 В Херсонском горсовете проведены обыски: изъято $90 тыс., 10 тыс. евро и 364 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава пресс-службы Управления СБУ в Херсонской области Виктория Шакула на Facebook.
"Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и следователями полиции продолжает следственные действия в рамках открытых уголовных производств по фактам совершения должностными лицами Херсонского городского совета преступлений в сфере служебной деятельности - хищения бюджетных средств на сумму более 5 миллионов гривен, которые предусматривались на строительство и реконструкцию объектов образовательной и культурной сферы города", - пишет она.
По ее информации, 29 июня проведен очередной обыск в служебном кабинете одного из руководителей аппарата горсовета. Изъято более 90 тыс. долларов США, около 10 тыс. евро и 364 тыс. гривен.
(Фото со страницы Виктория Шакула)
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https://life.ru/t/новости/1022001/russkiie_turisty_zaplatili_231_dollar_i_43_tsienta_za_krazhu_vieka_v_turietskom_otielie
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А висновки з твоїх слів такі:
1. При Овочі ти жив погано, бо ти неЛюдь, а не люди, які жили добре.
2. При Овочі ти жив добре-то ти тим більше неЛюдь.
Обирай.
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