миллиона членов партии, но хватало на всех.

Соседке надо быть пробивной. Сейчас слышат только тех, кто громче орёт и машет флагом, остальные в пролёте, могут и дальше молча ждать, что у рыгов-барыгов совесть проснётся. А кто самый умный, так пролез во власть и ворует, эти в полном шоколаде.
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да на всех хватало и сколько раз ты отдыхал в Артеке???
Ну да! Вот махали флагом "аквафреш" и теперь их дети отдыхать едут. Остальные дети едут нахрен.
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Раз отдыхал - не понравилось, мне вообще больше дома нравится. Я в Крыму всего пару раз был лет десять назад.

Так всегда было, нужно ж быть полезным. Вот я чего в лучшей школе города учился? Потому, что мать была в гороно, сметы на ремонт школ составляла и чего хотела, то и включала в стоимость. Дед начцеха на ДСК был, потому все дочки да зятья квартиры халявные получили. Отез был замнач Облпищепрома, постоянно странная еда и напитки в доме были. Короче, жуткое было время.

А сейчас ничего не поменялось, кто лезет вперёд, тот победитель, кто сидит и чего-то ждёт, тот нехрена не получит.
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В стране было 3,5 миллиона членов партии, но хватало на всех.
**********************
Які 3,5 мілліона? А 19 мільйонів не хош?


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А. Зрозуміло.
Пригадується один епізод з радянського життя. Чомусь дуже запам'ятався.
По совєцкому ТВ (1 канал) йшла якась дитяча передача. Тележурналістка з Москви приїхала у Грузію і розмовляє з грузинськими дітьми років 6-7. Запитує у одного хлопчика - "А вот скажи, как називаєцца страна, в каторой ти жівьош?"
Дитина відповідає, - "Грузія!"
А московська дама йому, - "Да нет. Ето же просто рєспубліка. А страна как називаєцца?
Хлопчина їй, - "Грузія".
Так і не добилася кацапка, щоб дитина назвала своєю країною Сацєцкій Саюс.
Оце я розумію, - патріотизм, всотаний з молоком матері. Молодці, грузини.

Тобто, дітей треба змалку виховувати любити свій народ, свою країну.
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Олигархов то и небьіло. Как не бьіло женских прокладок, туалетной бумаги, а полиетиленовьіе кульки вьістирьівали и сушили, а джинсьі зачем-то покупали в темньіх парадньіх по одной штанине.
И лагеря те помню. Которьіе бьіли только для того, что бьі ребенка беспрепятственно в течении месяца-двух, круглосуточно -совкоезировать. Продукт тех миллионов отдьіхающих в год мьі и сегодня наблюдаем, бегают с портретами сралина и членина.

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Туалетная бумага была. Да и прокладки. Что у вас всё про туалетную бумагу корёжит? А пакетами сейчас всё загадили, это зло, на Западе переходят на целлюлозные пакеты, которые быстро разлагаются.
Не знаю, что такое "совкоезировать", совок для меня начался в 1985 году вместе с перестройкой и продолжается до сих пор, правда теперь перестройка зовётся аглицким словом реформы, но суть одна - грабёж народа.

