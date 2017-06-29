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 "Ходить по хатам і гроші вимгагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Ходить по хатам і гроші вимгагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 01

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Ходить по хатам і гроші вимгагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 02

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Ходить по хатам і гроші вимгагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": За двое суток поступило более 1500 сообщений о вирусных заражениях компьютерных сетей - Нацполиция. ВИДЕО

Ходить по хатам і гроші вимгагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 04



Ходить по хатам і гроші вимгагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 05

Ходить по хатам і гроші вимгагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 06

Ходить по хатам і гроші вимгагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 07

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больше смахивает на антимайдановский "юмор" быдловаты
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антимайдан не юморил над президентом
кацапы не юморили над президентом
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Новый компьютерный вирус БОМЖ. Особо ничего не делает, просто спит на рабочем столе и роется в корзине.
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Деньги то ладно, как у пэти получилось мозги отобрать у 54% какаопатриотов?
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Интересно, как какаопраститутки заспамят эту новость?)))))))
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Комітет сенату США схвалив надання летальної зброї Україні

29 червня, 2017 - 16:26

"Ходить по хатам і гроші вимгагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya - Цензор.НЕТ 262"Ходить по хатам і гроші вимгагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya - Цензор.НЕТ 262

"Ходить по хатам і гроші вимгагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya - Цензор.НЕТ 262

Комітет сенату США у справах збройних сил схвалив проект військового бюджету, який передбачає виділення близько $700 млрд на військові потреби.

Згідно з документом, з них $621,5 млрд на оборонні витрати і $75 млрд - на військові операції за кордоном, передає Тиждень.UA.
За інформацією газети The Washington Post, сенатори пропонують виділити $500 млн на надання допомоги Україні, в тому числі - летального зброї.
"У комітеті вважають, що США повинні робити більше для запобігання російської агресії. Це стосується як діяльності Росії за кордоном, так і в кіберпросторі", - йдеться в документі.
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Коли народ вже почне уважно читати "сенатори пропонують виділити $500 млн на надання допомоги Україні" і пригадувати також старі новини Сенат США ухвалив бюджет Пентагону: допомога Україні - $500 мільйонів 14.06.16
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А логика у быдла,и потомков шариковых -раз Пэтя,то и Пэця,шоколад,в общем виноват Порох!А какаопроститутки,и какаопатриоты-это суперр!Писк!
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