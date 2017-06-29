"Ходить по хатам і гроші вимгагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya
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кацапы не юморили над президентом
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29 червня, 2017 - 16:26
Комітет сенату США у справах збройних сил схвалив проект військового бюджету, який передбачає виділення близько $700 млрд на військові потреби.
Згідно з документом, з них $621,5 млрд на оборонні витрати і $75 млрд - на військові операції за кордоном, передає Тиждень.UA.
За інформацією газети The Washington Post, сенатори пропонують виділити $500 млн на надання допомоги Україні, в тому числі - летального зброї.
"У комітеті вважають, що США повинні робити більше для запобігання російської агресії. Це стосується як діяльності Росії за кордоном, так і в кіберпросторі", - йдеться в документі.
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