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 Коррупционная схема раскрыта на таможне в Одесской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

взятка

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности ГФС разоблачили коррупционную схему, организованную должностными лицами таможенного поста "Аккерман" Одесской таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ в Фейсбук.

"На пункте пропуска "Маяки - Удобное - Паланка" таможенники, которые занимают должности главных государственных инспекторов, систематически получали деньги с граждан Украины за беспрепятственный ввоз на территорию Украины транспортных средств с иностранной регистрацией. При отказе от уплаты денежного вознаграждения чиновники искусственно затягивали пропуск транспортных средств или создавали условия для нецелесообразности его перемещения в Украину. Денежные средства, собранные за сутки аккумулировались старшими смен и в дальнейшем передавались руководству таможенного поста.

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Установлена ​​злоумышленниками "такса" составляла от полутора тысяч гривен и зависела от стоимости автомобиля", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали главного инспектора после получения им очередного "транша" неправомерной выгоды в размере 3 тыс. гривен. Взяточнику сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Коррупционная схема раскрыта на таможне в Одесской области, - СБУ 01

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Коррупционная схема раскрыта на таможне в Одесской области, - СБУ 02
Коррупционная схема раскрыта на таможне в Одесской области, - СБУ 03

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Коррупционная схема раскрыта на таможне в Одесской области, - СБУ 04

В ходе обыска служебных помещений пункта пропуска из тайников изъята т.н. "черная касса". Задержаны еще двое инспекторов указанного таможенного поста, причастных к функционированию преступной схемы.

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Пошлины на ввоз авто вообще давным-дано надо отменять ,купил за бугром,приехал,поменял номера и всё !!!
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Та нууууу! Не гоните! При прошлом начальнике таможни растаможка контейнера стоила 15-17 тыщ бакинских, с приходом нового резко стала 22-23 тыщи
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Нужно знать расценки в таможенной академии Днепра,чтоб понять,что совдепия ни причем и каких "кадров" она выпускает.Там уже династии без всяких шансов обычному толковому человеку туда попасть.
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у вас морды не полопают ?? пошлин не надо, только номера поменять, платят пусть лохи?? как вы суки на иностранных номерах достали, надеюсь что то с вами сделают и в ближайшее время. а деньги там брали не за машины а за фрукты которые молдованы везут на Одессу, основной доход идет пограцам но крошки и таможне падают.
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Керівників митниці УСІХ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ потрібно розстріляти, усе майно конфіскувати. Митниця - то держава у державі.
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Наивные или объяснить ? Инспектора собирают в конце смены делят ,а в конце месяца везется'' доля малая'' в Одессу а потом в Киев.
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А Саакашвили вам об этом еще 2 года назад говорил. А теперь они "раскрыли"...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКоррупционная схема раскрыта на таможне в Одесской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
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