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Все про:задержание (5904) пограничники (1284) ФСБ (1138)

 Обнаружена страница в соцсети одного из двух задержанных сотрудников ФСБ. "Это поможет СБУ задать им дополнительные вопросы", - InformNapalm. ФОТО

Украинские волонтеры, с целью установки личностей задержанных российских военнослужащих погранслужбы ФСБ, провели экспресс OSINT-расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"В социальной сети "ВКонтакте" удалось обнаружить профиль некого Владимира Кузнецова (фамилия сотрудника ФСБ в соцсети может быть не настоящей) (архивы странички, фото, контактов и подписчики ), внешнее сходство которого с задержанным пограничником очевидно: разрез глаз, нос, лоб, стрижка, уши и губы одинаково косят в правую сторону, ну и наконец одна и таже цепь на шее", - отмечают авторы публикации.

Обнаружена страница в соцсети одного из двух задержанных сотрудников ФСБ. Это поможет СБУ задать им дополнительные вопросы, - InformNapalm 01

"Кроме внешнего сходства, есть еще ряд косвенных признаков, указывающих на то, что Владимир Кузнецов - пограничник ФСБ РФ - минимум данных в профиле и единичные контакты. Изучив скромный дружеский круг В. Кузнецова, становится ясно, что он из города Благовещенска Амурской области России, который граничит с Китаем. Как известно, именно в Благовещенске расположено пограничное управление ФСБ по Амурской области, а многие местные жители - это потомственные военные и пограничники, которые служат в погранподразделениях России.

Обнаружена страница в соцсети одного из двух задержанных сотрудников ФСБ. Это поможет СБУ задать им дополнительные вопросы, - InformNapalm 02


Тому подтверждение и дружественный контакт В. Кузнецова, его земляк Игорь Кин, который каким-то образом связан с в/ч 2486 - МЧПВ, г. Благовещенск-на-Амуре, п.Астрахановка. Если расшифровать аббревиатуру МЧПВ, получаем - морчасти погранфойск, т.е. подразделения охраняющие границу на водных рубежах, в данном случае с соседним Китаем по реке Амур. В данном контексте, следует напомнить, что задержанные на Херсонщине россияне, попали на материк на лодке", - говорится в расследовании.

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"Установить личность второго задержанного россиянина, на этом этапе не удалось. Это не окончательная информация и мы, разумеется, ждем официальных данных, но наше расследование на основе разведки открытых источников, возможно, сможет помочь СБУ и Погранслужбе Украины задать дополнительные вопросы задержанным россиянам и провести необходимые фильтрационные мероприятия. Резюмируя все выше изложенное, хотим обратить внимание читателя на одну из последних новостей российской прессы - "Министерство внутренних дел России предлагает стимулировать переезд мигрантов на Дальний Восток и в Байкальский регион". И все это при том, что последних российских пограничников, вывозят для охраны "границы" на оккупированный полуостров Крым (Украина), а также в оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион (Грузия), где в основном в качестве пограничников, служат выходцы с северных и дальневосточных регионов России", - отмечают волонтеры.

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Напомним, 30 июня председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко на своей странице в Facebook сообщил подробности задержания двух сотрудников ФСБ, незаконно проникших на территорию Украины. Вместе с этой информацией, на странице приведены фотографии задержанных россиян, но их имена не раскрываются.
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охраняющие границу на водных рубежах, в данном случае с соседним Китаем по реке Амур. В данном контексте, следует напомнить, что задержанные на Херсонщине россияне, попали на материк на лодке...====

КУСТО - ОТДЫХАЕТ..
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Тур Хейердал (Heyerdahl). Такая транскрипция ближе. Вообще то, он уроженец Норвегии, и в зонах военных конфликтов(даже предполагаемых) вроде бы не вештался. А так, Ваш сарказм и чувство юмора оценено!!!
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ейбогу небыло сарказма ..я чуть подправил тонкий юморной намек
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а че пошли по Амуру.... а оказались возле Южного Буга... бывает...
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Шатался. Толи на Кон-Тики то ли на Ра но попал как раз в зону конфликта и был вынужден свернуть экспедицию (если мне память не изменяет)
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кончать эту русню надо. люто кончать. Им повезло что на наших пограничников попали. местные бы их не допрашивали, порвали бы на куски сразу.
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там же не указано какая лодка была
они на подводной лодке к нам приплыли
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там побережье очень мелкое, до километра можно в глубь воды заходить.
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пистят они, там не заблукаеш все побережье видно как на ладони.
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100% ты как в воду глянул. это диверсанты. взрывать наших военных будут или политическое руководство и возможно журналистов. но я думаю, что их послали взорвать электростанцию на ядерном топливе. или плотину какую. много задач могут выполнить в нашем незащищенном тылу террористы из фсб. а то, что они плетут, легенда. их уже ждали легальные украинские документы в Херсоне, на Миколу та Петра...
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там нету аэс. Ближайшая станция в Николаевской области. Просто мордва решила пробить побережье на счет возможности тихого проникновения из на крысма.
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может и это. но им не надо тихое проникновение, в том смысле который ты подразумеваешь. если они ломанут оборону то только танками и с воздуха. диверсанты они к бабке не ходи. на дыбу их, все расскажут как миленькие. и еще споют и с танцуют.
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последние убийства сильно шатают стул под головой СБУ. Этот вариант тоже надо рассматривать. Мы же не знаем с кем у него конфликты? Это может быть и Аваков, и Матиос и внутри службы могут быть "течения". Понятно что кацапский след основной вариант, но исключать иные варианты тоже не стоит. Да и то что нам сказали над чем работал Шаповал, не важно, важно то что нам не сказали.
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как в песТне -- шли на Одессу, а вышли к Херсону! :D

