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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Новый катер для ВМС типа "Гюрза-М" спущен на воду, - Минобороны. ФОТО

Сегодня на киевском заводе "Кузница на Рыбальском" был спущен на воду малый артиллерийский бронированный катер типа "Гюрза-М".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Катер "Гюрза-М" полностью бронированный, имеет на вооружении пушку, пулемет и ракетные комплексы. Он предназначен для несения боевой вахты в прибрежной морской полосе, патрулирования, охраны водных рубежей, борьбы с малоразмерными судами противника, защиты береговых стационарных и плавучих объектов и сооружений, содействия десантным и пограничным группам, обеспечения безопасности мореплавания.

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Новый катер для ВМС типа Гюрза-М спущен на воду, - Минобороны 01

По флотской традиции, об новое судно, которое спускают на воду, должны разбить бутылку с шампанским, и это обязательно должна сделать женщина, которая потом и становится крестной матерью корабля. Крестной матерью "Гюрзы-М" стала народная артистка Украины, победительница "Евровидения-2004" певица Руслана.

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Краще б спустили на воду корвет, скільки можна його будувати? Гюрза не має жодної ролі в ВМСУ, навіщо їх випускати? Це дурно витрачені кошти на не-Стелс річковий катер без протиракетного захисту та без ракетної протикорабельної зброї. Його знищать зенітною ракетою за 35 км від ворожого корабля, він його навіть не побачить і уникнути знищення не зможе! Чому в Гюрзи така банальна конструкція? Чому не зробили Гюрзу невидимою для морських радарів ворога?
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Каждый мнит себя стратегом видя бой издалека.
А хрещена мати гарна.
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Я так понял что это просто-напросто резидент Парашенко моет деньги на этих катерах-убожествах.
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Новый жопно-блевотный "Гюрза-М" спущен
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а что не нравится свино-галицайскому дерьму?
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Что, козлорылый, корреспондент в дауне и теперь срать негде?
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корреспондент в дауне-это кто?,очередная свино-галицайская помойка,как и бутусовская шлюха цензор?
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Это судно пригодится для отлова катеров рыго-соевых с добром)
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это судно пригодится для того,что бы мы ссали туда,как в остальные корыта вашего флота в Крыму
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это судно пригодится для того,что бы мы ссали туда,как в остальные корыта вашего флота в Крыму
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Новый жопно-блевотный "Гюрза-М" спущен
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Под суд вируса за это коррупционное плавдерьмо
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Это вместо крейсера Украина, который порошенко приказал пустить под лом. Ну-ну...
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Где еще в мире военные заказы получают предприятия президента?
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Да а в это время британцы спустили Авианосец. Наш народ трудолюбив и было бы богато государство если бы не поссовковая орда чиновников и барыг засевших у власти!
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Новый жопно-блевотный "Гюрза-М" спущен
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Будет на чем девок катать на траверсе Одессы.
Ну, или по украинскому Дунаю - правда, только в штиль и ясную погоду.
Шарики и на баке, и на юте можно оставить - мимишненько...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНовый катер для ВМС типа "Гюрза-М" спущен на воду, - Минобороны. ФОТО
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