 Во Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, к организации схемы были причастны должностные лица шахты и директора двух компаний. Для маскировки хищения угля злоумышленники наладили функционирование перевалочных баз для его складирования, которые располагались в непосредственной близости от официальных площадок угольных предприятий. Вывезенный с территории шахты уголь продавался предприятиям региона через специально созданную компанию.
"В результате проведенных мероприятий было задержано три грузовых автомобиля, в которых перевозилось 90 тонн похищенного угля стоимостью 162 тысячи гривен. При этом водители предоставили транспортные документы, согласно которым в этот день с шахты уже было вывезено указанное количество угля. Кроме того, на одной из перевалочных баз было обнаружено около трех тысяч тонн угля и грузовая техника. Также изъяты бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, печати предприятий и два автомобиля, которые принадлежат двум участникам преступной группы", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что в настоящее время задержан один из членов группы. Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
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