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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1526) память (873) УПА (636) Шухевич (243)

 110-летие Шухевича отметили в селе на Львовщине, где он принял последний бой. ФОТОрепортаж

В поселке Белогорща под Львовом, где принял свой последний бой главнокомандующий Украинской повстанческой армии, генерал-хорунжий Роман Шухевич, состоялись торжества по случаю 110-летия со дня его рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Руководители города и области, общественные деятели, ветераны национально-освободительного движения и земляки возложили цветы к подножию памятника Шухевичу и почтили минутой молчания всех борцов за волю и независимость Украины.

110-летие Шухевича отметили в селе на Львовщине, где он принял последний бой 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Киеве окончательно узаконил проспект Шухевича

110-летие Шухевича отметили в селе на Львовщине, где он принял последний бой 02
110-летие Шухевича отметили в селе на Львовщине, где он принял последний бой 03
110-летие Шухевича отметили в селе на Львовщине, где он принял последний бой 04

Также читайте: Вятрович о проспекте Шухевича в Киеве: "Странно, что поляков удовлетворял Ватутин, который в 1939 году делил Польшу с немцами"

110-летие Шухевича отметили в селе на Львовщине, где он принял последний бой 05
110-летие Шухевича отметили в селе на Львовщине, где он принял последний бой 06

"Об этом человеке нужно снимать фильмы и популяризировать его личность, чтобы нация знала про своего героя, который до последней капли отдал свою жизнь за независимость Украины", - отметил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк.

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для "ррика"

- за что , ебенана мать, хочу расию понимать?
давно пора ебена мать, умом расию понимать
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а ну нахуй отсюда пошла, мокшанская косоглазая курва с точки приема вторсырья.
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русомирская гнида пищщщщщщщщщщщщщит?
палишся
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У кожної нації свій пантеон героїв, що ії неабияк характеризує.
Українці: Святослав Хоробрий, Сагайдачний, Виговський, Мазепа, Орлик, Коновалець, Петлюра, Шухевич, Бандера...

москалі:людоїди і вбивці- іван IV грозний, петро І,микола кривавий, троцький, дзержинський, ягода, сралін, жуков, члєнін, хуйло...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины110-летие Шухевича отметили в селе на Львовщине, где он принял последний бой. ФОТОрепортаж
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