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 СБУ вручила Гужве повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане. ДОКУМЕНТ

Главному редактору сайта "Страна.ua" Игорю Гужве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вручили повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане зимой 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гужва написал в Фейсбуке.

"При выходе с телеканала 112, где я был сегодня на эфире, ко мне подошли два человека, представились сотрудниками СБУ и вручили мне повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане", - сообщил Гужва.

В повестке указано, что Гужва должен явиться в департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 19 июля в качестве свидетеля по делу о массовых убийствах на Майдане зимой 2014 года.

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СБУ вручила Гужве повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане 01


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Ага. Причем оперативно. Буквально на горячем
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ГОРЯЧИЕ ЖАБРЫ ИЛИ ЗАЛИВНЫЕ, ЭТО НЕ ТАК УЖ ИНТЕРЕСНО....
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Всё как всегда. Этого пропагандиста русского мира нужно было ломать по тихому три года назад. Но лучше поздно, чем никогда...
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Пощемят и отпустят. Причем как борца за и аппазционного журналиста. Порохатому нужно, чтоб пропагандировал рыга Бойка как его соперника по второму туру на будущих выборах. А эта жирная кацапская скотина прекрасно с этим справляется
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Как вариант. Версия имеет право на жизнь. Соперник Бойко, из двух зол выбирают меньшее - Петя снова президент. А должно быть так - Бойко в тюрьме за госизмену и сепаратизм, соперник на выборах - Юля. Но Пэдро будет мутить разводняк с Бойко, похоже.
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З Вілкулом. Хоча, власне, це одне і те саме.
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Ну да. Найдёт какую-то рыговскую тёмную лошадку...
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А чего эта гужва на свободе ? Оно же взятку вымагало .
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Так воно ж прокацапське. Поняли, что случайно на своего нависли. Это ж не Шустер
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Хоть это Гужва и говно редчайшей породы, но... Оно коим боком к расстрелам на майдане?
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Какая разница за какое деяние его брать за яйца. Был бы гужва, а статья найдётся!
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Так картавый кумец Петручио придумал феноменальный ход Посадить борзописца вместо всего беркута и ментов участников убийства Судя по всему додумался не сам Ему етот хитрый ход подсказал Кто бы вы думали? Правильно Парубий Не даром у него справка о том что он излечил олегофрению Имектся Парубий ето голова и судя по успехам нашей многострадальной Украины Он у них мозговой ценр
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та подведите под 111-ю, шоб другим неповадно было...
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У этого язык длинный, пригоден для любого ануса
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на этого маньяка материалов -выше крыши
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С нетерпением жду новости о миллионе, расстрелянном лично Гужвой.
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Оно лично не стреляло, оно подстрекало! А это еще хуже, чем беркут с куриными мозгами.
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Немогли там в КПЗ настучать куем по лбу,как его кумиру Якуневичу сделали.На видео и в ютюб!
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Правильно, прессовать эту гниду чтоб не чувствовали себя спокойно гадя Украине.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ вручила Гужве повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане. ДОКУМЕНТ
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