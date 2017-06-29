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 Политика Украины
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 В деле о госизмене Януковича свидетелями обвинения будут Аваков, Турчинов, Чубаров и еще 140 человек. ДОКУМЕНТ

суд

В списке свидетелей, которых хотят допросить в рамках дела о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, фигурируют 143 фамилии.

Данный список попал в распоряжение Цензор.НЕТ.

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Прокуроры хотят допросить в деле о госизмене Януковича политиков, военных и журналистов, включая министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, главу НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, экс-командующего ВМС Сергея Гайдука, посла Украины в Польше Андрея Дещицу, бывшего начальника Генштаба Владимира Заману, братьев Литвиных - Владимира и Николая, нардепа Юлия Мамчура, экс-председателя Совета министров Крыма Анатолия Могилева, экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко, спикера ВР Андрея Парубия, экс-вице-премьера Владимира Семиноженко, экс-замглавы Администрации президента Андрея Сенченко, нардепа Викторию Сюмар, экс-министра обороны Игоря Тенюха, секретаря СНБО Александра Турчинова, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

В деле о госизмене Януковича свидетелями обвинения будут Аваков, Турчинов, Чубаров и еще 140 человек 01В деле о госизмене Януковича свидетелями обвинения будут Аваков, Турчинов, Чубаров и еще 140 человек 02

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В деле о госизмене Януковича свидетелями обвинения будут Аваков, Турчинов, Чубаров и еще 140 человек 03В деле о госизмене Януковича свидетелями обвинения будут Аваков, Турчинов, Чубаров и еще 140 человек 04
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Та цих уродів (Авакова та Турчинова) самих треба судити.
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дмитро кук - это потом..., она вместе со - партийцем Турчиновым пойдет...
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Будет, когда у вас после тощей единички в друзьях, появятся пара нулей
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А как там с показаниями Авакова о неправдоподобной погоне за Януковичем,когда тот покидал Украину,изрядно поколесив на ней автомобилем?
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Сене нужно поменять статус участника процесса со
свидетеля обвинения на исполнителя приговора.
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А де пашинське? Де його знаменита снайперка для самооборони?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ деле о госизмене Януковича свидетелями обвинения будут Аваков, Турчинов, Чубаров и еще 140 человек. ДОКУМЕНТ
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