 Обнаружена страница в соцсети одного из двух задержанных сотрудников ФСБ. "Это поможет СБУ задать им дополнительные вопросы", - InformNapalm. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал международного разведывательного сообщества InformNapalm.
"В социальной сети "ВКонтакте" удалось обнаружить профиль некого Владимира Кузнецова (фамилия сотрудника ФСБ в соцсети может быть не настоящей) (архивы странички, фото, контактов и подписчики ), внешнее сходство которого с задержанным пограничником очевидно: разрез глаз, нос, лоб, стрижка, уши и губы одинаково косят в правую сторону, ну и наконец одна и таже цепь на шее", - отмечают авторы публикации.
"Кроме внешнего сходства, есть еще ряд косвенных признаков, указывающих на то, что Владимир Кузнецов - пограничник ФСБ РФ - минимум данных в профиле и единичные контакты. Изучив скромный дружеский круг В. Кузнецова, становится ясно, что он из города Благовещенска Амурской области России, который граничит с Китаем. Как известно, именно в Благовещенске расположено пограничное управление ФСБ по Амурской области, а многие местные жители - это потомственные военные и пограничники, которые служат в погранподразделениях России.
Тому подтверждение и дружественный контакт В. Кузнецова, его земляк Игорь Кин, который каким-то образом связан с в/ч 2486 - МЧПВ, г. Благовещенск-на-Амуре, п.Астрахановка. Если расшифровать аббревиатуру МЧПВ, получаем - морчасти погранфойск, т.е. подразделения охраняющие границу на водных рубежах, в данном случае с соседним Китаем по реке Амур. В данном контексте, следует напомнить, что задержанные на Херсонщине россияне, попали на материк на лодке", - говорится в расследовании.
"Установить личность второго задержанного россиянина, на этом этапе не удалось. Это не окончательная информация и мы, разумеется, ждем официальных данных, но наше расследование на основе разведки открытых источников, возможно, сможет помочь СБУ и Погранслужбе Украины задать дополнительные вопросы задержанным россиянам и провести необходимые фильтрационные мероприятия. Резюмируя все выше изложенное, хотим обратить внимание читателя на одну из последних новостей российской прессы - "Министерство внутренних дел России предлагает стимулировать переезд мигрантов на Дальний Восток и в Байкальский регион". И все это при том, что последних российских пограничников, вывозят для охраны "границы" на оккупированный полуостров Крым (Украина), а также в оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион (Грузия), где в основном в качестве пограничников, служат выходцы с северных и дальневосточных регионов России", - отмечают волонтеры.
Напомним, 30 июня председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко на своей странице в Facebook сообщил подробности задержания двух сотрудников ФСБ, незаконно проникших на территорию Украины. Вместе с этой информацией, на странице приведены фотографии задержанных россиян, но их имена не раскрываются.
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КУСТО - ОТДЫХАЕТ..
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они на подводной лодке к нам приплыли
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Сто лет прошло, а ничего не изменилось!
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вторые россияне, суко, все на одно лицо
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Будет ему что рассказать сослуживцам по возвращению. Да и дома, сможет хвастануть как он там мужественно с хахлами боролся
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но заигрались и попались
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майка теж та сама... лише посиніла з часом
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