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 Политика Украины
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Все про:арест (10312) Добкин (954) Луценко (6936)

 Луценко внес представление в Раду на арест Михаила Добкина. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина, в действиях которого усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в г. Харьков нормативной стоимостью более 220 млн грн", - написал он.


Луценко внес представление в Раду на арест Михаила Добкина 01

Луценко внес представление в Раду на арест Михаила Добкина 02

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в результате противоправных действий М. Добкина, совершенных им по предварительному сговору группой лиц, из собственности территориальной громады Харькова незаконно выбыли земельные участки общей площадью 61,2144 га, "чем территориальной общине Харькова нанесены убытки в размере 178 624 598 грн, что является тяжкии последствиями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За четыре месяца в деле земельных махинаций Кернеса-Добкина нет подозреваемых, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

"М.Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, что повлекло тяжкие последствия, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции Закона от 05.04.2001 г.). Кроме того, М.Добкин, действуя умышленно, повторно, в интересах председателя ОК "Жилстрой-1", способствовал последнему в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории г.Харькова путем обмана", - написала Сарган на своей странице в Facebook.

"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?"

Ранее генеральный прокурор Ю.Луценко сообщил о направлении в парламент представлений о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест А.Лозового, О.Довгого, Е.Дейдея и Б.Розенблата.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". Позднее ряд СМИ сообщили, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе М.Полякову. Сам М.Поляков назвал действия НАБУ "политическим заказом", а также заявил о давлении на его супругу и помощников. Руководитель САП Назар Холодницкий во вторник сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек: три помощника нардепов, охранник, два представителя антикоррупционных общественных организаций. Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Б.Розенблата и М.Полякова стало первой агентурной операцией НАБУ, проведенной совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) США.
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столько коментариев и не один не верит прокурору Луценко .
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Стільки набрехав,а Вам все мало!Балувані Ви,двох апачів Вам не вистачило?
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Очередная дойная корова... подоят и отпустят....
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Дракона надо судить за сепаратизм, а мошенничество не докажут.
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Никто никого за решётку садить не собирается... просто включили доильный аппарат...
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"ДОПУ в ДУПУ"?

(А ЩЭ ВИН УКРАВ ТРЫ РУБЛЯ, ЯКИ ВЫКЫНУВ В УРНУ ГЕПА....
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В СМЫСЛЕ "3 МИЛЬЯРДА - НЭ ПОБАЧИМ, А 3 РУБЛЯ - НЕ ПРОСТИМ!"

ШОБ НЕ ШОККИРУВАТЬ НАРОД. БО ВОНЫ ДО СТИЛЬКОХ И РАХУВАТЬ НЭ ВМИЮТЬ!
А ЯКШО ЗИЙДУТЬ З ГЛУЗДУ? ТА "ВСТУПЛЯТЬ" ЗНОВ КУДЫ?
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Слова "сепаратизм" і похідні від нього надзвичайно корисні для тих ,хто стверджує,що в Україні громадянська війна.Досі Ви ж нібито з а Україну були?Як не передумали,то називайте вірно - КОЛАБОРАЦІОНІЗМ.НЕ колаборація,а саме КОЛАБОРАЦІОНІЗМ.Не колаборанти,не сепаратисти,- колабораціоністи.Повірте,це важливо і обговоріть це з друзями.
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В честь такого дела надо набить морду Шуфричу. Бо потом он будет в руках правосудия.
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А тем временем.... Штепу уже три года судят, Ефремова и Кернеса по два года....
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вот потому и отменили "закон савченко")))
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Зробить вагомий внесок - ще й ордена отримає
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интересно что там с Конче-Заспой? имениями прокуроров, судей и ментов?
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А Добкін весь такий від страху обісцявся і інфаркт його схопив.
Бо знає, що з усіх ригів, ворюг, бандюганів закликавших "расісія ввіді вайска!" він один останній на волі залишився, усі інші вже третій рік сидять. Оточила Добкіна реформована поліція і реформована прокуратура і немає у нього жодної надії хоч якось вислизнути з їх рук. Бо за спиною у реформованих прокурватури і мусорів сам Пєтья стоїть - дивиться, щоб не продались вони Добкіну, не відпустили його за мзду малу...
І Пєтья гарант, що не відпустять, бо він то обіцяв ще на Майдані - "бандитам тюрми!", а його слово купецьке, тверде.
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имитатор и приспособленец
на Майдане орал "нужно поменять систему"

да кого он там посадит!
разве что бабушку какую нибудь за торговлю в нестановленном месте
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да он, кагбэ и не имеет права кого-то сажать...
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Югик! Ты маладець! Но над подписью надо поработать...
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этого допчинского ,вместе с харьковским бобчинским за сепаратизм давно пора за яйца взять пасатижами
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Альзо,панове,а хто нибудь помнит как гепа советовал допе сделать умое лицо,потому что денег не дадут?
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Миша, все﻿ перепишем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст

С самого начала, Миша! Нету жизни!

:D

Луценко внес представление в Раду на арест Михаила Добкина - Цензор.НЕТ 1450
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Добкин говорит, что причин для его ареста или снятия недоторканности "нет". Так оно и будет!. .Очередной цирковый номер нынешней власти, которая есть во главе с Президентом крышей всех прорассейских сволочей. Кстати, почему на свободе коммуняка Симоненко П.-главный организатор сепаров на Донбассе. Или тоже нет "доказив ? Вот эту красную гниду я бы сам отправил в гости к бузине, попадись мне под руку. Из-за этой твари красной, сколько наших патриотов погибло, стали инвалидами, сколько детей сирот осталось. Судить народным судом эту тварь нужно.
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Вот эту красную гниду я бы сам отправил в гости к бузине, попадись мне под руку

то есть он должен самолично явиться в твой клоповник, где ты на кухне в труселях боярышник глушишь, заедая щами?
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На донеччині немає сепарів,лише КОЛАБОРАЦІОНІСТИ.Слово"сепаратист"вказує на громадянську війну в Україні,так громадянська війна чи ні?Чий крим?І чи не Хуйло російський презик?
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Судя по скорости "внесения представлений в Раду на аресты", Юрик наметил себе план работ на посту генпрокурора минимум на 50 лет...

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норм отмазка для рады почему не рассматривают отмену неприкосновенности.
потому что не успевают рассматривать представления на снятие неприкосновенности..
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Добкин- он же Жопкин, он же Гопкин,он же Допа, он же Жопа.
Луценко внес представление в Раду на арест Михаила Добкина - Цензор.НЕТ 5607
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в четверг подал, завтра (гипотетически) арестуют, потом 72 часа, нету судьи, в понедельник допа уже дома в полной целости и сохранности требует извинений
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реально!

нет, чтоб противозаконно взять и застрелить из маузера!

кстати, а почему лично ты противозаконно не застрелил этого урода?

ссыкотно противозаконно?

а зачем тогда югику предлагаешь?
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ты перебухало наверное, ущербное? какие маузеры? иди проспись
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так а что конкретно должен сделать генпрокурор, чтобы этого засранца не выпустили под залог?
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Як добкіна -то ви,мусора,прямо за буквою закону дієте,як Індила(світла по ньому пам'ять) чи Музичка(світла по ньому пам'ять) - імпровізуєте,аж бігом.
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то ви,мусора...


