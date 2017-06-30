 Луценко вручил медаль "За труд и доблесть" автору видео о расстрелах на Майдане Эвелине Нефертари. ФОТО

Отмечается, что руководитель волонтерского центра Эвелина Нефертари создала посекундную синхронизацию расстрела Небесной сотни с разных камер утром 20 февраля 2014 года. Она синхронизировала видеозаписи и фотоматериалы более чем сотни авторов. Таким образом, трагические события Революции Достоинства представлены с разных ракурсов. Тем утром были убиты 45 из 48 участников Майдана и двое силовиков, а результаты выполненной работы дают возможность делать выводы о развитии событий.
Юрий Луценко поблагодарил Эвелину Нефертари за проделанную кропотливую работу и подчеркнул, что это огромный вклад в расследование расстрела Небесной сотни.
Напомним, ранее при поддержке "Цензор.НЕТ " Лаборатория реконструкции событий Jus Talionis создала фильм-реконструкцию "Висота "Жовтневий"" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Позже видеоработа была обновлена и дополнена.
Предыдущую часть реконструкии "Высота "Жовтневый"" смотрите здесь.
В частности реконструкторы видео провели посекундную и покадровую видеореконструкцию по событиям на Майдане 20 февраля 2014 года с 06:00 до 12:00. Также отдельно взят эпизод убийства активиста Владимира Мельничука (39 лет, погиб 20 февраля 2014 года на улице Институтской от снайперской пули. - Ред.) в 17:00.
Благодаря этой работе можно отследить любого, кто идентифицирован хотя бы на одном кадре или фото, а также можно увидеть что происходило во всех уголках Майдана Незалежности и ул. Институтской в один и тот же момент времени, а главное эти результаты дают возможность каждому делать выводы о развитии событий и тех, кто стрелял.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов настаивает, что видеоработа "Висота "Жовтневий"" - это не документальный фильм для общественного просмотра. Прежде всего, он будет иметь очень большое значение как доказательство в суде по делу о расстрелах активистов Майдана 20 февраля 2014 года.
Сорри.
Военные преступления пидаросских войск в Сирии
Пытки пленного 21+
https://www.funker530.com/prisoner-sledge-hammer/
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Там ещё отрубленная голова рядом валяется.
Ужас.
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1. Оккупанты нагрянули с проверкой в крымскотатарский ДЕТСКИЙ центр "Elif" в Джанкое. Центр проверяли "на предмет соблюдения законодательства". Никаких актов не составляли. Это уже не первый шмон в детском центре. Репрессии и запугивания продолжаются http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-krimu-siloviki-nagryanuli-v-krimskotatarskii-detskii-tsentr/175564/ (фото).
2. Хочется давать читать тем, кто спрашивает нас "а почему ты уехала из Крыма? Войны же там нет?": крымчанка, давно выехавшая на материк, предложила прочесть историю побега из Крыма от ФСБ другой крымчанки Натальи Харченко и её супруга Андрея Виноградова https://ru.krymr.com/a/28586484.html
3. В Крыму после "суда" умер руководитель отделения "Свидетелей Иеговы" Виталий Арсенюк. Довели до инфаркта: "Ему было 67 лет, он перенес преследования в советское время и не выдержал сейчас", - прокомментировал журналист Антон Наумлюк https://twitter.com/CrimeaUA1/status/880798830056308737 (скрин).
4. Севастополь. Еще одни друзья уезжают. Надеялись, ждали, верили, но терпеть мордор сил уже нет. Бегут пока дети маленькие, не испорченные. Понимаю их, но жаль…
5. Украинские пограничники в ночь на пятницу задержали в Херсонской области на берегу Перекопского залива двух потеряшек из ФСБ. Задержанные сказали, что заблудились. Ахахах))) Америка вам снова GPS отключила?))) http://krymsos.com/ru/news/prikordonniki-zatrimali-na-adminkordoni-z-krimom-dvokh-spivrobitnikiv-fsb/ (фото).
6. В Феодосии оккупанты травят собак! При этом люди лежат на пляже, глядя на предсмертные муки животного! У меня нет слов!!! https://www.youtube.com/watch?v=pC-LY69NlmQ (видео).
7. Оккупанты сначала на камеры карманных пропагандистов гоняют стихийщиков, выписывая многотысячные штрафы, а уже на следующий день у этих же стихийщиков покупают продукты. Кстати, многие сейчас покупают продукты у стихийных торговцев, несмотря на риск, т.к. они в основном качественней магазинных и дешевле https://twitter.com/CrimeaUA1/status/880497876773863424 (фото и ссылка).