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Не бурчіть. Нехай діти відпочивають.
Молоде покоління, народжене і виховане в Україні, набагато краще за старих совків.
Нехай спілкуються, нехай побачать іншу Україну, а не лише свої терикони.
Може, тоді з цих дітей щось путнє виросте.
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Это уже все проходили.
...вот дамбас, вот жители дамбаса... они всех кормят им надо там дороги построить и так далее...
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в том то и дело, что єтого мьі не проходили, что страна, на всех плевала. А теперь нужно, везти детей с востока, на запад, показать, что там нету биндеровцев, что там нормально люди живут. Или так или еще один бамбас.
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Ну отправить их в Донецк, отлично, через десять лет они приедут тебя резать. Так лучше?
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твоі діти теж з пріфронтових, боже збав?
чи татку аби на шо покропити несвіжим?
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І на скільки це лайно-жебрівський збагатився?
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А сколько отправили из Черкасской области? Полтавской? Житомирской? Или эти дети рылом не вышли на море ездить в мпецпоездах, бо их родители не визжали - путен ввиди вайска
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Питай голів рад тих областей-яким боком Жебрівський та ця новина до цього?
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Галю, ти шо савєтніцей здєсь забацалась, що поради даєш?
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непринимай так эмоционально популистскуб куйню .....шо такое 50 это ничто все лажа обман и мишура
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А "прифронтовые территории", это там где ежедневно проходит по 20 000 человек через незаконные КПП? Это там, где грузы с "разрешенными" товарами прут эшелонами? Это там где террористы выпускают и впускают к себе все ЭТО? 0_0 Та не смешите людей этим выражением!
...
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью про "прифронтовые территории" -
Военно-полевой договорняк )
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Гарна справа задля нашого майбутнього.
Гарного вам відпочинку, діточки.
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// ДО пластунів на захід на все літо , хай там привчаються любить свою вітчизну і своїх героїв
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Как там 100500 миллионов туристов в Феодосии поживают?
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Там ваш смотрящий по фамилии Аксенов на днях сказал, что наплыв туристов растет космическими темпами....
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Аксенов отметил рост турпотока в Крым

"Несмотря на негативные прогнозы, количество отдыхающих в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось.
В прошлом году по его словам в Крыму было 5.6 миллиона отдыхающих.По пустых пляжах по вебках это было отчетливо видно
https://ria.ru/tourism/20170623/1497172831.html