то може ти сам мусор, якщо вимагаєш не по букві закону?
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Не понимаю чего соевые удоды хотят добится етими громкими снятиями неприкосновенности с нулевым результатом Неужели офшорник не понимает что ета \спортивная ловля\ Не только сгнижает его рейтинг Который и без того мизерный Но еще и провоцирует неуважение к власти Уже бабушки смеются над етими клоунами И почти открыто А зачастую и открто Презирают Господи как же обидно за Украину Неужели смертями на Майдане а затем и на фронте Мі трудоустроили голиміх и бездарніх актеров По всему выдается что таки да
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А ну, не офшорник, можешь сказать конкретно, что делать с депутатами коррупционерами и ворами, которые по закону неприкасаемые. И защищены КОНСТИТУЦИЕЙ. И что конкретно, должен сделать генпрокурор, если у него имеются доказательства преступления?
Только конкретно? Или в зрадоботов нет решения, и только критика?
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Коли одразу багато подання, це теж погано, можуть не проголосувати, через побоювання бути наступними.
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И поэтому подавать запросы не надо? нужно все так оставить и подождать, пока депутаты сами снимут неприкосаемость. Так! - Это ваше решение?
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Де ви побачили в моєму посту, що не треба подавати? Купіть собі окуляри, у вас зір поганий. У мене немає ніяких рішень, я не генеральний прокурор, рік Луценко вичікував, щоб сьогодні всіх скопом подати? Добкін вчора тільки під підозру потрапив? Не потрібно вам писати про мої рішення, ви за свої рішення пишіть. Неосвічений прокурор, як був дурнем, так дурнем і залишився.
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Потому, что есть ход следствие, и только сейчас появилось доказательная база.
А в нашем случае, еще нужн учитывать политическую ситуацию внутри страны.
Или по вашему, подать запрос в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с депутата - это как поужинать сходить? Сегодня утром решил - вечером в ресторан!

Читая, иногда "зрадоботов" и "всепропальщиков", кажется, что им максимум по 11-13 лет. Все верят в волшебство, и что все можно поменять по взмаху волшебной палочки, а Президент и вовсе чуть ниже Бога. И стоит ему только захотеть - у нас за день, месяц, 7 лет - суды станут, как в Великобритании, армия как в США, зарплаты и пенсии, как в Швейцарии. Все будет! Вот только Порошенко не хочет.

Дак вот, дорогие мои, так не бывает. Нам даже до уровня Румынии минимум 15 лет, да и то при нормальном президенте и парламенте.
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Главное, чтобы текст представления был не по дэбильному написан
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Не прошло и три года. А Медведчука слабо? Или не за что?
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а ближайшее управление СБУ от тебя в сотнях километров?
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Так ты таки за или таки нет? На вопрос не ответил.
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за что "за" ?
за то, чтобы мертвечука посадили пожизненно?
ясен пень, что "ЗА".
всеми руками, ногами и ещё кое чем проголосую.

но надо ж так посадить, чтобы ЕСПЧ не отменил.
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З ерекцією у генпрокурора все гаразд, а щодо коїтуса є величезні сумніви..
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останнів часом від коментів на цензорі реально ригати хочеться... адміни, у вас під кожною статтею є "вподобайки" - зробіть ще й "беку", аби взагалі нічого не треба було коментувати і не читати всю цю маячню!!!
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Для начала, стань админом, а затем делай "беку". Имеешь свое мнение? Имей! А коменты имеешь право и не читать, ты же и так самый умный
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Кто может ощастливить Оксану Марченко....вы думаете она не хочет стать счастливой вдовой?
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Вот это оперативность.Ещё бы лет этак через 10 внёс бы...Как же медленно всё у нас работает..
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Допа, беги! В Украине станет чище и это уже будет Гуд!
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добкін вже давно не грє на бандурі, не читає Кобзар, став менше їсти сала. В мене враження, що він москаль.
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Не желает миша новому смотрящему(пэтя п) мзду платить.
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Не, он просто не успевает "на два кармана работать".
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это уже даже не смешно((((((((((( значит ефрем который спонсировал и организовывал войну в Луганске сепор и под следствией,а два помойных жида гепа с допой которые кукарекали под ПИДОрашенскими тряпками,организовали оплот,спонсировали сепоров,призывали ПИДОрашу,крышуют по сей день в доле с аваковым наркоту,три года не могливзять за жопу,да весь ЖопоБлок и всех недобитых Аналов во главе с рыжим Пидором ахметом давно должны жрать пайку на пожизненном с полной конфискацией и тех бабок хватит на три армии,а эти ручные прокуроры с подачи Параши клоунаду устраивают,сейчас эта жидяра с обдолбанным братиком в израиль свалит и ищи свищи!!!
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Надо было Добкину получше замаскироваться, когда он кокс нюхал в зале ВР...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛуценко внес представление в Раду на арест Михаила Добкина. ДОКУМЕНТ
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