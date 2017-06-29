 Информатор боевиков задержан на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Член агентурной сети боевиков "ДНР", переселенец из Донецка, жил в Покровском районе Донецкой области. По заданию террористов злоумышленник собирал и передавал им информацию военного характера о задействованных в АТО подразделениях ВС Украины", - говорится в сообщении.
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, проводятся следственные действия.
179 2
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
"РФ не пропускает на свою территорию тех, кто имеет документы "Л/ДНР" и не имеет украинских паспортов", - ГУР(47)
Боевики семь раз с начала суток обстреляли позиции ВСУ, – Миронович(1)
"На Светлодарской дуге перестрелка и артиллерийская дуэль", - журналист(46)
Боевики могут прибегнуть к провокациям и терактам против мирных жителей для срыва перемирия, - украинская сторона СЦКК(19)
Ожидаем попытки новых диверсий, - Кабакаев(0)
За минувшие сутки боевики больше всего обстреливали Луганское направление, применяли бронетехнику, - Минобороны. КАРТА(6)
С начала суток не пострадал ни один наш воин. Враг применил минометы калибром 82 мм на Луганском направлении, - штаб АТО(6)
Ответить
Ответить