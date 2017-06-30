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 Во Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следственным управлением НПУ и областной прокуратурой раскрыли схему системного хищения каменного угля на одной из шахт области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, к организации схемы были причастны должностные лица шахты и директора двух компаний. Для маскировки хищения угля злоумышленники наладили функционирование перевалочных баз для его складирования, которые располагались в непосредственной близости от официальных площадок угольных предприятий. Вывезенный с территории шахты уголь продавался предприятиям региона через специально созданную компанию.

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"В результате проведенных мероприятий было задержано три грузовых автомобиля, в которых перевозилось 90 тонн похищенного угля стоимостью 162 тысячи гривен. При этом водители предоставили транспортные документы, согласно которым в этот день с шахты уже было вывезено указанное количество угля. Кроме того, на одной из перевалочных баз было обнаружено около трех тысяч тонн угля и грузовая техника. Также изъяты бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, печати предприятий и два автомобиля, которые принадлежат двум участникам преступной группы", - рассказала Калиновская.


Во Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция 01

Во Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция 02

Во Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция 03

Во Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция 04

Во Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция 05

Во Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция 06

Во Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция 07

Во Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция 08

Она отметила, что в настоящее время задержан один из членов группы. Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо Львовской области на одной из шахт раскрыта схема хищения угля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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