 Подполковник полиции задержан на Харьковщине за получение 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Полицейский чиновник ежемесячно вымогал 10 тыс. гривен из местного предпринимателя, который занимался розничной торговлей алкогольными напитками. В ответ "оборотень в погонах" обещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателя и не привлекать к ответственности за нарушение законов в сфере оборота алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
Взяточника задержали на пути домой после получения очередной ежемесячной дани.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
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сабаков є що додати, чи фязбук заблякиравалі?
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Такой мамон отрастил......
На диету !!! Лет на 5-ть....
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