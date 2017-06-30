 Площадь пожара в Зоне отчуждения удалось уменьшить до 7 га, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По состоянию на 18 часов 30 июня площадь пожара удалось уменьшить с 25 га до 7 га. Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует.
Авиацией ГСЧС сброшено около 184 тонн воды ( 41 сброс ). Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.
Всего к тушению пожара привлечено 36 ед. техники и 125 чел. личного состава, из них от ГСЧС 16 ед. техники и 63 чел. личного состава (в том числе вертолет МИ-8 и 2 самолета АН -32П ).
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Одна погань.
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