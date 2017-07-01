 Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
По словам губернатора, 21 день дети будут находиться в оздоровительном центре "Солнечный берег".
"Путевки приобрели за счет областного бюджета, родители оплатили только услуги "Укрзализниці". Для детей сформировали отдельный поезд из 11 вагонов. Он будет ехать без остановок и уже завтра утром прибудет в Одессу. В дороге детей сопровождают воспитатели и медики.
Кроме того, завтра из Мариуполя в Одессу отправятся еще 60 детей, которые живут в Мариуполе, Талаковке и Сартане", - написал он.
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В Красногоровке от менингита умерла 16-летняя девушка. Уже обследованы 70 человек, 6 - госпитализированы, - Жебривский(8)
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Для остальных чьи дети хотят отдохнуть так можно Артек-Карпаты в палатке, цена за 14 дней 15 000грн.
а кормильцев надо беречь!
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Льготи отримують не лише бідаки-навіть олігархи-депутати не гребують і отримують.
В Україні немає місця для відпочинку заможних людей? А чиї садити в Карпатських горах на кращих місцях побудовано.
Думай, що пишеш-особливо, коли мені пишеш.
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Льготных детей отправили... всего 50... что это за дети? У меня у соседки пятеро детей их за десять лет никто никуда никогда даже не предложил направить она херашит на трех работах!
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Соседке надо быть пробивной. Сейчас слышат только тех, кто громче орёт и машет флагом, остальные в пролёте, могут и дальше молча ждать, что у рыгов-барыгов совесть проснётся. А кто самый умный, так пролез во власть и ворует, эти в полном шоколаде.
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Ну да! Вот махали флагом "аквафреш" и теперь их дети отдыхать едут. Остальные дети едут нахрен.
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Так всегда было, нужно ж быть полезным. Вот я чего в лучшей школе города учился? Потому, что мать была в гороно, сметы на ремонт школ составляла и чего хотела, то и включала в стоимость. Дед начцеха на ДСК был, потому все дочки да зятья квартиры халявные получили. Отез был замнач Облпищепрома, постоянно странная еда и напитки в доме были. Короче, жуткое было время.
А сейчас ничего не поменялось, кто лезет вперёд, тот победитель, кто сидит и чего-то ждёт, тот нехрена не получит.
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Які 3,5 мілліона? А 19 мільйонів не хош?
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Пригадується один епізод з радянського життя. Чомусь дуже запам'ятався.
По совєцкому ТВ (1 канал) йшла якась дитяча передача. Тележурналістка з Москви приїхала у Грузію і розмовляє з грузинськими дітьми років 6-7. Запитує у одного хлопчика - "А вот скажи, как називаєцца страна, в каторой ти жівьош?"
Дитина відповідає, - "Грузія!"
А московська дама йому, - "Да нет. Ето же просто рєспубліка. А страна как називаєцца?
Хлопчина їй, - "Грузія".
Так і не добилася кацапка, щоб дитина назвала своєю країною Сацєцкій Саюс.
Оце я розумію, - патріотизм, всотаний з молоком матері. Молодці, грузини.
Тобто, дітей треба змалку виховувати любити свій народ, свою країну.
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И лагеря те помню. Которьіе бьіли только для того, что бьі ребенка беспрепятственно в течении месяца-двух, круглосуточно -совкоезировать. Продукт тех миллионов отдьіхающих в год мьі и сегодня наблюдаем, бегают с портретами сралина и членина.
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Не знаю, что такое "совкоезировать", совок для меня начался в 1985 году вместе с перестройкой и продолжается до сих пор, правда теперь перестройка зовётся аглицким словом реформы, но суть одна - грабёж народа.
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Молоде покоління, народжене і виховане в Україні, набагато краще за старих совків.
Нехай спілкуються, нехай побачать іншу Україну, а не лише свої терикони.
Може, тоді з цих дітей щось путнє виросте.
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...вот дамбас, вот жители дамбаса... они всех кормят им надо там дороги построить и так далее...
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чи татку аби на шо покропити несвіжим?
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...
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью про "прифронтовые территории" -
Военно-полевой договорняк )
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Гарного вам відпочинку, діточки.
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"Несмотря на негативные прогнозы, количество отдыхающих в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось.
В прошлом году по его словам в Крыму было 5.6 миллиона отдыхающих.По пустых пляжах по вебках это было отчетливо видно
https://ria.ru/tourism/20170623/1497172831.html
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Любовь купить нельзя. Да и не стоит даже пытаться- после крови 10 тысяч украинцев. Эффекта- ноль. Зато себя в дерьмо окунать...... Противно.
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А кто завидует этим пацанятам, пусть сам отправится жить на линию фронта.
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И не только там они организовали войну во всей Украине.
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Иди воюй с мамами и папами, ,если уж так возмущен.
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Иди спать , неадекват , жопоцеловальник, пока не взял автомат и не перестрелял этих несчастных детей от желчи и ненависти.
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Вам дадут оружие вы перестреляете этих детей за грехи родителей и гены?
Они будут голодовать вы детям куска хлеба не дадите из за генов?
Зачем вы поддерживаете дураков , сводящих счеты с пацанвой?
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Даже зверь тянется к добру, а это -дети, несчастные дети, которым пришлось видеть войну и смерть в столь юном возрасте.
Вы посмотрите , какие они нарядные, небойсь одели лучшее, они едут потому ,что верят нам , скажите им, что они нам не нужны из за ватоголовости их родителей.
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Вояки кухонно-ноутбучні.
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этим детям нужно ехать в Европу, на западную Украину, чтобы им потом всякие пропогандоны не могли вешать лапшу на уши про гейропу и бандеровцев.
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