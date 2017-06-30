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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1524) наркотики (1519) пограничники (1286) Военная прокуратура (556)

 На Львовщине задержан пограничник, торговавший наркотиками, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Во Львовской области за торговлю наркотическими средствами задержан пограничник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

В течение марта-июня 2017 военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно с военной контрразведкой СБУ и внутренней безопасностью Государственной пограничной службы Украины задокументированы факты хранения и сбыта военнослужащим наркотических средств - амфетамина и каннабиса.

Установлено, что старший сержант пограничной комендатуры быстрого реагирования "шквал" Кинологического учебного центра Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины сбывал наркотики как сослуживцам, так и гражданским лицам.

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Задержали его 29 июня 2017 в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время проведения личного обыска у военнослужащего обнаружили и изъяли два пакета с измельченным веществом зеленого цвета (каннабис), общей массой около 100 г.

На Львовщине задержан пограничник, торговавший наркотиками, - военная прокуратура 01

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На Львовщине задержан пограничник, торговавший наркотиками, - военная прокуратура 02
На Львовщине задержан пограничник, торговавший наркотиками, - военная прокуратура 03

В настоящее время решаются вопросы сообщение правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение и сбыт наркотических средств), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Интересно, какой процент нашего населения не в ладах с Законом?
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Потрібно легалізувати коноплю, скільки можна вже притягати за це до кримінальної відповідальності.
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Під добрий косячок, будь-якому прикордоннику, межа здається кам'яною стіною.
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Он что перестал на контробасе перестал бабло рубить,или из темы выкинули.
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прокурор Южного округа Максим Якубовский получил повышение и стал заместителем главного военного прокурора страны-Матиоса
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"Нові лиця", "Успішні реформи", "Жити по новому"...
Успішно рухаємось у напрямку 3-го майдану (який під час агресії рашки буде дуже недоречним)...
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Так это же скандальный прокурор, о котором фильм был. Он в Кучургане вроде против добро батов выступил и взятки на границе получал. Е мае!!! Матиоса на мыло!
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Видно Приднестровская мафия добралась в главный офис военной прокуратуры.
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ехал один мой знакомый украинский гражданин через границу руцько украинскую. Проведывал родственника при смерти онко в раше. Рассказывал - россияне пропустили нормально, а украинский пограничник начал жалобно просить на кофе денег и жаловаться на маленькую зарплату. Это суиская область. Говорит, что очень неприятно было.
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это не тот, который свой подружке недавно предложение сделал?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Львовщине задержан пограничник, торговавший наркотиками, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
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