 Луценко внес представление в Раду на арест Михаила Добкина. ДОКУМЕНТ

Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина, в действиях которого усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в г. Харьков нормативной стоимостью более 220 млн грн", - написал он.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в результате противоправных действий М. Добкина, совершенных им по предварительному сговору группой лиц, из собственности территориальной громады Харькова незаконно выбыли земельные участки общей площадью 61,2144 га, "чем территориальной общине Харькова нанесены убытки в размере 178 624 598 грн, что является тяжкии последствиями".
"М.Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, что повлекло тяжкие последствия, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции Закона от 05.04.2001 г.). Кроме того, М.Добкин, действуя умышленно, повторно, в интересах председателя ОК "Жилстрой-1", способствовал последнему в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории г.Харькова путем обмана", - написала Сарган на своей странице в Facebook.
"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?"
Ранее генеральный прокурор Ю.Луценко сообщил о направлении в парламент представлений о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест А.Лозового, О.Довгого, Е.Дейдея и Б.Розенблата.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". Позднее ряд СМИ сообщили, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе М.Полякову. Сам М.Поляков назвал действия НАБУ "политическим заказом", а также заявил о давлении на его супругу и помощников. Руководитель САП Назар Холодницкий во вторник сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек: три помощника нардепов, охранник, два представителя антикоррупционных общественных организаций. Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Б.Розенблата и М.Полякова стало первой агентурной операцией НАБУ, проведенной совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) США.
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(А ЩЭ ВИН УКРАВ ТРЫ РУБЛЯ, ЯКИ ВЫКЫНУВ В УРНУ ГЕПА....
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ШОБ НЕ ШОККИРУВАТЬ НАРОД. БО ВОНЫ ДО СТИЛЬКОХ И РАХУВАТЬ НЭ ВМИЮТЬ!
А ЯКШО ЗИЙДУТЬ З ГЛУЗДУ? ТА "ВСТУПЛЯТЬ" ЗНОВ КУДЫ?
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Бо знає, що з усіх ригів, ворюг, бандюганів закликавших "расісія ввіді вайска!" він один останній на волі залишився, усі інші вже третій рік сидять. Оточила Добкіна реформована поліція і реформована прокуратура і немає у нього жодної надії хоч якось вислизнути з їх рук. Бо за спиною у реформованих прокурватури і мусорів сам Пєтья стоїть - дивиться, щоб не продались вони Добкіну, не відпустили його за мзду малу...
І Пєтья гарант, що не відпустять, бо він то обіцяв ще на Майдані - "бандитам тюрми!", а його слово купецьке, тверде.
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на Майдане орал "нужно поменять систему"
да кого он там посадит!
разве что бабушку какую нибудь за торговлю в нестановленном месте
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С самого начала, Миша! Нету жизни!
:D
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то есть он должен самолично явиться в твой клоповник, где ты на кухне в труселях боярышник глушишь, заедая щами?
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потому что не успевают рассматривать представления на снятие неприкосновенности..
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нет, чтоб противозаконно взять и застрелить из маузера!
кстати, а почему лично ты противозаконно не застрелил этого урода?
ссыкотно противозаконно?
а зачем тогда югику предлагаешь?
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то може ти сам мусор, якщо вимагаєш не по букві закону?
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Только конкретно? Или в зрадоботов нет решения, и только критика?
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А в нашем случае, еще нужн учитывать политическую ситуацию внутри страны.
Или по вашему, подать запрос в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с депутата - это как поужинать сходить? Сегодня утром решил - вечером в ресторан!
Читая, иногда "зрадоботов" и "всепропальщиков", кажется, что им максимум по 11-13 лет. Все верят в волшебство, и что все можно поменять по взмаху волшебной палочки, а Президент и вовсе чуть ниже Бога. И стоит ему только захотеть - у нас за день, месяц, 7 лет - суды станут, как в Великобритании, армия как в США, зарплаты и пенсии, как в Швейцарии. Все будет! Вот только Порошенко не хочет.
Дак вот, дорогие мои, так не бывает. Нам даже до уровня Румынии минимум 15 лет, да и то при нормальном президенте и парламенте.
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за то, чтобы мертвечука посадили пожизненно?
ясен пень, что "ЗА".
всеми руками, ногами и ещё кое чем проголосую.
но надо ж так посадить, чтобы ЕСПЧ не отменил.
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