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Это детки тех, кто бегал с аквафрешами и просил вофку "ввести"? И это в "лучшем" случае. В худшем- тех, кто открыто воюет в дырах и убивает украинцев? За бабки налогоплательщиков, которые больше "некуда потратить"? Нет в стране больных раком детей, инвалидов, сирот, малоимущих и т.д.?
Любовь купить нельзя. Да и не стоит даже пытаться- после крови 10 тысяч украинцев. Эффекта- ноль. Зато себя в дерьмо окунать...... Противно.
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нехай діти відпочинуть, тому що, поки вони діти, вони ні в чому не винні
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Так получается что в других регионах детей нету, есть дети только на даунбасе... но то уже совсем другая история...
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Я це розумію, що робиться владою все заради піару перед західними партнерами, та щоб показати, куди йдуть гроші, отримані на відновлення донбаса. Але діти ні в чому не винні, раз дали їм таку можливість, нехай відпочинуть, скільки у них ще того дитинства залишилося.
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Детство покалеченное войной, вы правы.
А кто завидует этим пацанятам, пусть сам отправится жить на линию фронта.
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Нехер меня упрекать в "линии фронта" ихни папы и мамы им там организовали линию фронта!
И не только там они организовали войну во всей Украине.
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Я тебе и не писала, беги и дальше ольгинским лайки раздавать, у тебя с ними есть общее - воевать с детьми.
Иди воюй с мамами и папами, ,если уж так возмущен.
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Беги дальше шоколадно-ахметовскую жопу целуй если так рада
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О ,уже приплел и шоколада и ахмета, вам троллям какую тему не дай, вы обгадитесь от усилий приплести свою методичку.
Иди спать , неадекват , жопоцеловальник, пока не взял автомат и не перестрелял этих несчастных детей от желчи и ненависти.
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через несколько лет они будут такие как их родители и никакие поездки на море не смогут повлиять на них. Гены пальцем не раздавишь .
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Може і таке бути, але виходячи з вашої логіки, після перемоги над Німеччиною у другій світовій війні, союзники повинні були знищити всіх дітей тільки тому, що їх батьки служили в СС або особисто брали участь в бойових діях у всіх окупованих країнах? Чим тоді вони би відрізнялися від фашистів? Діти за батьків не відповідають, а якщо стануть такими ж, тоді будуть відповідати за законом.
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У этих детей есть родители пусть они их жалеют, я не собираюсь. Если хотите что то хорошее из них воспитать они должны не общаться с плохим. Почему постоянно нужно кому-то доказывать что никто никого не будет распинать, для этого везут детей посмотреть , что бы они больше любили Украину . Этого не нужно делать. Это или в тебе или его никогда не будет. Если вы такие благодетели, то соберите по 50 человек хотя бы с каждой области Украины детей разных кто хочет поехать отдохнуть и отправьте, это будет справедливо. Дети должны знать что они все одинаковы.
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Вот зачем вы это пишете?!Если у ребенка отец преступник, ребенка нужно вместе с отцом в тюрьму сажать.
Вам дадут оружие вы перестреляете этих детей за грехи родителей и гены?
Они будут голодовать вы детям куска хлеба не дадите из за генов?
Зачем вы поддерживаете дураков , сводящих счеты с пацанвой?
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Если у ребёнка отец преступник, то он должен сидеть в тюрьме, а ребёнка нужно воспитывать как патриота,.
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Совершенно верно, поэтому нельзя упускать детей - будущее Украины,чтобы нашим детям жилось с ними рядом в мире и согласии, нельзя потерять этих пацанят,пусть едет в Одессу и в Карпаты, пусть видят , что нет страшных бендеровцев и их никто не сьест.
Даже зверь тянется к добру, а это -дети, несчастные дети, которым пришлось видеть войну и смерть в столь юном возрасте.
Вы посмотрите , какие они нарядные, небойсь одели лучшее, они едут потому ,что верят нам , скажите им, что они нам не нужны из за ватоголовости их родителей.
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Что бы вышло что то хорошее нужно что бы зашло хорошее.
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С молодым поколением нужно работать, особенно из неблагополучных мест, если мы хотим чтобы в будущем там жили люди по крайней мере лояльные к Украине и помнили что держава по крайней мере проявила к ним участие и подставила плечо, а не помнили куски мяса и трупы после той войны. Сей добро и взойдут всходы. Не будем уподобляться другим гражданам: "Не забудем, не простим!". Как не крути война выигрывается не одними пушками и танками.
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Надо же. Вот в моем детстве эти держава не разу не проявила ко мне лояльности и не подставила плечо. Но у меня почему то нет желания её развалить...
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Эти дети видели такое в свои годы, что многие из присутствующих бояться и подумать,пусть едут ,Одесса их солнышком отогреет и успокоит.
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звоню знакомому с Торецка у него девочка инвалид .А тебе предлагали ? Нет говорит !! пошел в Утсзн (собес) спросил . .Сказали У вас телефон неотвечал! и притом что ходит туда раз в неделю бо уже 6 месяцев нет выплат
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Как говорят в Одессе, около 50 и 510 это две большие разницы.
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В заголовке ошибка, 11 вагонов это очевидно около 500 детей, а не 50!
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Читаю коменти, трохи офігеваю. Це діти нах ви сюди політику приплітаєте? І було б дуже добре якби в літні табори їздили не лише дітки з прифронтових територій, алей з окупованих теж. Хай подивляться як живе біндєравская Україна під гнітом крававай хунти, і повірте це буде найкраща контр пропаганда.
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Согласна с вами, стыдно читать комменты взрослых вроде людей, позавидовали детям из прифронтовых сел, которые спят по подвалам во время бомбежки, гены они ищут...мозги бы у себя поискали и человечность.
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Детский поезд "чебурашка" и тут совок приплепли) вообще это политика типа задобрить дамбасян отправив их детей на отдых за счёт всех остальных украинцев. Дают им поступать без конкурса в укр ВуЗы, дают биометрические паспорта, хоть они и бегали на фейковые референдумы и на антимайдан, короче сколько вату не корми она на рашку молится.
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Купа коммуняк відписалося. Все шукають ;дєтєй врагов народа;.
Вояки кухонно-ноутбучні.
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Дети на море это прекрасно, но
этим детям нужно ехать в Европу, на западную Украину, чтобы им потом всякие пропогандоны не могли вешать лапшу на уши про гейропу и бандеровцев.
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Цензор.НЕТФотоОбществоОколо 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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