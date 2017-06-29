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 Информатор боевиков задержан на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в зоне проведения АТО информатора террористов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Член агентурной сети боевиков "ДНР", переселенец из Донецка, жил в Покровском районе Донецкой области. По заданию террористов злоумышленник собирал и передавал им информацию военного характера о задействованных в АТО подразделениях ВС Украины", - говорится в сообщении.

Информатор боевиков задержан на Донетчине, - СБУ 01

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Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, проводятся следственные действия.
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От бы Ляшко тут устроил бы спектакль с задержанием опасного сепаратиста. давно не было представлений от Радикальной партии.
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