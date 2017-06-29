 НАБУ продолжит сотрудничество с ФБР еще на два года. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Меморандум о взаимопонимании между НАБУ и ФБР 29 июня подписали директор Бюро Артем Сытник и начальник отдела уголовного подразделения ФБР Мэтью Мун.
"Этот меморандум является продолжением сотрудничества, начатого в прошлом году, когда в июне 2016 года ведомство договорились о помощи друг другу. Благодаря сотрудничеству ФБР и НАБУ, сотрудники управления спецопераций Бюро имели возможность пройти тренировку навыков владения оружием в условиях физических и психических нагрузок, скорости и меткости стрельбы, тактической подготовки, идентификации реальной цели, определения потенциальной угрозы, принятия грамотных тактических решений в стрессовых ситуациях", - говорится в сообщении.
Кроме того с февраля 2016 года в НАБУ постоянно находится представитель ФБР, который вместе с детективами работает над выполнением международных поручений и контролирует их прохождение через компетентные органы США.
В рамках нового меморандума между НАБУ и ФБР стороны будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.
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А если серьезно, не верю, что при жизни по новому, антикоррупционный суд будет создан. Нам коммунистическое прошлое мешает.
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ВОт тут на странице вверху ссылка на яндекс и хоть в Украине он запрещен а этот сайт его спокойно выкладывает (( http://ukraine-apartments.com.ua/ru/article/684.html и провайдер обсуживающий спокойно перенаправляет на яндекс (((((
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