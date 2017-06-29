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Все про:взятка (4213) Николаев (1281) Нацполиция (7895) Госрыбагентство (16)

 Чиновник Госрыбагентства в Николаеве занимался вымогательством, - полиция. ФОТОрепортаж

В Николаеве задержан сотрудник областного управления Государственного агентства рыбного хозяйства после получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновник искусственно создавал препятствия в работе субъектов хозяйствования, которые легально ведут деятельность, и требовал от них неправомерную выгоду за невмешательство. Средства предприниматели должны были платить ежемесячно.

29 июня злоумышленник получил от предпринимателя 10 тыс. гривен и был задержан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подполковник полиции задержан на Харьковщине за получение 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновник Госрыбагентства в Николаеве занимался вымогательством, - полиция 01Чиновник Госрыбагентства в Николаеве занимался вымогательством, - полиция 02Чиновник Госрыбагентства в Николаеве занимался вымогательством, - полиция 03Чиновник Госрыбагентства в Николаеве занимался вымогательством, - полиция 04Чиновник Госрыбагентства в Николаеве занимался вымогательством, - полиция 05

(Фото Нацполиции)
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Пора уже показывать честных чиновников для разнообразия.
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Был в Николаеве уже такой деятель Баскацкий Валера,начальник рыбинспекции и скнка подтянул к теме ,хреново для них те денюжки закончились ,утопили сынулю упаковав в сетки,от-то люстрация..
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Так чиновники для того і йдуть в чиновники, шоб бабло косити.
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То, что ловят коррупционеров, очень радует, главное не сбавлять темп в борьбе с коррупцией на всех уровнях.
Еще бы суды нормальные, чтобы гарантированно садили и чтобы сроки увеличили для крупных коррупционеров, тогда было бы просто отлично.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЧиновник Госрыбагентства в Николаеве занимался вымогательством, - полиция. ФОТОрепортаж
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