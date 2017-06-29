 Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - "PROSUD". ФОТОрепортаж

"В июне 2017 Главный военный прокурор Анатолий Матиос выступил с инициативой освободить от обязанности электронного декларирования всех военных прокуроров, мотивируя это угрозой их жизни и жизни их семей. А перед этим более 100 деклараций прокуроров исчезли с сайта НАПК. Мы решили проверить, что же пыталось скрыть руководство прокуратуры, убрав декларации своих работников", - отмечают авторы публикации.
В апреле 2017 декларацию господина Борзых по неизвестным причинам убрали с сайта Национального агентства. Однако копии пропавших деклараций остались на сайте проекта "Декларации", благодаря чему волонтеры смогли проанализировать декларации Дмитрия Борзых за 2015 и 2016 годы.
"Выходец из Луганска, Дмитрий Борзых начинал свою карьеру прокурором Ленинского района г. Луганска. После событий Революции Достоинства Дмитрий Борзых переезжает в Киев и начинает работать в Главной военной прокуратуре ГПУ, где совсем скоро становится правой рукой Анатолия Матиоса.
Первым делом, после которого фамилия Борзых появилось в СМИ, стал бытовой конфликт между тогда еще адвокатом Юлии Тимощенко Сергеем Власенко и его бывшей женой Натальей Окунской в ноябре 2013 года. То, что подобным делом занимается Генеральная прокуратура Украины, Дмитрий Борзых объяснял тем, что "на момент совершения преступления, в 2008-м, Сергей Власенко был народным депутатом Украины". Тогда представители прокуратуры говорили о возможных 2 годах ареста в случае доказательства вины господина Власенко; однако, Сергей Власенко смог не только избежать наказания, но и снова стать депутатом Верховной Рады. Впрочем, это дело стало неплохим стартом для прокурора Борзых, который сразу после него перешел в военную прокуратуру.
В июле 2016 блоггер и бывший работник Луганской прокуратуры Сергей Иванов сообщил, что по его информации именно Дмитрий Борзых, как правая рука Главного военного прокурора Анатолия Матиос, занимается контролем всех конвертационных центров в зоне АТО.
Возвращаясь к анализу декларации прокурора Борзых, мы видим, что основным доходом Дмитрия Валерьевича является его заработная плата. Правда, в 2015 году она была достаточно большой, как для работника прокуратуры, и составила более полумиллиона гривен.
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Вот как выглядит данный дом с высоты птичьего полета.
В то же время, декларация Борзых не содержит никакой информации относительно расходов на аренду этого дома. Согласно правилам электронного декларирования, сведения о расходах и сделки указываются только в случае, если размер соответствующего расхода (стоимость предмета сделки) превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года, который составляет 80 тыс. Итак, не указывать стоимость аренды в декларации прокурор Борзых мог только при условии, если стоимость аренды не превышала 7 тыс. грн в месяц. Насколько реальна стоимость аренды и оплата коммунальных услуг в доме площадью почти 400 кв. м. в пригороде Киева в 7 тыс. грн в месяц?", - интересуются авторы материала
Интересно также исчезновение из декларации Дмитрия Борзых за 2016 квартиры в Луганске. Зато появился доход в более чем полмиллиона гривен (около 20 тыс. долларов) от продажи недвижимого имущества иностранному гражданину.
"Возникает закономерный вопрос: гражданин какого иностранного государства мог приобрести квартиру в городе, оккупированном военными Российской Федерации? Можем предположить, что новым владельцем квартиры Дмитрия Борзых стал гражданин России. В таком случае, как отвечает нравственным критериям факт деловых отношений военного прокурора в 2016 году с представителем страны-агрессора?", - говорится в расследовании.
Кроме прибыли в 500 тыс. в декларации за 2016 у прокурора Борзых появился автомобиль - Toyota Camry 2006 г.в. приобретенный им за 300 тыс. грн.
В ноябре 2013 года фото-журналист Макс Левин во время судебного заседания зафиксировал Дмитрия Борзых с ручкой Montblanc Thomas Mann стоимостью $1.5 тысячи. Однако, никакого имущества в графе "ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)", в которой должно декларироваться подобное имущество в декларациях Борзых за 2015 и 2016 годы - не значится.
