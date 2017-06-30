 Обнародована карта распространения вируса Petya.A: на Украину пришлось 75,24% заражений. Инфографика

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют данные компании ESET - разработчика антивирусного ПО.
Как видно на инфографике компании, на Украину пришлось 75,24% заражений от общего количества в мире. На Германию - 9, 06%, на Польшу - 5,81%. Далее идет Сербия (2,87%), Греция (1,39%), Румыния (1,02%). На Россию же пришлось 0,8%.
Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.
14996 127
В Украине при помощи НАТО создают кибервойска, - Полторак(1)
"Укрэнерго" вчера подверглась новой кибератаке, - и.о. директора Ковальчук(19)
Немецкое ведомство дало рекомендации по защите от кибератаки(21)
Компьютерный вирус распространялся через систему обновления программы бухгалтерской отчетности, - Турчинов. ВИДЕО(252)
Вирус Petya теперь в Беларуси: атакованы несколько компаний страны(0)
Правительственный портал временно не работал из-за технических работ, повторной кибератаки не было, - Саенко(7)
Нацбанк инициирует ужесточение требований к информационной безопасности и киберзащите в банках(31)
Ответить
Ответить
Несуществующая страна, несуществующий спецназ на несуществующей войне против несуществующего фашизма и гордящаяся несуществующим величием.
Ответить
Это был бы правильный ответ Пуйлу.
Ответить
Вірус написати можна.. але .. НЕВИБІРКОВИЙ на саме Росію.А змісту у цьому немає..
Ответить
Яскравий приклад української моделі державницького підходу - "Моя хата скраю - нічого не знаю".
Ответить
На site.ua є роз"яснення бухгалтерам і керівникам
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://bit.ly/Petya_A - Феерический факап «ИТ-нации», которая в реальности оказалась совсем не «ИТ нацией», а просто сборищем ремесленников-разработчиков «на галерах», способных писать код на заказ, но имеющих весьма отдаленное представление об ИТ в целом и безопасности в частности… Даже словацкое телевидение пнуло Украину, показав с утра в новостях сюжет с ремаркой типа "украинские специалисты не могут справиться с вирусом"…ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ЧТО НАДО (было бы) СДЕЛАТЬ - http://bit.ly/Petya_CИстория, как говорится, повторяется дважды - один раз в виде трагедии, второй раз - в виде фарса… В Украине произошел именно фарс с этим вирусом "Petya.A" - по другому никак нельзя назвать обрушение ИТ Украины более через месяц после основной волны аналогичных вирусов по всему миру и более чем через 4 месяца после того, как возможная уязвимость была пропатчена компанией Microsoft. А рекомендации по защите от подобных атак от Microsoft существуют уже более 10 лет в виде стратегии Defense-in-Depth.Продолжение - http://bit.ly/Petya_A
Ответить
Ответить
В момент атаки Petya ищет файл C:\Windows\perfc.
Если такой файл на компьютере уже есть, то вирус заканчивает работу без заражения.
Чтобы создать такой файл для защиты от Petya (вируса Петя) можно использовать обычный «Блокнот». Причем разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Специалисты также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://medium.com/@gray25/серверы-обновлений-m-e-doc-оказались-на-хостинге-wnet-f3f35db4de73
Ответить
Ответить
Ответить
В результате сильных дождей в четверг 29 июня, ряд населенных пунктов были затоплены. Наиболее сильно пострадало село Экажево. Также сообщается, что в селе Али-юрт в местном пруду утонул 19-летний молодой человек.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7ucLxULQrw
https://www.youtube.com/watch?v=kRPYP9itHfU
https://www.youtube.com/watch?v=G7gPfiswX5M
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить