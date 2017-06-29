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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1807) сотрудничество (626) ФБР (126)

 НАБУ продолжит сотрудничество с ФБР еще на два года. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США (отдел по борьбе с международной коррупцией) подписали меморандум о сотрудничестве в течение двух лет в сфере расследования международного отмывания средств, взяточничества и коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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Меморандум о взаимопонимании между НАБУ и ФБР 29 июня подписали директор Бюро Артем Сытник и начальник отдела уголовного подразделения ФБР Мэтью Мун.

"Этот меморандум является продолжением сотрудничества, начатого в прошлом году, когда в июне 2016 года ведомство договорились о помощи друг другу. Благодаря сотрудничеству ФБР и НАБУ, сотрудники управления спецопераций Бюро имели возможность пройти тренировку навыков владения оружием в условиях физических и психических нагрузок, скорости и меткости стрельбы, тактической подготовки, идентификации реальной цели, определения потенциальной угрозы, принятия грамотных тактических решений в стрессовых ситуациях", - говорится в сообщении.

Кроме того с февраля 2016 года в НАБУ постоянно находится представитель ФБР, который вместе с детективами работает над выполнением международных поручений и контролирует их прохождение через компетентные органы США.

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В рамках нового меморандума между НАБУ и ФБР стороны будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.

НАБУ продолжит сотрудничество с ФБР еще на два года 01

НАБУ продолжит сотрудничество с ФБР еще на два года 02




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если бы не Путин В.В. небыло бы у каждого своего ствола, безвиза, братьев Пиндосов, НАТО, ФБР на прямой линии .......... денежного вознаграждения за уши лишнехромосомного......... Слава Путину! Смерть Ворогам!.
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Главное чтобы АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД все таки ДОБИЛИ. и тогда РОЗЕНБЛАТОВ с распростерыми объятиями ждут НАРЫ
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Что бы ДОБИТЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД его нужно хотя бы создать.

А если серьезно, не верю, что при жизни по новому, антикоррупционный суд будет создан. Нам коммунистическое прошлое мешает.
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НЕадеюсь ему скоро будет все равно. На протяжении ряда лет
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Дай то Бог. Но я сомневаюсь, ведь живем по новому.
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Хотела в какую нибудь тему про СБУ но ничего пока нет
ВОт тут на странице вверху ссылка на яндекс и хоть в Украине он запрещен а этот сайт его спокойно выкладывает (( http://ukraine-apartments.com.ua/ru/article/684.html и провайдер обсуживающий спокойно перенаправляет на яндекс (((((
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ФБР вотчина Дональда-вот поэтому друган Трампа Манафорт ну ниучем не винуват.
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