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 "Ходить по хатам і гроші вимагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Ходить по хатам і гроші вимагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ совместно с иностранными партнерами работает над локализацией вируса PetyaA

Ходить по хатам і гроші вимагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мотивом последней глобальной кибератаки были не деньги, - ООН

Ходить по хатам і гроші вимагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": За двое суток поступило более 1500 сообщений о вирусных заражениях компьютерных сетей - Нацполиция. ВИДЕО

Ходить по хатам і гроші вимагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 04



Ходить по хатам і гроші вимагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 05

Ходить по хатам і гроші вимагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 06

Ходить по хатам і гроші вимагає. ФОТОжаберы о вирусе Petya 07

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больше смахивает на антимайдановский "юмор" быдловаты
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антимайдан не юморил над президентом
кацапы не юморили над президентом
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Рисованая карикатура прикольная, а все остальное ватные интерпретации.
С Тимошенко вообще непонятно при чем она там. Наверно, редактору цензора(депутату народного фронта) надо выполнить политзаказ.
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Тут каждая "статейка"- политзаказ на Юлю. Сеня всё никак не успокоится, что за ТАКОЙ короткий срок "спустил" до нуля весь свой политический капитал, который, кстати, благодаря Тимошенко и приобрел..... А Бутусов тупо отрабатывает. Думаю, сам Пиховшек не раз снял перед ним шляпу. Дно.
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А ГДЕ "ВТОРАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ"? "ЮМОРА"?
А ЗАЧЕМ ДЕНЬГИ ДАВАТЬ????!!!!!!!!!!!!! (если ОНИ ДО ЛЮДЕЙ НЕ ДОХОДЯТ????!!!!!!!)

А ОТВЕТ ВОТ: "СЕМЕЙСТВО КЛИНТОНОВ "ОКАЗЫВАЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ....................А ПОТОМ ..."НЕСЛОЖНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ РУК"....."УКРАИНСКИЙ БИЗНЕСССССМЕН" ПИНЧУК..............ОКАЗЫВАЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ "СЕМЕЙСТВУ КЛИНТОНОВ" (в ФОНД КЛИНТОНА, В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ФОНД КЛИНТОНШИ...."

РЕСПУБЛИКАНЦЫ МОЛЧАТ!!!...
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ТАК , ЕСЛИ ЕСТЬ "ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ"....МОЖЕТ НАЛОГИ ЗАПЛАТИТЬ? ИЛИ ТАК......."ПОЖЕРТВОВАТЬ ВИЙСЬКУ"......."НА АТО"............?
Ааааааааааааааааааааааа?
Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа??
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААаааааа???
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а если бы в два, то шо ?
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Петя бы проиграл во втором туре Тимошенко.
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вона не выходила во второй тур)
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она даже тупому пеньку с двумя судимостями проиграла )))
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"Ходить по хатам і гроші вимагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya - Цензор.НЕТ 6236Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 6 ч.6 часов назад
Редкое фото: Майдан, неизвестный айтишник пытается справиться с (тогда еще слабым) вирусом "Петя"!

"Ходить по хатам і гроші вимагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya - Цензор.НЕТ 4864
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Комітет сенату США схвалив надання летальної зброї Україні

29 червня, 2017 - 16:26

"Ходить по хатам і гроші вимгагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya - Цензор.НЕТ 262"Ходить по хатам і гроші вимгагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya - Цензор.НЕТ 262

"Ходить по хатам і гроші вимгагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya - Цензор.НЕТ 262

Комітет сенату США у справах збройних сил схвалив проект військового бюджету, який передбачає виділення близько $700 млрд на військові потреби.

Згідно з документом, з них $621,5 млрд на оборонні витрати і $75 млрд - на військові операції за кордоном, передає Тиждень.UA.
За інформацією газети The Washington Post, сенатори пропонують виділити $500 млн на надання допомоги Україні, в тому числі - летального зброї.
"У комітеті вважають, що США повинні робити більше для запобігання російської агресії. Це стосується як діяльності Росії за кордоном, так і в кіберпросторі", - йдеться в документі.
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Коли народ вже почне уважно читати "сенатори пропонують виділити $500 млн на надання допомоги Україні" і пригадувати також старі новини Сенат США ухвалив бюджет Пентагону: допомога Україні - $500 мільйонів 14.06.16
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29.06.17 13:24 Комитет Сената США одобрил проект военного бюджета, предусматривающий помощь Украине, в том числе летального оружия

Комитет Сената США по делам вооруженных сил одобрил проект военного бюджета, предусматривающий выделение около $700 млрд на военные нужды

УВАГА !
15 мая 2015 УВАГА !