"Проанализировав декларации прокурора Дмитрия Борзых мы не понимаем, какую же, собственно, угрозу жизни несли обнародованые в ней данные. Однако, у нас появились вопросы относительно правильности их заполнения, сокрытие стоимости аренды дома и связи военного прокурора с иностранными гражданами на территории временно оккупированной территории", - заключают авторы расследования.
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ГПУ реально бандитская организация.
Недавно только отошел,от инфе по молодому дарованию из прокуратуры,и по совместительству миллионера,как тут еще эта инфа про борзого!
Это феерический пиздец!
Я еще и еще раз задаю вопрос:Ради этого люди шли на смерть во время Майдана,ради этих упырей на фронте гибнут молодые ребята!
Суки вас надо вешать,не стрелять а именно вешать!
Или страна уничтожит коррупцию.Или коррупция и эти прокурВоры уничтожат страну!
От наших делков у власти,скоро отвернется весь мир,такое терпеть никто не будет!
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майдан делается по типу бунта, власть нахер, а шо дальше, ноль понятия
но рядышком, трутся организованные банды подонков, которые знают как собой заполнить кабиньеты
Африка, Мугунии Буа и Нагариваса - особенно запомнились 50 80 революсии, сопровождашиеся бурными карнавалями и феерверками
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но здесь другой вопрос - зачем врать в Декларации и как он, молодой да раний, заработал даже на такой дом? через какой задний вход? )
за враньё в декларации всех чинуш сразу под увольнение!
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А провина за весь цей бедлам на парашенці. Що змінилося з часів овоча?
Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі.
http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat_perepisku_ekspomoschnitsy_nardepa_granovskogo_na_predmet_prichastnosti
http://ua.censor.net.ua/forum/864980/sudya_melnichuk_podderjavshiyi_zapret_evromayidana_proshel_kvalifikatsionnoe_otsenivanie_vkks_foto/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_61619560
07.11.16
09:08 Суддя Мельничук, який підтримав заборону Євромайдану, пройшов
кваліфікаційне оцінювання ВККС.
http://censor.net.ua/photo_news/357585/komandir_roty_berkuta_antonov_vernulsya_k_rabote_po_resheniyu_suda_gpu_dokument/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_56473871
23.10.15
22:14
Командир роты "Беркута" Антонов вернулся к работе по
решению суда, - ГПУ
https://ua.censor.net.ua/news/444140/prokuratura_zabezpechyla_yavku_v_sud_lyshe_odnogo_svidka_u_spravi_eksmera_stahanova_pislya_chogo_borisova
15.06.17
16:16
Прокуратура забезпечила явку в суд лише одного
свідка у справі екс-мера Стаханова, після чого Борісова виправдали
19.05.16 Суд
запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на
предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші гроші"
Шевченківський
район суд не визнав російської агресії?
http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM
27.06.17
16:28Красивая жизнь молодого прокурора
ГПУ
Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки
гектар земли, дорогие автомобили и связь с "ДНР/ЛНР". ФОТОрепортаж
https://censor.net.ua/forum/926824/krasivaya_jizn_molodogo_prokurora_gpu_krivoboka_elitnye_villy_pod_kievom_v_karpatah_i_v_krymu_kvartiry/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64119233
22.06.17 22:01
Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕО
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Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕО
https://ua.censor.net.ua/video_news/445137/novyyi_golova_ekonomichnoyi_kontrrozvidky_sbu_konyuhov_maye_bagato_elitnoyi_neruhomosti_nezrozumilogo
Прокуратура оскаржила виправдувальний вирок для екс-мера Кадіївки Борисова,
якого звинувачували в сепаратизмі
В Апеляційний суд Луганської області подано позов із вимогою повернути
справу екс-мера Кадіївки (Стаханова) Юрія Борисова на новий розгляд.
https://ua.censor.net
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И все в шоколаде.... Мля.
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Обоих,
уместе с МАТИОСОМ
ПОВЕСИТЬ НА фонарном столбу (ОДНОМ)
Чтобы больше такой мрази не было у нас в нашей стране!
Слава Героям-
смерть пидорасцам!!!
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Династия взяточников и казнокрадов.
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