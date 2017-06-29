EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Общество
  2770  28
Материалы по теме:
Все про:горсовет (380) обыск (1147) Херсон (522) хищение (311)

 В Херсонском горсовете проведены обыски: изъято $90 тыс., 10 тыс. евро и 364 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Правоохранительные органы проводят обыски в Херсонском городском совете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава пресс-службы Управления СБУ в Херсонской области Виктория Шакула на Facebook.

"Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и следователями полиции продолжает следственные действия в рамках открытых уголовных производств по фактам совершения должностными лицами Херсонского городского совета преступлений в сфере служебной деятельности - хищения бюджетных средств на сумму более 5 миллионов гривен, которые предусматривались на строительство и реконструкцию объектов образовательной и культурной сферы города", - пишет она.

По ее информации, 29 июня проведен очередной обыск в служебном кабинете одного из руководителей аппарата горсовета. Изъято более 90 тыс. долларов США, около 10 тыс. евро и 364 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ и СБУ провели обыски в Харьковском горсовете, - пресс-секретарь

В Херсонском горсовете проведены обыски: изъято $90 тыс., 10 тыс. евро и 364 тыс. грн 01В Херсонском горсовете проведены обыски: изъято $90 тыс., 10 тыс. евро и 364 тыс. грн 02В Херсонском горсовете проведены обыски: изъято $90 тыс., 10 тыс. евро и 364 тыс. грн 03

(Фото со страницы Виктория Шакула)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Головне - бабло вилучили а фігуранти "гуляй вася".
 показать весь комментарий
Ответить
 
підкинули, це політичний тиск, бо не прихильники БПП..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спі**ілі туалетний папір з 5-ти зіркового отелю. Кацапо-туристо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так глядишь бюджет и наполнят , трясите там всех, до самого Гепы-не ошибетесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вещьдоки испокон веков до бюджета не доходили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А жаль, тряхнуть ворье как следует, глядишь и занимать у МВФ не надо будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СБУ нюхом чуют где баксы, вот Шаповала охранять не интересно....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я-то думал, шо госбюджет пополняется за счет налогов, а вон оно что - в Беларуси за счет продажи квартир, а в Украине - прямо из ящиков письменных столов горсоветов.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересная ситуация,обыски,облавы и задержания а на выходе ноль,никто не сидит и я так полагаю сидеть не будет из чего можно сделать вывод,что весь этот кипишь является элементарным цирком !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проведите обыски в АП, кабмине и киевском горсовете, денег найдете больше, чем в Арабских Эмиратах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эта власть ничем не отличается от власти януковичей = та же корупция , те же украденные миллиарды
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отличается, как это не смешно, но при Яныке народ лучше жил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То поклич Овоча-він до тебе та подібних з радістю повернеться...на штиках рашистських гвинтівок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прошу не путать, я написал, что люди лучше жили при нем, но это не значит что хочу его возвращения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я давно ні з чим тебе не плутаю.
А висновки з твоїх слів такі:
1. При Овочі ти жив погано, бо ти неЛюдь, а не люди, які жили добре.
2. При Овочі ти жив добре-то ти тим більше неЛюдь.
Обирай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такі новини тільки в радість для мене. Щастя буде-коли хабарників садитимуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А все это происходило все 26 лет, происходит сейчас и будет происходить и дальше до тех пор, пока на должность мэров городов будут лезть миллиардеры или подставные "утки" от олигархов. Зачем миллиардеру становиться мэром? Явно не для того, чтобы рассматривать жалобы бабушек, убирать мусор, обеспечивать отопительный сезон... Миллионер идёт в мэры, чтобы красть бюджет города и стать миллиардером.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хорошая мысль. так можно все проселки отремонтировать.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоВ Херсонском горсовете проведены обыски: изъято $90 тыс., 10 тыс. евро и 364 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти