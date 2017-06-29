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 Во Львове в результате удара молнии погибли два человека. ФОТО

По предварительной информации, погибли ребенок и взрослый мужчина, еще двое людей получили ожоги.

Во Львове в результате удара молнии погибли два человека, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник ГУ НП во Львовской области Игорь Зинкевич.

"На Левандовке возле озера ударом молнии поразило четырех человек, двое погибли на месте. Говорят, двое детей погибли и один обожжен сильно", - отметил он.

От удара погибла 9-летняя девочка и мужчина около 35 лет, еще двое пострадавших - ребенка и мужчину доставили в 8-ю клиническую больницу в центр термических травм. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил корреспондент.

Во Львове в результате удара молнии погибли два человека 01

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"Госпитализировали отца и сына. Сына положили в реанимацию, а отца - в инфарктное отделение. В центре экстренной помощи рассказали, что сейчас их здоровью ничего не угрожает, их состояние стабильное", - добавил журналист.

Также корреспондент добавил, что в управлении ГосЧС сегодня предупреждали о грозе и граде и советовали львовянам воздержаться от прогулок.

Заметим, по сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии, во второй половине дня в городе прогнозируют грозы, сильные ливни, град, порывы южного ветра 19-24 м/с, в отдельных районах - 25-28 м/с.

Такая же погода во Львове ожидается и завтра, 30 июня.
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як негоже? зараз порохоботи будуть Садіка звинувачувати в трагедії
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никто не застрахован...

соболезную родственникам
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В заголовці одне, про двох загиблих дітей, а в самому тексті вже про мужчину 35ти річного і дівчинку 9ти років. Ви там обкурилися, чи що, хто видає таку інформацію ???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо Львове в результате удара молнии погибли два человека. ФОТО
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