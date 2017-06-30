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 Киевские новости
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Все про:задержание (5904) Киев (17527) похищение (1251) прокуратура (3031)

 Столичная прокуратура задержала женщину-правоохранителя, которая заказала похищение человека за 50 тыс. грн. ФОТО

В Киеве задержали женщину-правоохранителя, которая заказала похищение человека.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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"24-летняя женщина-полицейский с целью помочь своему сожителю, который находится в СИЗО по подозрению в совершении умышленного убийства, попросила своего знакомого за денежное вознаграждение похитить другого мужчину, и путем применения насилия заставить его дать признательные показания в этом убийстве, тем самым сняв обвинения в этом преступлении с ее сожителя", - говорится в сообщении.

За похищение человека женщина предложила вознаграждение в 6 тыс. долларов США, затем уменьшила сумму до 50 тыс. гривен.

Правоохранители инсценировали похищение мужчины и передали "исполнителю" видеодоказательства якобы совершенного преступления.

Женщину задержали после передачи первой части вознаграждения.

Столичная прокуратура задержала женщину-правоохранителя, которая заказала похищение человека за 50 тыс. грн 01

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Сейчас готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 386 (препятствование появление свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.
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ПАТРІОТИ КРИВОГО РОГУ ПІКЕТУЮТЬ ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ, НАЦГВАРДІЙЦІ ЯКОЇ НАПАЛИ НА СЕЛЯН НА КІРОВОГРАДЩИНІ

От нацвардейцев жители Кривого Рога требуют не выполнять преступных приказов руководства.

https://1kr.ua/news-34185.html
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Во кадры сабаков подобрал!!! Женщина-коп живёт с подозреваемым в умышленном убийстве да ещё под следствием!
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как она собралась жить с убийцей? Ах да я забыл, полиция это кубло быдла, дегенератов, воров, мошенников и убийц.
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В 24 года с таким жутким целлюлитом? Бррррр..........
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиСтоличная прокуратура задержала женщину-правоохранителя, которая заказала похищение человека за 50 тыс. грн. ФОТО
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