Сто лет прошло, а ничего не изменилось!
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"Установить личность второго задержанного россиянина, на этом этапе не удалось
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вторые россияне, суко, все на одно лицо

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к стати действительно, его на сутки в клетке на солнышке оставить в степи и потом мумифицировать не нужно. 40 градусов сейчас там в тени.
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С пивасом я бы не стал употреблять такую гадость. Можно ботулизмом заболеть. А подсушить на солнышке - это вариант.
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а че, вроде упитанный такой... должен быть мягким...
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Там не только ботулизм! Так что я бы не рисковал.
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ничего страшного пропарим, проварим, прожарим, приправим и за ужареных по стопочке. не.. усопших или усохших.
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Багата українська кухня своїм буйним різноманіттям страв зі скрєпних.
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Если после Яроша что-то останется, доедим.
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Ну, не знаю. Лично я не уверен, что термообработка уничтожит в них всю заразу. Как бы кацапизмом и лишнехромосомизмом не заразиться.
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Дополнительные вопросы - это на пятёрку?
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Отправьте к проктологу, подозреваю, что в "дупле" контрабанду тянул
Будет ему что рассказать сослуживцам по возвращению. Да и дома, сможет хвастануть как он там мужественно с хахлами боролся
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Україна видасть цих кацапів щей вибачення попросить! Цій владі українські в'язні Кремля по барабану!

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когда это мы у них пробачення просили? На.рена перегибать?
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В сортах говна не разбираюсь, но разрез глаз это чудь или ерзь?
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ты тоже не спец! то шо руское оно, то понятно, хотелось бы узнать на каком болоте его предки квакать начинали
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не, пацаны, нифига вы не разбираетесь в сортах кацапов. Это типичный тептярь из Елабуги. Крайний случай - лашман. Но это один хрен, они там за сто лет перетрахались...
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нет. это помесь кацапни завезенной из средней полосы с местными азиатами. ерзя это рязань. там монголоиды другой вид имеют.
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гаврилы в штилицев игрались
но заигрались и попались
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// а десь в лісопосадці схрон з вибухівкою та зброєю ,а потім джипи з силовиками взлітають
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Как на меня я бы повесил на них недавние подрывы СБУшников, участие в оккупации Крыма, терроризм и незаконное пересечение государственной границы и влепил бы пожизненное, пусть посидят подумают над своим поведением.
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Но футболки на них разные ведь!!!! Может, всё-таки разные люди на фото?
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менять их на сенцова и остальных которые в эрэфии...эрэфия откажеться- тогда обоих на 25 лет в колонию рядом с львовской областью-целебный воздух и незатейливые шутки местных гарантированы)
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А я нічого не зрозуміла. Прикордонники зловили двох, що незаконно переходили кордон. Потім ці двоє зізналися, що вони фсб ..але не сказали як їх звуть? Хм ... дивина якась. Або то прикордонники не розкривають таємницю їх імен , і з яких регіонів рашки вони? А всім цікаво --так? А якщо не сказали своїх імен і звідки вони, то є простий спосіб дізнатися! Просто знайдіть доктора психіатра, що навчений гіпнозу медичного --- за п'ять хвилин вони йому розкажуть все! Доречі, у всіх розвідках світу такі є фахівці.
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Есть простой и эффективный способ как узнать их имена и многое другое... Этот способ называется - пальцы в двери!
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Чи и не сотрудники ФСБ ! Обнять и плакать,таких сотрудников.
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...ну и наконец одна и таже цепь на шее"Источник: https://censor.net.ua/p446036

майка теж та сама... лише посиніла з часом
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОбнаружена страница в соцсети одного из двух задержанных сотрудников ФСБ. "Это поможет СБУ задать им дополнительные вопросы", - InformNapalm. ФОТО
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