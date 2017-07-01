EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
  295  24
Все про:Киев (17530) корабль (891) Шухевич (243) Омелян (271)

 В честь 110-ой годовщины со дня рождения Романа Шухевича его именем назвали теплоход. ФОТОрепортаж

На речном вокзале в Киеве в пятницу, 30 июня, состоялись торжественные мероприятия в честь 110-й годовщины со дня рождения главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Отныне один из теплоходов, ходящих по Днепру, будет носить имя "Роман Шухевич".

В честь 110-ой годовщины со дня рождения Романа Шухевича его именем назвали теплоход 01
В честь 110-ой годовщины со дня рождения Романа Шухевича его именем назвали теплоход 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 110-летие Шухевича отметили в селе на Львовщине, где он принял последний бой. ФОТОрепортаж

В честь 110-ой годовщины со дня рождения Романа Шухевича его именем назвали теплоход 03

В мероприятиях приняли участие сын Романа Шухевича, народный депутат от Радикальной партии Юрий Шухевич, а также министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В честь 110-ой годовщины со дня рождения Романа Шухевича его именем назвали теплоход 04

Читайте: Суд в Киеве окончательно узаконил проспект Шухевича
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Плевок в лицо многим украинцам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конфету хоть дали, ебанашка, или за оценку заучивал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Косоглазый, Хера се! А шо это так бумкнуло? И почему весь пол усыпан ватными хлопьями? Шо, пиздануло тебя, буренка? ))) Упустила трошки в трусы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Перевернулся в Украине автобус с кацапами. Приезжают спасатели. Видят обгорелый автобус и ни одного кацапа. Только дедок характерный сидит и задумчиво трубку курит. Они к нему:
- Панове, а де пасажири?
- Та поховали вже геть усіх.
- Живих не було?
- Жодного. Деякі репетували "я жа живой, бля". Але хіба ж ми такі дурні, щоб москалю вірити?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мокша, у тебя не стоит?
Ты типичная пьяная российская баба - вечером дерзкая, утром с переломом челюсти. Но все равно любит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Йди повитирайся. Туалетним папером також, якщо знаєш спосіб його застосування...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да не это только хохлам и свинособакам плевок. Нормальным украинцам норм
 показать весь комментарий
Ответить
 
Окей, если не догадался это вообще-то мой ник и к фамилии никакого отношения не имеет. У меня фамилия еврейская на -ер заканчивается. Я на форуме довольно давно и все это знают, даже в каком городе живу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да мне проебом на твою фамилию и твой ник.
Ответь мне на твой пост - "А у тебя фамилия Руський, а имя Рюрик?"
Что ты имел в виду?
Не хватало мне еще рязанских панических дур здесь разводить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Козья морда, ты не в курсах, что Рюрик это русЬкий?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я то как раз в курсе, что такой рашка, а что такое Киевская Русь, а вот ты нападаешь на меня нормально человека любящего Украину и ненавидящего рашку, скорее всего и есть свинособака
 показать весь комментарий
Ответить
 
Круто! Надеюсь на этом теплоходе рабами будут москали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты думал - там дизеля стоят?
Только тсссс - а то ООН там шо то начала подозревать....
 показать весь комментарий
Ответить
 
ні, занадто велика честь для вилупків-
їх всіх на галери
 показать весь комментарий
Ответить
 
пля !
ОРАКАЛОМ НАПИСАЛИ НА ПЛАСТИКЕ, МУДАКИ !
ОРАКАЛ ОТ ГОРЯЧЕГО СОЛНЦА СМОРЩИТСЯ, А ПЛАСТИК ПОКОРЁЖИТСЯ...
КРАСКОЙ НАДО БЫЛО ЧЕРЕЗ ТРАФАРЕТ ПО КОРПУСУ СУДНА В честь 110-ой годовщины со дня рождения Романа Шухевича его именем назвали теплоход - Цензор.НЕТ 3674
чиновники ипучие...

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мокша, тебя замотали в клетчатый плед и выкинули в мусорный контейнер с пищевыми отходами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юрійю Шухевичу хоч трохи підняли настрій на тлі цього барижного бедламу, пам`ять про батька все ж таки
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ честь 110-ой годовщины со дня рождения Романа Шухевича его именем назвали теплоход. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти