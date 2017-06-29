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 Подполковник полиции задержан на Харьковщине за получение 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали за взяточничество заместителя начальника одного из районных отделов полиции Харьковщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Полицейский чиновник ежемесячно вымогал 10 тыс. гривен из местного предпринимателя, который занимался розничной торговлей алкогольными напитками. В ответ "оборотень в погонах" обещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателя и не привлекать к ответственности за нарушение законов в сфере оборота алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Взяточника задержали на пути домой после получения очередной ежемесячной дани.

Подполковник полиции задержан на Харьковщине за получение 10 тыс. грн взятки, - СБУ 01

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Подполковник полиции задержан на Харьковщине за получение 10 тыс. грн взятки, - СБУ 02
Подполковник полиции задержан на Харьковщине за получение 10 тыс. грн взятки, - СБУ 03

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
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за 10 тыс грн. каждый месяц очень трудно прокормить подполковничьи "погоны", ищите ещё.
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Та! так! "рехформа" в дії!
сабаков є що додати, чи фязбук заблякиравалі?
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Хряцаент ментяра нехило!
Такой мамон отрастил......
На диету !!! Лет на 5-ть....
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тю, та то таке підприємництво у нашій країні-посаду мусору дали на прокорм, всі хто під ним, всі винні платити за "дружбу"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодполковник полиции задержан на Харьковщине за получение 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
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