8. Предлагаю вам посмотреть фоторепортаж с самого популярного пляжа в Ялте (Приморского), чтобы оценить масштабы катастрофы в туристической сфере Крыма после российской оккупации > https://crimeaua1.wordpress.com/2017/06/30/kryim-antituristicheskiy-shok-2017/
9. Я сегодня наблюдал автобус, который везёт пассажиров по "единому билету" от переправы до автовокзала в Керчи. Вы не поверите, в нем аж 8 человек.
10. Россияне, завтра 1-ое июля, второй месяц крымского "сезона". А вас, богатых турыстов, все нет. Срочно бросайте дела, Турции, Египет и дуйте в Крым. Даже если в наших отелях вы не найдете туалетной бумаги, апельсинов и горшков с цветами, можно всегда начать обдирать на память обои, выковыривать гвозди из стен и высасывать воду из унитаза. Ждём http://qha.com.ua/ru/obschestvo/russkie-turisti-popalis-na-kraje-tualetnoi-bumagi-v-turtsii/175513/ (фоторепортаж из Турции, где россияне попались на краже даже туалетной бумаги).
11. "Пьяный пассажир, летевший с женой и двумя детьми, а также с компанией друзей на отдых в Турцию, устроил драку на борту воздушного судна". Наверное, хотел в Крым, а его повезли в Турцию. Настоящий патриот!!!
12. Встретил киевлян (да, есть ватники и в Киеве), которые раньше всегда здесь отдыхали. Приехали 3 дня назад на 10 дней. Завтра уезжают. Закончились деньги.
13. Партенит. Дом отдыха "Айвазовское" поднимает цену за ПОСЕЩЕНИЕ парка. Теперь, чтобы попасть в парк, необходимо оплатить 400 руб (180 грн) - это стоимость ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ экскурсии https://twitter.com/KrimRt/status/880781284343238659 (фото и ссылка).
14. Оккупанты в Симферополе планируют ввести личный досмотр пассажиров междугородных автобусов и патрулирование, однако на это пока нет денег. Мотивируют, как обычно, "антитеррористическим противодействием" http://fresh.org.ua/novosti/134154/v-simferopole-khotyat-provodit-dosmotry-passashirov-meshdugorodnykh-avtobusov_2017-06-30
15. Оккупанты сообщили, что "очереди в поликлиниках Крыма спровоцировала доступность медицины". Предателям эта ложь уже поперек горла стоит: "Доступность есть, да врачи отсутствуют", "Врут, редиски! Закрытие больниц из-за разбежавшегося медперсонала, закрытые роддома, популярные объявления: продам место к доктору на 14:00 на пятницу 13-го, вопли, занимающих очереди с ночи. Это какой-то параллельный Крым?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/880757724795080705 (фото-скрин).
16. Евпатория. Планирующие заболеть должны оповещать об этом терапевта заранее - месяца за два-за три: "Пошла сегодня в горполиклинику на ул. Некрасова. Хотела записаться на приём к терапевту. А там очередь. Отстояла 5 часов, а мне сказали, что талонов на этот месяц нет, приходите в следующем месяце. И не факт, что и в июле я возьму заветный талончик" https://twitter.com/KrimRt/status/880712574492389376 (фото-скрин).
17. "Спасенные" севастопольцы продолжают обсуждать медицину: "Новая придумка - запись в поликлинику по инету. По телефону теперь просто не отвечают. А вот нет дома инета или не умеют им пользоваться, тогда как?", "Это вообще кошмар! В регистратурах хамят, причем тотально во всех. Отказываются записывать. Честно говоря, руки опускаются уже. С детьми уже полгода плановые обследования откладываем" https://twitter.com/KrimRt/status/880761485194137600 (скрин).
18. Путин молодец даже тогда, когда не дает деньги: "Ой, ну что вы плачете? Главное, что зал заксобрания правительства Севастополя отремонтировали, потратив несколько десятков млн рублей. Это, знаете ли, поважнее условий лечения детей! Денег нет, но вы знаете же, что делать. А если серьезно, то правильно путин сказал: нельзя Севастополю деньги давать, всё по карманам оседает, до людей не доходит" https://twitter.com/KrimRt/status/880719745141669888 (скрин).
19. В Феодосии продолжаются проблемы с водой, которую могут отключить на час, а могут - на несколько дней, никого не предупреждая https://twitter.com/KrimRt/status/880709882508390401 (скрин).
20. Маршрутка-ад - это когда ты заходишь и видишь море триколоров, колорадок и портрет путина https://twitter.com/Elmaz1995/status/880519538697273344 (фото).
