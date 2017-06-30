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 Обнародована карта распространения вируса Petya.A: на Украину пришлось 75,24% заражений. Инфографика

Большинство случаев заражения компьютеров вирусом Petya.A пришлось на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют данные компании ESET - разработчика антивирусного ПО.

Как видно на инфографике компании, на Украину пришлось 75,24% заражений от общего количества в мире. На Германию - 9, 06%, на Польшу - 5,81%. Далее идет Сербия (2,87%), Греция (1,39%), Румыния (1,02%). На Россию же пришлось 0,8%.

Обнародована карта распространения вируса Petya.A: на Украину пришлось 75,24% заражений 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Компьютерный вирус распространялся через систему обновления программы бухгалтерской отчетности, - Турчинов. ВИДЕО

Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.


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Шоколад только патриотам.Дискриминация.Сейчас только говно в туалете не кричит, что оно поцреот
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 1 ч.1 час назад
Несуществующая страна, несуществующий спецназ на несуществующей войне против несуществующего фашизма и гордящаяся несуществующим величием.

Обнародована карта распространения вируса Petya.A: на Украину пришлось 75,24% заражений - Цензор.НЕТ 9635
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кстати помоему рф сама подбросила идею ассиметричного оружия, к тому же не требующего много денег. Есть еще в Украине хакеры, способные писать вирусы, нацелененые на конкретную страну и желательно на ее органы власти, инфраструктуру и т.д. ?
Это был бы правильный ответ Пуйлу.
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в України немає такого інструментарію ,як WNET/
Вірус написати можна.. але .. НЕВИБІРКОВИЙ на саме Росію.А змісту у цьому немає..
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Ну той що, вважає ГФС, її системи працюють , а все інше - ваші проблеми , так що декларуйте ПДВ , а не можете - приносьте штрафи в валізах , якщо ваш банк не працює.
Яскравий приклад української моделі державницького підходу - "Моя хата скраю - нічого не знаю".
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Когда уже вы начнете себя идентифицировать как граждан страны? Не они и мы, а мы и это наша страна. Сколько можно жить с имперской заразой в голове. Это в Империи есть "Сарай" и в нем живут они, а мы - рабы, живем своей жизнью.
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А в том вирусе не нашли что Пуйло ХлО? Значить то точно какой то другой Petya.
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Igor Shastitko

http://bit.ly/Petya_A - Феерический факап «ИТ-нации», которая в реальности оказалась совсем не «ИТ нацией», а просто сборищем ремесленников-разработчиков «на галерах», способных писать код на заказ, но имеющих весьма отдаленное представление об ИТ в целом и безопасности в частности… Даже словацкое телевидение пнуло Украину, показав с утра в новостях сюжет с ремаркой типа "украинские специалисты не могут справиться с вирусом"…ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ЧТО НАДО (было бы) СДЕЛАТЬ - http://bit.ly/Petya_CИстория, как говорится, повторяется дважды - один раз в виде трагедии, второй раз - в виде фарса… В Украине произошел именно фарс с этим вирусом "Petya.A" - по другому никак нельзя назвать обрушение ИТ Украины более через месяц после основной волны аналогичных вирусов по всему миру и более чем через 4 месяца после того, как возможная уязвимость была пропатчена компанией Microsoft. А рекомендации по защите от подобных атак от Microsoft существуют уже более 10 лет в виде стратегии Defense-in-Depth.Продолжение - http://bit.ly/Petya_A
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а ты не думал что этот вирус писался именно под Украину?
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Специалисты компании Symantec опубликовали рекомендации по защите компьютера от заражения вирусом-вымогателем Petya (Вирус Петя), который 27 июня атаковал компании по всему миру. Для этого надо сделать вид, что компьютер уже заражен.
В момент атаки Petya ищет файл C:\Windows\perfc.
Если такой файл на компьютере уже есть, то вирус заканчивает работу без заражения.
Чтобы создать такой файл для защиты от Petya (вируса Петя) можно использовать обычный «Блокнот». Причем разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Специалисты также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения.
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спецы из майкрософт заявили что этот метод работает для обычной винды
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лучше бы спецы из майкрософт свои дыры вовремя латали.
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их дыры по сравнению с нашими сверхгерметичны
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тем не менее уже два раза в одну дыру зараза пролазит! Где их патчи?
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cервис M.E.Doc, через который был заряжен вирус #Petya, поразивший значительную часть компаний в Украине.
https://medium.com/@gray25/серверы-обновлений-m-e-doc-оказались-на-хостинге-wnet-f3f35db4de73
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один медок прищавий підсунув,а хто стоїть за цим медком ще треба розібратися
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Наводнение в Ингушетии ВИДЕО

В результате сильных дождей в четверг 29 июня, ряд населенных пунктов были затоплены. Наиболее сильно пострадало село Экажево. Также сообщается, что в селе Али-юрт в местном пруду утонул 19-летний молодой человек.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7ucLxULQrw
https://www.youtube.com/watch?v=kRPYP9itHfU

https://www.youtube.com/watch?v=G7gPfiswX5M
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Наводнение тоже от вируса? Илиты просто бзднул не в тему?
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Стихийное бедствие.У нас тоже постоянно стихийные бедствия происходят .То вирус одолел внезапно,то Ато не прекращается.Интересно а одна известная свехприбыльная фабрика не пострадала?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОбнародована карта распространения вируса Petya.A: на Украину пришлось 75,24% заражений. Инфографика
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