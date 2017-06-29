 Новый катер для ВМС типа "Гюрза-М" спущен на воду, - Минобороны. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Катер "Гюрза-М" полностью бронированный, имеет на вооружении пушку, пулемет и ракетные комплексы. Он предназначен для несения боевой вахты в прибрежной морской полосе, патрулирования, охраны водных рубежей, борьбы с малоразмерными судами противника, защиты береговых стационарных и плавучих объектов и сооружений, содействия десантным и пограничным группам, обеспечения безопасности мореплавания.
По флотской традиции, об новое судно, которое спускают на воду, должны разбить бутылку с шампанским, и это обязательно должна сделать женщина, которая потом и становится крестной матерью корабля. Крестной матерью "Гюрзы-М" стала народная артистка Украины, победительница "Евровидения-2004" певица Руслана.
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А хрещена мати гарна.
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Ну, или по украинскому Дунаю - правда, только в штиль и ясную погоду.
Шарики и на баке, и на юте можно оставить - мимишненько...
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