21. Главный оккупационный банк Крыма (Генбанк) не только продолжает пользоваться краденным имуществом, но даже не удосужился на автомобилях поменять украинские номера на нацистские. Зато простых смертных дожали штрафами и запугиваниями https://twitter.com/KrimRt/status/880776947516809216 (фото).
22. Из Евпатории поинтересовались: "Евпаторийцы, крымчане, а кто-то уже воспользовался безвизовым режимом с Европой? Кто-нибудь летал по украинскому заграннику?". На этот вопрос понаехавшая из Самары курица, понимая, что безвиз ей не светит, написала: "А какое отношение крымчане имеют к безвизу?????". И получила ответ от местных: "Такое же, как и все украинцы" https://twitter.com/KrimRt/status/880711357481590789 (скрин).
23. В Крыму сегодня возникли проблемы со связью и мобильным интернетом. Также перестали работать банковские терминалы в магазинах и отделениях банков. Причина - криворукие строители Керченского моста повредили оптоволоконный кабель http://fresh.org.ua/novosti/134173/stroiteli-trassy-ostavili-chast-kryma-bez-svyazi-i-mobilnogo-interneta_2017-06-30
24. Оккупанты для имитации "выборного процесса" выдвинули кандидатом в "губернаторы" Севастополя сбежавшего в Крым рыга Вадима Колесниченко. Жизнь перестала быть томной. Понравился один из комментариев к новости: "У меня уже изжога от попкорна" http://www.sobytiya.info/news/na-post-glavy-sevastopolya-budet-pretendovat-sbezhavshiy-iz-ukrainy-odioznyy-eks-nardep
25. Санкции нам только на пользу: московский "Спартак" разорвал отношения с отелем в Крыму, из-за которого под санкции попал один из крупных акционеров клуба ИФД КапиталЪ. Также удалены любые упоминания о Крыме с сайта клуба http://fresh.org.ua/novosti/134186/moskovskiy-spartak-iz-za-sanktsiy-razorval-otnosheniya-s-otelem-iz-kryma_2017-06-30 . Т
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P.S. Как и обещалось, из Крыма делается витрина. Просто не все догадывались, что это будет витрина советского магазина времён перестройки.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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У Рівному луганський КОРД викрав бійця АТО
В червні 2014 року підполковник ЗСУ Сергій Стрілець, виконуючи свої обов'язки, затримав на блок-пості 51 ОМБР громадянина Куницького, у якого в машині були виявлені зброя, набої та мапа місцевості із відмітками локацій українських військових. Затриманий виявився сином луганського фермера Володимира Куницького - заможного підприємця, та колишнього депутата Луганської обласної ради від Комуністичної партії. Діючи згідно встановленої для таких випадків інструкції Сергій Стрілець передав Куницького співробітникам контррозвідки, на цьому його участь була вичерпана. Після цього він надалі ніс службу, сумлінно виконуючи бойові завдання, в серпні разом із побратимами пройшов пекло Іловайського котла. -
......
Затримували невідомі особи в масках, пред'явивши лише ухвалу Сватівського районного суду на обшук, але не показавши жодних документів, що посвідчували б їх особи. Лише пізніше зусиллями Нацполіції Рівненщини вдалось встановити, що це були співробітники луганського КОРДу. При затриманні луганські КОРДівці побили не лише Стрільця, а його адвоката - масові забої, вивихнута щелепа. Має місце і чергова юридична нестиковка: Стрільця затримали за ст. 208 КПК, що передбачає затримання або на місці злочину, або одразу після його скоєння за наявності свідків. Ясна річ, що жодного злочину на момент затримання Стрілець не вчиняв.
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Так ведь эта воровская шобла сказала, шо все доказательства расстрела Евромайдана - исчезли.
Ну и шо теперь делать воровской шобле?
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https://www.youtube.com/watch?v=LKpS7SLnnWY
На Мацкве и Подмацковье сегодня, 30 июня, бушует ливень с грозой и градом, скорость ветра достигала до 24 м/с.
Фото и видео непогоды активно публикуют пользователи соцсетей, передает «InfoResist».
Согласно информации Гидрометцентра России, такого ливня в Москве не было с 1923 года. Ожидается, что в течение дня выпадет почти треть месячной нормы осадков.
Крупный град прошел на северо-западе российской столицы, причинив мелкие неприятности москвичам и их автомобилям.
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Цена отем всем бусам, шо преподносят эти воши - лояльность шококадной шобле.
Воины! Патриоты! - не берите в руки эти иудовы серебряники.
Они вас покупают.
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...
как-то фуу...
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