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Все про:Киевская область (1594) пожар (3308) Зона отчуждения (76) ГСЧС (1125)

 Площадь пожара в Зоне отчуждения удалось уменьшить до 7 га, - ГСЧС. ФОТО

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение лесного пожара.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 18 часов 30 июня площадь пожара удалось уменьшить с 25 га до 7 га. Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует.

Площадь пожара в Зоне отчуждения удалось уменьшить до 7 га, - ГСЧС 01

Авиацией ГСЧС сброшено около 184 тонн воды ( 41 сброс ). Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семерак о пожаре в чернобыльской зоне: "Российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы значительном повышении радиации"

Всего к тушению пожара привлечено 36 ед. техники и 125 чел. личного состава, из них от ГСЧС 16 ед. техники и 63 чел. личного состава (в том числе вертолет МИ-8 и 2 самолета АН -32П ).
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Тука: Донбасс от радиации уже не спасти, пора вывозить людей «Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут на протяжении 10 лет», - сказал он в эфире «5 канала», ссылаясь на доклад НАН Украины.Площадь пожара в Зоне отчуждения удалось уменьшить до 7 га, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9607
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Эсли это такая опасная зона да и пожар уже не первый то почему по сей день територия не разделена просеками на сектора и не вспахана.Видимо комуто это выгодно...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПлощадь пожара в Зоне отчуждения удалось уменьшить до 7 га, - ГСЧС. ФОТО
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