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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8709) Добкин (954) Луценко (6936) неприкосновенность (710)

 "Уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ", - Добкин. СКРИНШОТ

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин не намерен покидать Украину в связи с представлением Генеральной прокуратуры на снятие с него неприкосновенности.

"Очень профессиональный в стране генеральный прокурор. Не может без ошибки написать фамилию народного депутата, с которого просит ВР снять депутатскую неприкосновенность и дать согласие на арест. Или он к вечеру очень "устал", или это какой-то другой депутат", - цитирует Цензор.НЕТ запись парламентария на Facebook.

"В любом случае я в Украине, уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ", - добавил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в последнюю сессионную неделю может проголосовать за снятие неприкосновенности со взяточников и распределение конфискованных $1,5 млрд Януковича, - Луценко

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.


Уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ, - Добкин 01
(Скриншот со страницы Михаил Добкин)
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Комитет Сената США одобрил выделение Украине помощи для борьбы с агрессией РФ на $500 млн, включая летальное оружие..."Уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ", - Добкин - Цензор.НЕТ 436
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А Добкіна буде допитувати Ківа? Питка кокаїном продовжувалась дві години?
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Игорь! а вы специалист по тяжелым наркотикам?
кстати, так кем вы работаете в реальной жизни?.. я надеюсь, вы таксист 1 категории.. или вы все таки, мастер по укладке гипсокартона?...
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Ну правильно,чего уезжать если это понты дешёвые от товагища Югика ....
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Где та грань где заканчивается рыг и начинается бппешник? Спустя три с половиной года ни один рыг не сидит. Когда сбежал овощ махом исчезли и Допа с Гепой, махнули в Москву. А потом также вернулись. Кто им дал гарантии спокойного существования в Украине?
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54% дали! 30% пидрахуй Охуйдовский, 10 % гречка, 14% даунбасяне.
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Та не,абажжите,а кто же будет спонсировать тележку для инвалида и плед,фикасе...
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так а чего переживать, вирус все порешает. Ведь бывших однопартийцев не бывает, как и бывших мусоров
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"добавил политик.")))))))))))))усраться и не жить!!!!ещё ОДНО-"профффессор"))) чемодан-вокзал-параша!!!
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Так ему же ни чего не угрожает. У нас пиар-прокурор. Прокукарекал и как будто дело сделал.
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У наркоманів немає почуття страху, а у алкоголіків немає почуття обережності. Розгортається захоплююча сутичка між білим порошком і міцною рідиною. Переможе той, хто доведе чиє зілля є найбільш вагомим для його перемоги.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ", - Добкин. СКРИНШОТ
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