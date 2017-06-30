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 "Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин": в Николаевской области открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1967 года. ФОТОрепортаж

В городе Первомайске Николаевской области открыли капсулу с пропагандистским посланием комсомольцев, которую заложили 50 лет назад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт 05161.com.

Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин: в Николаевской области открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1967 года 01

Узнать, что же хотели сказать "строители коммунизма" людям будущего, пришли жители города, среди которых были и участники закладки послания.

В капсуле хранились: комсомольские значки, тексты песен и собственно послание, которое пестрит пропагандистскими клише советских времен.

Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин: в Николаевской области открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1967 года 02

Содержание послания показывает, насколько изменилось политическое лицо страны:

"Вы поколение счастливых: над вами чистое небо, а войны в мире для всех, живущих в 2017 году, стали историей. Вы не скандировали: "Позор агрессорам Израиля", вам не пришлось участвовать в митингах протеста против преступной войны во Вьетнаме, читать в газетах о провокациях против революционной Кубы. Как далеко от вас эти, современные нам, события"...

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Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин: в Николаевской области открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1967 года 03

..."Шумит золотая пшеница на бескрайних полях, цветет построенный тобой Комсомольск не только на Земле, но и на Венере, и на Марсе..."


Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин: в Николаевской области открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1967 года 04

"Знакомо ли вам звание "Ударник коммунистического труда", - говорится в пропагандистском советском послании.

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Между прочим, авторы послания интересовались, помнят в 2017 году о Павке Корчагине - главном герое идеологической повести Николая Островского "Как закалялась сталь".


Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин: в Николаевской области открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1967 года 05

"Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин", - спрашивают комсомольцы 1967 года у украинской молодежи 2017 года.

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Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин: в Николаевской области открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1967 года 06

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В свою очередь молодежь Первомайска записала свое обращение к молодым людям, которые будут жить в городе в 2067 году. Послание поместили в ту же капсулу, которой в 2067 году будет 100 лет.


Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин: в Николаевской области открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1967 года 07
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"Вы поколение счастливых: над вами чистое небо, а войны в мире для всех, живущих в 2017 году, стали историей. Вы не скандировали: "Позор агрессорам Израиля"

Да, уж. Как глупо теперь это звучит особенно про войны в мире. Лучше бы мы тоже орали: "Позор агрессорам Израиля", что бы хуйло оставил нас в покое.
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Як може жити, навіть у пам'яті, Павка Корчагін, якого не було??? Це як сказати - чи живе у вашій пам'яті колобок, Вінні Пух та крокодил Гена...
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Приходит к Брежневу на прием Крупская:
- Здравствуйте, Леонид Ильич, я Крупская!
- М-м-м, - мычит Леонид Ильич - Крупская?
- Как, разве вы не помните моего мужа, я же Крупская!
- Как же, помню отлично, кто же не помнит старика Крупского!
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хуйло до 2067 по любому доживет он молодеет с каждым годом.
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Капсула с посланием 2018 году: дорогі расеяне , идіть усі к еб ні матері тварюкі, амінь.
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Я где-то слышал, что когда раскопали гробницу египеЦЦкого фараона - археологов поразила какая-то смертельная хворь. Как бы от этой капсулы жители Первомайска не заразились кацапизмом головного мозга...
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Бакинец Иван Иванови‏ @dimaua12 5 ч.5 часов назад
я ОЧЕНЬ рекомендую индусам поменять название этого города а то МОРДВА припрется СКАЖЕТ индиянаш

"Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин": в Николаевской области открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1967 года - Цензор.НЕТ 3612
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Помнится в школе (но осенью) линейка была, с выступлениями и песнями. Пели "Орлята учатся летать". На встречу пришли несколько ветеранов революции, был даже дяденька штурмовавший Зимний. Закладывали и капсулу, на 100-летие Великого октября. Так чтобы её вытащили и прочли жители развитого коммунизма.
Но верили же, черт побери... легко сейчас умничать и меряться своим антикоммунизмом
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Если бы им можно было назад в 1967 год скинуть власовский триколор и гергиевскую ленту и сказать что это символы парада на 9-е мая в московии что бы они подумали ?
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Москвичи неизвестно как бы отреагировали, но в 1967-ом году были еще живы ветераны ВОВ - порвали бы на клапти и колорадки, и колорадов... К тому же, тогда Лещенко бы тоже досталось за попсу, которую исполнил уже в 70-х , мол, этот день победы порохом пропах (специально- с маленькой буквы), бо Настоящий День Победы ветераны проводили в трауре и очень скромно - они искренне горевали по боевым товарищам. К 70-ым годам ветераны повымерли от боевых ранений... На арену стали выходить тыловые крысы... А кто сейчас в мордоре выходит с колорадками на парад Победы, не нахожу слов - подберите сами.
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Дорогi нашi предки, з 1967-го року , ваше звернення прочитали та переадресували кремлiнам. правда в ньому про Павку не йдеться, але запитаннячко про Вьетнам з Бiтлами е, як i про DEEP PURLE, що народились в тому ж 1967 роцi ... Читаймо гуртом:
«ВРЕМЯ-ЧАС» В 60-Х Бiтлам закидали:
Кров лилася у В*етнамi -Ви буржуям грали.
Режисери, що совковi ,Про те промовчали,
Що Бiтли вiд Королеви Ордена не взяли:
Бо вiйна, що у В*етнамi, Не е сасуджена,
А iз нею й США Вояки скаженi.
Бiтлз бiдних СэРэСэР Тiльки не чiпали:
Тi тодi були не в темi -Орден не давали.
Що ж тепер «поют» совки?«Нынче» що в них в «моде»?
-Рокенролу вони люблять-Бiтлiв не обходять.
Пiд «DEEP PERPLE» вони охочi-Пiд них, смiх, танцюють,
Пiд Огли вони не хочуть:«Чай» DUB STEP пильнують.
P.S. У Кремлi Бiтлам, на часi, Ордена б давали -
Тi б його також не взяли Й «Come Back…» не спiвали б.
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Когда учился в классе 6-м,собирали по 10 коп. в *Фонд мира*.А я возьми и ляпни: *а если не сдам,война начнётся?*. Ой что было !!!!
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На одном берегу украинцы живут ,за свободу свою про любовь все поют . На другом берегу россияне живут ,ненавидят весь мир .про войну всё поют ,про войну всё поют и войною живут . Сделать вывод хочу про "единый" народ. Нет различней людей чем кацап и укроп.
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Корчагин ПАВЛИК,Морозов ПАВЛИК.Розенко тоже ПАВЛИК.
СОВПАДЕНИЕ?
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Тут знаходиться без мягкого знака, нет? Просто интересуюсь...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин": в Николаевской области открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1967 года. ФОТОрепортаж
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