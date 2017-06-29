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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО. ФОТОрепортаж

В Одессе сегодня, 29 июня, военные моряки, представители волонтерских и ветеранских организаций, местных властей, родные, друзья и духовой оркестр встречали военнослужащих отдельного подразделения морской пехоты, которые вернулись после выполнения боевых задач на приморском направлении зоны проведения АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО 01
Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО 02

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Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО 03

Все присутствующие минутой молчания почтили память погибших во время участия в АТО военнослужащих подразделения.
Со словами приветствия к морпехов обратился легендарный ветеран морской пехоты, полковник в отставке 96-летний Иван Кулибаба.

Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО 04
Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО 05

Большая группа военнослужащих во время церемонии получила ведомственные награды. Бойцов также ждали цветы и теплые объятия друзей и родных.

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Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО 06
Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО 07
Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО 08

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Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО 09
Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО 10
Подразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО 11

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Сегодня же деятельность подразделения по защите страны с морского направления была отмечена во время торжественного построения на Думской площади Одессы. Значительная часть военнослужащих подразделения отмечена наградами городского совета Одессы.
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Морська піхота це елітні війська, а їздять на звичайних неброньованих Кразах! В таких військах постійної готовності вся техніка має бути броньована до рівня MRAP і витримувати вибух протитанкової міни та влучання крупнокаліберних набоїв.
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Кожне оголошене "перемир'я" тільки заважає українським військовим на Сході - екс-боєць ЗСУКожне оголошене "перемир'я" тільки заважає українським військовим на Сході - екс-боєць ЗСУ
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С возращением ребятки !Дай бог мира нам всем..
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кроме 96-летнего Ивана Кулибаба нит фамилий.
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Есть фото.. А в других случаях, и фамилии, и фото, и за что награды, и чем отличились. Вся подобная инфа отслеживается врагом, и хорошего в этом мало.
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страна должна знать своих Героев! Иначе все бесполезно...
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Теперь Труханов со своими "братками" затихнет-притихнет.А глашатаи "русского мира" в Одессе перестанут кучковаться и без необходимости не выходить из дома.Короче,Одесса как4ое-то время снова обретёт лицо стопроцентной Украины.А этого хватит,чтобы местные гражданские активисты проукраинских сил потихоньку поизводили сепаратистские элементы и пропагандистов воинственного "русского мира".
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А кто в Широкино теперь вместо морпехов?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПодразделение морской пехоты вернулось в Одессу после выполнения задач в зоне АТО. ФОТОрепортаж
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