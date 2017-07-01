 110-летие Шухевича отметили в селе на Львовщине, где он принял последний бой. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Руководители города и области, общественные деятели, ветераны национально-освободительного движения и земляки возложили цветы к подножию памятника Шухевичу и почтили минутой молчания всех борцов за волю и независимость Украины.
"Об этом человеке нужно снимать фильмы и популяризировать его личность, чтобы нация знала про своего героя, который до последней капли отдал свою жизнь за независимость Украины", - отметил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк.
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- за что , ебенана мать, хочу расию понимать?
давно пора ебена мать, умом расию понимать
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палишся
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денех не, но вы держитесь...
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