 "Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин": в Николаевской области открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1967 года. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт 05161.com.
Узнать, что же хотели сказать "строители коммунизма" людям будущего, пришли жители города, среди которых были и участники закладки послания.
В капсуле хранились: комсомольские значки, тексты песен и собственно послание, которое пестрит пропагандистскими клише советских времен.
Содержание послания показывает, насколько изменилось политическое лицо страны:
"Вы поколение счастливых: над вами чистое небо, а войны в мире для всех, живущих в 2017 году, стали историей. Вы не скандировали: "Позор агрессорам Израиля", вам не пришлось участвовать в митингах протеста против преступной войны во Вьетнаме, читать в газетах о провокациях против революционной Кубы. Как далеко от вас эти, современные нам, события"...
..."Шумит золотая пшеница на бескрайних полях, цветет построенный тобой Комсомольск не только на Земле, но и на Венере, и на Марсе..."
"Знакомо ли вам звание "Ударник коммунистического труда", - говорится в пропагандистском советском послании.
Между прочим, авторы послания интересовались, помнят в 2017 году о Павке Корчагине - главном герое идеологической повести Николая Островского "Как закалялась сталь".
"Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин", - спрашивают комсомольцы 1967 года у украинской молодежи 2017 года.
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В свою очередь молодежь Первомайска записала свое обращение к молодым людям, которые будут жить в городе в 2067 году. Послание поместили в ту же капсулу, которой в 2067 году будет 100 лет.
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Да, уж. Как глупо теперь это звучит особенно про войны в мире. Лучше бы мы тоже орали: "Позор агрессорам Израиля", что бы хуйло оставил нас в покое.
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- Здравствуйте, Леонид Ильич, я Крупская!
- М-м-м, - мычит Леонид Ильич - Крупская?
- Как, разве вы не помните моего мужа, я же Крупская!
- Как же, помню отлично, кто же не помнит старика Крупского!
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я ОЧЕНЬ рекомендую индусам поменять название этого города а то МОРДВА припрется СКАЖЕТ индиянаш
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Но верили же, черт побери... легко сейчас умничать и меряться своим антикоммунизмом
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«ВРЕМЯ-ЧАС» В 60-Х Бiтлам закидали:
Кров лилася у В*етнамi -Ви буржуям грали.
Режисери, що совковi ,Про те промовчали,
Що Бiтли вiд Королеви Ордена не взяли:
Бо вiйна, що у В*етнамi, Не е сасуджена,
А iз нею й США Вояки скаженi.
Бiтлз бiдних СэРэСэР Тiльки не чiпали:
Тi тодi були не в темi -Орден не давали.
Що ж тепер «поют» совки?«Нынче» що в них в «моде»?
-Рокенролу вони люблять-Бiтлiв не обходять.
Пiд «DEEP PERPLE» вони охочi-Пiд них, смiх, танцюють,
Пiд Огли вони не хочуть:«Чай» DUB STEP пильнують.
P.S. У Кремлi Бiтлам, на часi, Ордена б давали -
Тi б його також не взяли Й «Come Back…» не спiвали б.
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СОВПАДЕНИЕ?
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