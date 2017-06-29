 Во Львове в результате удара молнии погибли два человека. ФОТО

Во Львове в результате удара молнии погибли два человека, передает Цензор.НЕТ . Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник ГУ НП во Львовской области Игорь Зинкевич."На Левандовке возле озера ударом молнии поразило четырех человек, двое погибли на месте. Говорят, двое детей погибли и один обожжен сильно", - отметил он.От удара погибла 9-летняя девочка и мужчина около 35 лет, еще двое пострадавших - ребенка и мужчину доставили в 8-ю клиническую больницу в центр термических травм. Об этом в эфире " 112 Украина " сообщил корреспондент.

"Госпитализировали отца и сына. Сына положили в реанимацию, а отца - в инфарктное отделение. В центре экстренной помощи рассказали, что сейчас их здоровью ничего не угрожает, их состояние стабильное", - добавил журналист.Также корреспондент добавил, что в управлении ГосЧС сегодня предупреждали о грозе и граде и советовали львовянам воздержаться от прогулок.Заметим, по сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии, во второй половине дня в городе прогнозируют грозы, сильные ливни, град, порывы южного ветра 19-24 м/с, в отдельных районах - 25-28 м/с.Такая же погода во Львове ожидается и завтра, 30 июня.