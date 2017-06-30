 Прокурор, организовавший схему торговли амфетамином, задержан на Черниговщине, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 УК Украины по факту хранения и сбыта наркотических средств совершенных работником прокуратуры по предварительному сговору группой лиц.
В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор местной прокуратуры Черниговской области, действуя по предварительному сговору с другими лицами, с целью собственного материального обогащения, организовал преступную схему сбыта психотропного вещества - амфетамина наркозависимым лицам", - говорится в сообщении.
29 июня 2017 года следователями Генеральной инспекции ГПУ совместно со следователями прокуратуры Черниговской области и сотрудниками СБУ указанный работник местной прокуратуры задержан при перевозке амфетамина с целью его дальнейшего сбыта.
Кроме того, задержаны еще 4 лиц, причастных к совершению преступлений у которых изъяты наркотические вещества.
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почти как дилером на углу.
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