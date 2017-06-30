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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:конвертцентр (345) налоговая милиция (1450) ГФС (2972)

 Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Донецкой области совместно со спецподразделением "Фантом" и областной прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом полтора миллиарда гривен, офис которого находился в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Львовской и других областей незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную и минимизации налоговых обязательств.

Для документального прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали 21 предприятие с признаками фиктивности.

Конвертационный центр осуществлял конвертацию безналичных средств в наличные и незаконное формирование расходов под видом операций по поставке металлолома черных и цветных металлов.

Общий оборот конвертцентра составил полтора миллиарда гривен. В настоящее время установлены крупнейшие компании - выгодоприобретатели.

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В результате проведенных 11 обысков было обнаружено и изъято 35 печатей предприятий, 131 банковская карта, около 700 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, 111 чековых книжек. Также наложены аресты на 54 банковских счета предприятий, задействованных в незаконной деятельности.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 01Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 02Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 03

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Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 04Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 05Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 06Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 07
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ДА КОЖНОГО ДНЯ РОЗОБЛАЧАЮТЬ ТАКІ ОФІСИ З РИПОМ СКРИПОМ НО ПРОЦЕС ІДЕ ВСЕТАКИ ПОРОШЕНКО В ЦЬОМУ ПЛАНІ РОБИТЬ ЗВИГИ ЦЕ ФАКТ РЕФОРМИ ПОТРОХИ ПРАЦЮЮТЬ ! ГОЛОВНЕ ЦЕ ЩОБ ПРИЙНЯЛИ РЕФОРМУ СУДІВСЬКОГО БАНД ФОРМУВАННЯ
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бугага...их каждый день раскрывают по всей Украине...только от наказать никого не могут. Ну заплатят эти делки штраф и конфискуют у них наличность...завтра же они откроют такую самую контору и продолжат свой нелегкий труд.
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и что эти предприятия со всей Украины теперь будут делать? наверняка будут другой центр искать... эти схемы существовали всегда от слова "ничего не меняется", может настало время менять условия, при которых эти схемы возникают и радуют своих участников стабильными доходами...
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А где Нацбанк? Все ж видно ежедневно в онлайн режиме?
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Наши жлобы предприниматели, особенно мелкие жалеют 50% налгога платить.. За границей платят и норм.
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А Пєтя зі своїми друзями (олігархами) платить 50% податків?
Чи Панама-мама...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины. ФОТОрепортаж
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