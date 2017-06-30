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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ГПУ (8712) наркотики (1517) Черниговщина (513) прокурор (960)

 Прокурор, организовавший схему торговли амфетамином, задержан на Черниговщине, - ГПУ. ФОТОрепортаж

В Черниговской области задержан прокурор местной прокуратуры, который организовал преступную схему сбыта наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 УК Украины по факту хранения и сбыта наркотических средств совершенных работником прокуратуры по предварительному сговору группой лиц.

В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор местной прокуратуры Черниговской области, действуя по предварительному сговору с другими лицами, с целью собственного материального обогащения, организовал преступную схему сбыта психотропного вещества - амфетамина наркозависимым лицам", - говорится в сообщении.

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29 июня 2017 года следователями Генеральной инспекции ГПУ совместно со следователями прокуратуры Черниговской области и сотрудниками СБУ указанный работник местной прокуратуры задержан при перевозке амфетамина с целью его дальнейшего сбыта.

Прокурор, организовавший схему торговли амфетамином, задержан на Черниговщине, - ГПУ 01
Прокурор, организовавший схему торговли амфетамином, задержан на Черниговщине, - ГПУ 02

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Прокурор, организовавший схему торговли амфетамином, задержан на Черниговщине, - ГПУ 03
Прокурор, организовавший схему торговли амфетамином, задержан на Черниговщине, - ГПУ 04

Кроме того, задержаны еще 4 лиц, причастных к совершению преступлений у которых изъяты наркотические вещества.

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Ничего нового. Есть и покруче. Такова жизнь бойцов незримого фронта и их "контрразведки".

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Это точно домик глава Контрразведки всей Украины? А не его секретарши?
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Это наверное поставщик Добкиных. Началась всесторонняя борьба
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Молодцы те, кто провернул эту операцию по выявлению и задержанию этого оборотня. Только одна недоработка - хочется имена, лица, открытые суды и строгие приговоры. И лучше прокурора на общую зону, конечно же.
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Наркота это вотчина ментов, а тут прокуроришко какой то влез не в свои лапти))
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Прокуроры тоже на этом насосе сидели всегда. Да и СБ выпасалась
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Тогда этот черт, про которого вчера писали,прокурора самого богатого- героин оптом продает?
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Якщо хтось і здивований, то тільки його клієнти і не тому, що продавав, а тому, що пов'язали.
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Не... ну... правосудие... не... ну... Под ширкой... Првосудие мля... для украинцев... Хаха-Бабах.
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Не редкость! Сколько было сообщений на эту тему....такое впечатление,что основные поставщики наркоты,"бабочек" - ЛУЦЕНКОВСКИЕ и АВАКОВСКИЕ.
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опасно становится быть брокурором.
почти как дилером на углу.
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Лице не показали, прізвище не назвали, - про кого ми говоримо взагалі?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрокурор, организовавший схему торговли амфетамином, задержан на Черниговщине, - ГПУ. ФОТОрепортаж
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