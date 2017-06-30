 Луценко вручил медаль "За труд и доблесть" автору видео о расстрелах на Майдане Эвелине Нефертари. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.Отмечается, что руководитель волонтерского центра Эвелина Нефертари создала посекундную синхронизацию расстрела Небесной сотни с разных камер утром 20 февраля 2014 года. Она синхронизировала видеозаписи и фотоматериалы более чем сотни авторов. Таким образом, трагические события Революции Достоинства представлены с разных ракурсов. Тем утром были убиты 45 из 48 участников Майдана и двое силовиков, а результаты выполненной работы дают возможность делать выводы о развитии событий.Юрий Луценко поблагодарил Эвелину Нефертари за проделанную кропотливую работу и подчеркнул, что это огромный вклад в расследование расстрела Небесной сотни.

Напомним, ранее при поддержке "Цензор.НЕТ " Лаборатория реконструкции событий Jus Talionis создала фильм-реконструкцию "Висота "Жовтневий"" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Позже видеоработа была обновлена и дополнена.



Предыдущую часть реконструкии "Высота "Жовтневый"" смотрите здесь.



В частности реконструкторы видео провели посекундную и покадровую видеореконструкцию по событиям на Майдане 20 февраля 2014 года с 06:00 до 12:00. Также отдельно взят эпизод убийства активиста Владимира Мельничука (39 лет, погиб 20 февраля 2014 года на улице Институтской от снайперской пули. - Ред.) в 17:00.



Благодаря этой работе можно отследить любого, кто идентифицирован хотя бы на одном кадре или фото, а также можно увидеть что происходило во всех уголках Майдана Незалежности и ул. Институтской в один и тот же момент времени, а главное эти результаты дают возможность каждому делать выводы о развитии событий и тех, кто стрелял.



Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов настаивает, что видеоработа "Висота "Жовтневий"" - это не документальный фильм для общественного просмотра. Прежде всего, он будет иметь очень большое значение как доказательство в суде по делу о расстрелах активистов Майдана 20 февраля 2014 года.