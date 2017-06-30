 Судья из Луганской области уличен в систематическом взяточничестве, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Судья систематически получал незаконное вознаграждение за принятие решений по гражданским, уголовным и административным делам. Оперативники СБУ задокументировали семь эпизодов получения взяток на общую сумму около 100 тыс. гривен.
Злоумышленника поймали "на горячем" во время получения через посредника 10 тыс. гривен за принятие решения по гражданскому делу.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
1260 23
Материалы по теме: Взяточники
Дело двух сотрудников СБУ, попавшихся на получении 50 тыс. долл. взятки, передано в суд, - НАБУ(7)
Чиновник Госрыбагентства в Николаеве занимался вымогательством, - полиция. ФОТОрепортаж(9)
Подполковник полиции задержан на Харьковщине за получение 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж(16)
Майор полиции на Днепропетровщине погорел на взятке, - СБУ. ВИДЕО(25)
Прокуратура просить збільшити Гужві заставу до 3,2 мільйона(0)
В Чернигове должностные лица Укртрансбезопасности попались на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(8)
Двое полицейских-взяточников осуждены на 5 лет за взяточничество в Чернигове,- СБУ(1)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вряд ли из 8000 рыго-пецинских "судей" хоть несколько штук не вымогают и не берут взяток и не торгуют решениями от имени Украины.
Ответить
не так опасно, конечно, чем прокурором.
А вообще, менее опасно метом банчить.
Ответить