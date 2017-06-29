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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Степан Полторак пообщался со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Полторака в Фейсбук.

"Сегодня во время заседания Альянса на уровне министров обороны состоялась встреча и разговор с министром обороны Соединенных Штатов Америки Джеймсом Меттисом.

Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Глава Пентагона Мэттис подарил Порошенко фото с надписью "От патриота - патриоту", - Цеголко. ФОТО

Мы обменялись мнениями о ситуации в Украине и в мире и обсудили перспективы развития сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и США.

Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом 02

Смотрите также: Полторак обсудил с министром обороны Канады закупку военной техники в 2018 году. ВИДЕО+ФОТО

Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом 03

Кроме этого я имел честь пригласить своего американского коллегу посетить Украину", - написал министр.

Читайте: Полторак завтра встретится с генсеком НАТО Столтенбергом
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Це вже рівень для України-суб'єкта. Не об'єкта.
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Отак стоячи і говорили цілих 3 хвилини? )))
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причем лютое русофобство, покруче того что ночхе устраивали в 90х.
К стати русня гонит на бешенного пса по полной, ибо сцыт его панически.
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стыдно когда на международном уровне страну представляют ничтожества
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Airair! Ну вот -- не надо! Не надо судить о других -- ПО СЕБЕ!
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защити еще кульмука ежеля и им подобным которые 20 лет рости мощь ВСУ
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у кузьмука кашкет-аеродром та вуса файні, а ще він може випити відро горівки
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С Ним еще был чудик генерал Шевченко - тот без мата двух слов связать не мог
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Если ты о Хуйле, то с ним никто не встречается, кроме Лукашенка и Президента Армении/Кыргызстана.
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Alexander! Ну, ты -- в корне не прав! А как же этот, из Африки? У него еще, помнится, такие симпотные палочки были, в носу...
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Ну канешна, то ли кацапский генераллиссимус Шайбу! Тот бы в мундире, при параде да с кучей переводчиков. Как мимнимум - с двумя. С бурятсккого на литературный русский и с русскава на англицкий. А тут в гражданских костюмах да ещё с глазу на глаз ! без переводчика! Мядалей - нет, арденов, или хотя б планок орденских -нет. А вот у Шайбу тока планок орденских - до пояса. А всего железа - два ординарца замахаются держать.
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эта встреча дорогого стоит, для государтсва и для народа Украины!
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Как нефть стала 50 долл, он ежегодно про трудности стал говорить. Но не говорит ни слова, что он собирается делать чтобы их преодолеть.
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Слушай Полторак Меттиса, он тебя хорошему научит.
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Московитяне (что только в 1721 г, по приказу Петра 1-го, стали «русскими») -- потомственные террористы! Создавшие Россию путем кровопролитных, захватнических войн. Так, захвачены, у Пскова и Новгорода, земли славян (кот. были уничтожены. Начали Иван 3-й и А. «Невский», закончили Иван 4-й и чума), Казанское и Астраханское ханства, Сибирь и Дальний Восток, Аляска, Финляндия, Польша, Карелия, Северный Кавказ, Крым. Обманом была оккупирована Украина. А Петром 1-м отняты у шведов земли в Прибалтике. Подаренные им его предшественником. (Вот -- вековечная вероломная политика российских царей! От А. Романова до В. Путина!)
И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Сахалин и Курилы), Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.) и Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым).
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А придуманная российской царицей-немкой Катькой 2-й «Новороссия» - это:
1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская земля!
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Странно наблюдать эйфорию у кацапов от избрания Трампа. Республиканцы вроде Меттиса не считают проблему в хуйле, который нынче там вместо президента. Они видят проблему в существовании рашки вообще, которую вовремя не добили после распада совка. А проблемы они привыкли успешно решать.
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Yaroslav! «Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача -- организовать их встречу.» Аль Капоне. И наша, украинцев, задача -- тоже!
«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати». Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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А правила приличия позволяют по плечику министра обороны хлопать??
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значит, успели где-то даблхайбл пропустить.
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но как вспомню Брежнева ))) то там то же сначала с плечиков начиналось )))
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LUSi! Ну, после того , как пообещали Украине 500 млн долл военной помощи и летальное оборонительное оружие... Думаю, можно!
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Urs! До речі, про москалів.
Летит Змей Горыныч над Карпатами и кричит: «Фашисты! Бандеровцы! Хунта!» Гуцул смотрит в небо и говорит: «Бідна тварина, знову москалями обжерлась!»
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Изверги !!! Позвоните кто-нибудь в Воронеж об надвигающейся опасности бомбового налёта !!!
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Що хочуть передати Києву
Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом - Цензор.НЕТ 5645
Українські військові вже отримували "Хамві", однак повідомляли про брак запчастин до них

американський експерт з безпеки і оборони Філіп Карбер розповів, на якій саме допомозі наполягають "друзі України": - контрбатарейні радари далекого радіусу дії, які дозволяють виявляти далекобійну артилерію та системи залпового вогню (такі радари, але меншої потужності, ЗСУ вже отримували від США та застосовували, зокрема, у боях під Дебальцевим)
- протитанкові ракетні системи (наприклад, Javelin чи TOW-2);
- засоби захищеного зв'язку;
- безпілотники для аеророзвідки, убезпечені від засобів радіоелектронної боротьби (минулого року ЗСУ отримало кілька аналогових американських безпілотників Raven RQ-11B, однак використання у зоні АТО виявило їхню неефективність за умов конфлікту з потужною радіоелектронною протидією);
- броньовики Bradley,
- військові машини Humvee (так звані "Хамві" уже використовуються українськими морпіхами), - - автомобілі MRAP, які можуть витримувати вибухи мін, а також тактичні транспортні засоби JLTV (наступне покоління військових машин, яким замінюють Humvee). Все це зараз просто зберігається на військових складах Сполучених Штатів, кажуть автори пропозицій;
- обмін даними розвідки у реальному часі між Україною і США;
- додаткові тренування для українських військовослужбовців;
- допомога Україні у реформуванні збройних сил.
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Исус Навин‏ @subwayriwer 27 июн.

Спящим на посту оркам, подкравшаяся ДРГ - крикнула в ухо:
Котра годына?
Один умер не приходя в сознание, другой еще 5 минут истекал мозгом
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ℋℳ Helena Morgan‏ @JelenaMorgan 11 июн.

Сайт Миротворец готовится к передаче своей базы данных пограничным службам европейских стран!
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Лучше зала для затевания всякой русофобии и не придумать

Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом - Цензор.НЕТ 6603
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Полторак:
Мы обменялись мнениями о ситуации в Украине
Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом - Цензор.НЕТ 5242
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И цэ добрэ...у цапков диарея....много петухов слепят....даже фаны бабы Йули помогут
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом. ФОТОрепортаж
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