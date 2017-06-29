 "Уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ", - Добкин. СКРИНШОТ

"Очень профессиональный в стране генеральный прокурор. Не может без ошибки написать фамилию народного депутата, с которого просит ВР снять депутатскую неприкосновенность и дать согласие на арест. Или он к вечеру очень "устал", или это какой-то другой депутат", - цитирует Цензор.НЕТ запись парламентария на Facebook.
"В любом случае я в Украине, уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ", - добавил политик.
Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.
(Скриншот со страницы Михаил Добкин)
461 13
Луценко внес представление в Раду на арест Михаила Добкина. ДОКУМЕНТ(165)
Луценко запретил проводить обыски у крупных налогоплательщиков без разрешения руководства ГПУ(13)
"Конец ли это чистки рядов в Верховной Раде? Нет, не конец", - Луценко вскоре внесет еще одно представление о снятии неприкосновенности(19)
Прокуратура будет просить суд арестовать Гужву с альтернативой залога, - Луценко(6)
Луценко вніс до Ради подання на арешт Добкіна. ФОТОФАКТ(0)
Главред "Страны" Гужва задержан за вымогательство взятки, - Луценко. ФОТОрепортаж(321)
Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде. ФОТОрепортаж(89)
Ответить
Ответить
кстати, так кем вы работаете в реальной жизни?.. я надеюсь, вы таксист 1 категории.. или вы все таки, мастер по укладке гипсокартона?...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить