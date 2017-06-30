 Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Львовской и других областей незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную и минимизации налоговых обязательств.
Для документального прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали 21 предприятие с признаками фиктивности.
Конвертационный центр осуществлял конвертацию безналичных средств в наличные и незаконное формирование расходов под видом операций по поставке металлолома черных и цветных металлов.
Общий оборот конвертцентра составил полтора миллиарда гривен. В настоящее время установлены крупнейшие компании - выгодоприобретатели.
В результате проведенных 11 обысков было обнаружено и изъято 35 печатей предприятий, 131 банковская карта, около 700 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, 111 чековых книжек. Также наложены аресты на 54 банковских счета предприятий, задействованных в незаконной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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