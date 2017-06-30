 СБУ вручила Гужве повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гужва написал в Фейсбуке.
"При выходе с телеканала 112, где я был сегодня на эфире, ко мне подошли два человека, представились сотрудниками СБУ и вручили мне повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане", - сообщил Гужва.
В повестке указано, что Гужва должен явиться в департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 19 июля в качестве свидетеля по делу о массовых убийствах на Майдане зимой 2014 года.
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