 Коррупционная схема раскрыта на таможне в Одесской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ в Фейсбук.
"На пункте пропуска "Маяки - Удобное - Паланка" таможенники, которые занимают должности главных государственных инспекторов, систематически получали деньги с граждан Украины за беспрепятственный ввоз на территорию Украины транспортных средств с иностранной регистрацией. При отказе от уплаты денежного вознаграждения чиновники искусственно затягивали пропуск транспортных средств или создавали условия для нецелесообразности его перемещения в Украину. Денежные средства, собранные за сутки аккумулировались старшими смен и в дальнейшем передавались руководству таможенного поста.
Установлена злоумышленниками "такса" составляла от полутора тысяч гривен и зависела от стоимости автомобиля", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задержали главного инспектора после получения им очередного "транша" неправомерной выгоды в размере 3 тыс. гривен. Взяточнику сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
В ходе обыска служебных помещений пункта пропуска из тайников изъята т.н. "черная касса". Задержаны еще двое инспекторов указанного таможенного поста, причастных к функционированию преступной схемы.
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