 Столичная прокуратура задержала женщину-правоохранителя, которая заказала похищение человека за 50 тыс. грн. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"24-летняя женщина-полицейский с целью помочь своему сожителю, который находится в СИЗО по подозрению в совершении умышленного убийства, попросила своего знакомого за денежное вознаграждение похитить другого мужчину, и путем применения насилия заставить его дать признательные показания в этом убийстве, тем самым сняв обвинения в этом преступлении с ее сожителя", - говорится в сообщении.
За похищение человека женщина предложила вознаграждение в 6 тыс. долларов США, затем уменьшила сумму до 50 тыс. гривен.
Правоохранители инсценировали похищение мужчины и передали "исполнителю" видеодоказательства якобы совершенного преступления.
Женщину задержали после передачи первой части вознаграждения.
Сейчас готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 386 (препятствование появление свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
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https://1kr.ua/news-34185.html
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