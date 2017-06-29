 Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.
Все присутствующие минутой молчания почтили память погибших во время участия в АТО военнослужащих подразделения.
Со словами приветствия к морпехов обратился легендарный ветеран морской пехоты, полковник в отставке 96-летний Иван Кулибаба.
Большая группа военнослужащих во время церемонии получила ведомственные награды. Бойцов также ждали цветы и теплые объятия друзей и родных.
Сегодня же деятельность подразделения по защите страны с морского направления была отмечена во время торжественного построения на Думской площади Одессы. Значительная часть военнослужащих подразделения отмечена наградами городского совета Одессы.
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ДЯКУЭМО, РiДНi!!!!
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