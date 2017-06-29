 Чиновник Госрыбагентства в Николаеве занимался вымогательством, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновник искусственно создавал препятствия в работе субъектов хозяйствования, которые легально ведут деятельность, и требовал от них неправомерную выгоду за невмешательство. Средства предприниматели должны были платить ежемесячно.
29 июня злоумышленник получил от предпринимателя 10 тыс. гривен и был задержан.
(Фото Нацполиции)
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Еще бы суды нормальные, чтобы гарантированно садили и чтобы сроки увеличили для крупных коррупционеров, тогда было бы просто отлично.
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