 Налоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые организовали межрегиональную схему содействия в уклонении от уплаты налогов путем безосновательного формирования налогового кредита по НДС за счет проведения операций купли-продажи продуктов питания с использованием реквизитов и банковских счетов фиктивных компаний.
Одно из предприятий на собственных и арендованных земельных участках выращивало сахарную свеклу, из которой изготавливался сахар. Документально отображалась его продажа в адрес фиктивных предприятий, зарегистрированных в разных регионах Украины, хотя фактически он реализовывался за наличные через предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Кроме этого, злоумышленники при помощи фиктивных компаний по безналичному расчету закупали сахар на заводах-производителях. Накопление приобретенной таким образом продукции осуществлялось на складских помещениях в Полтаве, откуда она транспортировалась к местам реализации на территории Полтавской и Днепропетровской областей. При этом, операции по купле-продаже сахара частными предпринимателями в бухгалтерском и налоговом учете вообще не отображались.
В результате указанной деятельности государственному бюджету был нанесен ущерб в виде неуплаты налога на добавленную стоимость на сумму около 7 миллионов гривен.
В ходе проведенных в Полтавской и Днепропетровской областях обысков были обнаружены и изъяты почти 26,5 тысячи килограммов муки, более 10,3 тысячи килограммов сахара, более 1,2 миллиона гривен наличными, компьютерная техника, пять автомобилей, финансово - хозяйственные документы и черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет более 4,4 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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У разі підписання договору він постачатиме десять найменувань свіжого м'яса вагою 40 тис. кг. Наприклад, яловичину без кості (спинно-поперекову частину) по 135 грн/кг, філе індика по 125 грн/кг, свинну вирізку по 114 грн/кг, куряче філе по 75 грн/кг.23-річний львів'янин Сергій Поздняков зареєструвався підприємцем за 8 днів до оголошення торгів академією - 31 травня. Згідно з наданими ним документами на підтвердження досвіду, вже через два дні, 2 червня, він підписав договір з іншим підприємцем на постачання м'яса,в Академії сухопутних військ повідомили, що законних підстав для відхилення тендерної пропозиції ФОП «Козак Вікторія Ігорівна» не було. ...не було Карл?!
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цены чуть выше магазинных к тому же
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ФОП «Козак Вікторія Ігорівна» ?
Человек на аукционе выиграл торги.
Какие претензии?
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