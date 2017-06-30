 Гражданина Украины в Польше обвиняют в совершении смертельного ДТП в пьяном виде. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом рассказал прокурор Томаш Чуловский.
По информации прокуратуры, 28-летний Владислав К. в новогоднюю ночь 2016 года управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee, имея в крови почти 2 промилле алкоголя. Мужчина ехал по улицам города со скоростью не менее 90 км/ч, потерял управление и выехал на тротуар рядом с мостом. Водитель сбил двух девушек в возрасте 14 и 16 лет, которые погибли на месте. Автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку. Также в результате аварии получила травмы пассажирка машины.
Чуловский сообщил, что машина принадлежала фирме, в которой работал Владислав К., однако тот не имел права на управление этим транспортом. "В ходе следствия Владислав К. не признал своей вины в преступлениях, по которым ему предъявлено обвинение. В своих объяснениях он отметил, что не помнит обстоятельств, при которых он управлял автомобилем марки Jeep", - рассказал прокурор.
По его словам, обвинительный акт по делу уже поступил в Районный суда Еленя-Гуры. Владислав К. находится под арестом. Ему грозит до 12 лет заключения.
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