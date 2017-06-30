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Все про:налоги (2554) налоговая милиция (1452) махинации (486) ГФС (2974)

 Налоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Полтавской области совместно с прокуратурой пресекли деятельность группы лиц, которые способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые организовали межрегиональную схему содействия в уклонении от уплаты налогов путем безосновательного формирования налогового кредита по НДС за счет проведения операций купли-продажи продуктов питания с использованием реквизитов и банковских счетов фиктивных компаний.

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Одно из предприятий на собственных и арендованных земельных участках выращивало сахарную свеклу, из которой изготавливался сахар. Документально отображалась его продажа в адрес фиктивных предприятий, зарегистрированных в разных регионах Украины, хотя фактически он реализовывался за наличные через предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Кроме этого, злоумышленники при помощи фиктивных компаний по безналичному расчету закупали сахар на заводах-производителях. Накопление приобретенной таким образом продукции осуществлялось на складских помещениях в Полтаве, откуда она транспортировалась к местам реализации на территории Полтавской и Днепропетровской областей. При этом, операции по купле-продаже сахара частными предпринимателями в бухгалтерском и налоговом учете вообще не отображались.

В результате указанной деятельности государственному бюджету был нанесен ущерб в виде неуплаты налога на добавленную стоимость на сумму около 7 миллионов гривен.

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В ходе проведенных в Полтавской и Днепропетровской областях обысков были обнаружены и изъяты почти 26,5 тысячи килограммов муки, более 10,3 тысячи килограммов сахара, более 1,2 миллиона гривен наличными, компьютерная техника, пять автомобилей, финансово - хозяйственные документы и черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет более 4,4 миллиона гривен.


Налоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов 01Налоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов 02Налоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов 03

Налоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов 04

Налоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов 05

Налоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов 06

Налоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов 07

Налоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов 08

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного 26 червня опублікувала в Prozorro інформацію про намір укласти договір з приватним підприємцем Сергієм Поздняковим на постачання м'яса вартістю майже 3,9 млн грн, повідомляють Наші гроші. Львів.
У разі підписання договору він постачатиме десять найменувань свіжого м'яса вагою 40 тис. кг. Наприклад, яловичину без кості (спинно-поперекову частину) по 135 грн/кг, філе індика по 125 грн/кг, свинну вирізку по 114 грн/кг, куряче філе по 75 грн/кг.23-річний львів'янин Сергій Поздняков зареєструвався підприємцем за 8 днів до оголошення торгів академією - 31 травня. Згідно з наданими ним документами на підтвердження досвіду, вже через два дні, 2 червня, він підписав договір з іншим підприємцем на постачання м'яса,в Академії сухопутних військ повідомили, що законних підстав для відхилення тендерної пропозиції ФОП «Козак Вікторія Ігорівна» не було. ...не було Карл?!
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а ряхи у этих академиков не треснут?
цены чуть выше магазинных к тому же
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кто запрещал другим людям участвовать в аукционе и предложить более низкую цену?
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а в чём проблема и кто такая

ФОП «Козак Вікторія Ігорівна» ?

Человек на аукционе выиграл торги.
Какие претензии?
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Вот откуда растут цены. Обдирается каждая операция
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов. ФОТОрепортаж
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