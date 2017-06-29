 Во Львове в результате удара молнии погибли два человека. ФОТО

Во Львове в результате удара молнии погибли два человека, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник ГУ НП во Львовской области Игорь Зинкевич.
"На Левандовке возле озера ударом молнии поразило четырех человек, двое погибли на месте. Говорят, двое детей погибли и один обожжен сильно", - отметил он.
От удара погибла 9-летняя девочка и мужчина около 35 лет, еще двое пострадавших - ребенка и мужчину доставили в 8-ю клиническую больницу в центр термических травм. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил корреспондент.
"Госпитализировали отца и сына. Сына положили в реанимацию, а отца - в инфарктное отделение. В центре экстренной помощи рассказали, что сейчас их здоровью ничего не угрожает, их состояние стабильное", - добавил журналист.
Также корреспондент добавил, что в управлении ГосЧС сегодня предупреждали о грозе и граде и советовали львовянам воздержаться от прогулок.
Заметим, по сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии, во второй половине дня в городе прогнозируют грозы, сильные ливни, град, порывы южного ветра 19-24 м/с, в отдельных районах - 25-28 м/с.
Такая же погода во Львове ожидается и завтра, 30 июня.
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соболезную родственникам
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