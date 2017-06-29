 В деле о госизмене Януковича свидетелями обвинения будут Аваков, Турчинов, Чубаров и еще 140 человек. ДОКУМЕНТ

Данный список попал в распоряжение Цензор.НЕТ.
Прокуроры хотят допросить в деле о госизмене Януковича политиков, военных и журналистов, включая министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, главу НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, экс-командующего ВМС Сергея Гайдука, посла Украины в Польше Андрея Дещицу, бывшего начальника Генштаба Владимира Заману, братьев Литвиных - Владимира и Николая, нардепа Юлия Мамчура, экс-председателя Совета министров Крыма Анатолия Могилева, экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко, спикера ВР Андрея Парубия, экс-вице-премьера Владимира Семиноженко, экс-замглавы Администрации президента Андрея Сенченко, нардепа Викторию Сюмар, экс-министра обороны Игоря Тенюха, секретаря СНБО Александра Турчинова, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка.
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свидетеля обвинения на исполнителя приговора.
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