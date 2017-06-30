 На Львовщине задержан пограничник, торговавший наркотиками, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
В течение марта-июня 2017 военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно с военной контрразведкой СБУ и внутренней безопасностью Государственной пограничной службы Украины задокументированы факты хранения и сбыта военнослужащим наркотических средств - амфетамина и каннабиса.
Установлено, что старший сержант пограничной комендатуры быстрого реагирования "шквал" Кинологического учебного центра Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины сбывал наркотики как сослуживцам, так и гражданским лицам.
Задержали его 29 июня 2017 в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время проведения личного обыска у военнослужащего обнаружили и изъяли два пакета с измельченным веществом зеленого цвета (каннабис), общей массой около 100 г.
В настоящее время решаются вопросы сообщение правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение и сбыт наркотических средств), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Успішно рухаємось у напрямку 3-го майдану (який під час агресії рашки буде дуже недоречним)...
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САМИ ВИНАВАТЫ, - НЕ ПАДЫМАИТЕ НИЩИМ ПОХРАНИЧНИКАМ ЗАРПЛАТЫ,
ВОТ ОНИ И ГРЕШАТ НА КУСОЧИК ХЛЕБУШКА
.
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