Сенат США одобрил проект военной помощи Украине на $300 млн
В оборонный бюджет США на новый 2016 финансовый год, который начнется в стране 1 октября, заложена военная помощь Украине в размере $300 млн. Проект бюджета 13 мая одобрил Сенатский комитет по делам вооруженных сил Конгресса США.
Проект оборонного бюджета, который составит $612 млрд, поддержали 22 сенатора, против высказались четыре законодателя. Председатель комитета республиканец Джон Маккейн (от штата Аризона) приветствовал результаты закрытого голосования и назвал сам проект «реформаторским» с «подавляющей поддержкой обеих партий».

Сенатский комитет по делам вооруженных сил Конгресса США одобрил в четверг проект нового оборонного бюджета США на 2016 финансовый год, который начнется в стране 1 октября. Он предусматривает выделение Украине военной помощи в размере $300 млн.
Проект оборонного бюджета, который составит $612 млрд, поддержали 22 сенатора, против высказались четыре законодателя. Председатель комитета, республиканец Джон Маккейн (от штата Аризона) приветствовал результаты закрытого голосования и назвал сам проект «реформаторским» с «подавляющей поддержкой обеих партий».
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Да вы хоть усритесь, но лично меня вся эта ядобрызжащая кампания убеждает, что нужно опять за пэтю голосовать, хотя еще в прошлом году я не был уверен. Чем злобнее стадо тролей, тем больше уверенности, что правильно ведет страну Порошенко.
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придется за петра голосовать потому шо поговаривают от жопоблока будет кандидат бойко.
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Гречневые дешевки проголосуют за жопоблок опять. Если будут люля, садовый да еще какие-то темные лошадки для оттока голосов от основных претендентов, то точно нужно голосовать за пороха. На международной арене вряд ли кто достиг бы большего, чем порох. Но тролям это как серпом по я...🙂
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Это издевательство над президентом.
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Быдловатый юмор, обидно за интеллект, вернее за его отсутвие.
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Не,був б справжний Петя,то було б навпаки.Открываешь комп,а тобi з ренти за надра,на счёт кап.И музычка,така Петя Петя,любит вас,помнит вас.Всё для вас,и лишь для вас,любий мiй народ!
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смешно конечно.. только уже вторая волна пошла и все об этом пишут кроме цензора
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кое где смешно)но че так кацапня усирается от радости - как будто это правда Порох вирус придумал))))))))))))))))кацапня такая кацапня...
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Однако тренд создатели вируса отследили. "Вымогатель" - "скажите, как его зовут?"
Ассоциация известна, как бы всякие гнуссо-паламари не проедали налоги на отбеливание заляпаного соевого мундира.
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Фотожаберам наверное очень смешно, а вот мне нехрена. На работе легло ВСЕ. Не представляю сколько теперь надо времени, что бы это восстановить по-новому.
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Вирус не вымогатель, а убийца. Та что логичней его было назвать Senya.P (izdec)
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А причем тут Тимошенко, Бутусов? Так, для "вязки слов"? Неееее. Это вирус Senya.Ya Украина уж точно не переживет! Вор всех времен и народов, цинично пришедший к власти на украинской крови. А сейчас со своей кампашкой антн-НФ тупо занимается рейдерством!
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"Ходит по хатам,гроши вымагае",так налоговоя при Януковиче с ментами делала,логичне было назвать вирус "ОВОЩЬ"
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Цензор Браво....!! Последняя жаба шедевр!!! Не пойму, какого хрена вас забанил РОСКОМНАДЗОР?!!
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Вирус "Петя", а на первом плане- Юля. Цензор в край еб****ся!
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Когда атакует вирус, люди болеют, но над болезнью иногда хорошо посмеяться, ведь смех - это здоровье Petya - никакого страха, только смех!
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Вам рассказывать не надо
Кто директор шоколада.
Только вот не угадали -
Петю вирусом назвали! "Ходить по хатам і гроші вимагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya - Цензор.НЕТ 4256
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Ходить по хатам і гроші вимагає". ФОТОжаберы о вирусе Petya
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