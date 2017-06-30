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 Судья из Луганской области уличен в систематическом взяточничестве, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры уличила во взяточничестве главу одного из местных судов Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Судья систематически получал незаконное вознаграждение за принятие решений по гражданским, уголовным и административным делам. Оперативники СБУ задокументировали семь эпизодов получения взяток на общую сумму около 100 тыс. гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Подполковник полиции задержан на Харьковщине за получение 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Злоумышленника поймали "на горячем" во время получения через посредника 10 тыс. гривен за принятие решения по гражданскому делу.

Судья из Луганской области уличен в систематическом взяточничестве, - СБУ 01

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Судья-коррупционер задержан при получении взятки в размере 4 тыс. гривен на Волыни, - Луценко. ФОТОрепортаж
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Судья из Луганской области уличен в систематическом взяточничестве, - КАКОЙ НЕЖДАНЧИК!!! Я то думал - уборщицы в поликклинниках - вот главные взяточники в Украине.
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действительно что очень мелко, какая то местечковая мелочь а не судья.... может надо было с верзрвного суда начать? вот именно там - бабло в миллионах зеленых, офшоры, виллы, Ламборджини с ферарями и рйсами, брюлики, пароходы с яхтами, роллексы с ппатек филлипами и т.д. а это так ... тюлька как говопят в Одессе!!!
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Сколько еще нужно доказательств, что эту судебную систему реформировать нельзя? Вообще. На полиции мы уже в этом убедились, когда переатестованные поглотили все то новое, что пришло с реформой.
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А вот и первый достойный кандидат в Верховный Суд нарисовался.
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да они, судьи, почти все на такой системе))), только еще не попались
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сказали бы, - судья в луганской области отказался от взятки и осудил потом этого взяткодателя на три года с конфискацией... вот это новость...
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гарант, может всех старых судей сразу на нары! а на их место может молодежь взять после юрфаков. только не родственников старых судей...
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Из ряда вон выходящий случай.Удивительно.Все остальные чесны и непорочны. Правда абсолютно все живут не по средствам, чаще на деньги родителей пенсионеров, гениальнвх детей бизнесменов, родственников и друзей. Бог помагает, наверное, иметь такие счастливые обстоятельства таким честным людям.
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А это существенно, какой город? Менталитет рыго-пецинского "судейского корпуса" везде примерно одинаков.
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То же мне сенсация!

Вряд ли из 8000 рыго-пецинских "судей" хоть несколько штук не вымогают и не берут взяток и не торгуют решениями от имени Украины.
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опасно становится быть судьей.
не так опасно, конечно, чем прокурором.
А вообще, менее опасно метом банчить.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСудья из Луганской области уличен в систематическом взяточничестве, - СБУ. ФОТО
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