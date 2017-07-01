 В честь 110-ой годовщины со дня рождения Романа Шухевича его именем назвали теплоход. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Отныне один из теплоходов, ходящих по Днепру, будет носить имя "Роман Шухевич".
В мероприятиях приняли участие сын Романа Шухевича, народный депутат от Радикальной партии Юрий Шухевич, а также министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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- Панове, а де пасажири?
- Та поховали вже геть усіх.
- Живих не було?
- Жодного. Деякі репетували "я жа живой, бля". Але хіба ж ми такі дурні, щоб москалю вірити?
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Ты типичная пьяная российская баба - вечером дерзкая, утром с переломом челюсти. Но все равно любит.
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У тебя фамилия стрёмная.
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Ответь мне на твой пост - "А у тебя фамилия Руський, а имя Рюрик?"
Что ты имел в виду?
Не хватало мне еще рязанских панических дур здесь разводить.
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Только тсссс - а то ООН там шо то начала подозревать....
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їх всіх на галери
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ОРАКАЛОМ НАПИСАЛИ НА ПЛАСТИКЕ, МУДАКИ !
ОРАКАЛ ОТ ГОРЯЧЕГО СОЛНЦА СМОРЩИТСЯ, А ПЛАСТИК ПОКОРЁЖИТСЯ...
КРАСКОЙ НАДО БЫЛО ЧЕРЕЗ ТРАФАРЕТ ПО КОРПУСУ СУДНА
чиновники ипучие...
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