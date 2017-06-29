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Все про:декларация (984) коррупция (7323) прокурор (958) Матиос Анатолий (517) НАПК (468)

 Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - "PROSUD". ФОТОрепортаж

Зам Главного военного прокурора Дмитрий Борзых арендует дом в селе Лесники под Киевом площадью 390 кв.м. по крайне выгодной цене - менее 7 тыс гривен в месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом материале-расследовании "PROSUD".

"В июне 2017 Главный военный прокурор Анатолий Матиос выступил с инициативой освободить от обязанности электронного декларирования всех военных прокуроров, мотивируя это угрозой их жизни и жизни их семей. А перед этим более 100 деклараций прокуроров исчезли с сайта НАПК. Мы решили проверить, что же пыталось скрыть руководство прокуратуры, убрав декларации своих работников", - отмечают авторы публикации.

Смотрите также: Матиос о е-декларациях работников правоохранительных органов: "Все подают декларацию, но она должна быть закрыта от публичного доступа". ВИДЕО

Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 01

Заместитель Главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины - Дмитрий Валерьевич Борзых.

В апреле 2017 декларацию господина Борзых по неизвестным причинам убрали с сайта Национального агентства. Однако копии пропавших деклараций остались на сайте проекта "Декларации", благодаря чему волонтеры смогли проанализировать декларации Дмитрия Борзых за 2015 и 2016 годы.

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"Выходец из Луганска, Дмитрий Борзых начинал свою карьеру прокурором Ленинского района г. Луганска. После событий Революции Достоинства Дмитрий Борзых переезжает в Киев и начинает работать в Главной военной прокуратуре ГПУ, где совсем скоро становится правой рукой Анатолия Матиоса.

Первым делом, после которого фамилия Борзых появилось в СМИ, стал бытовой конфликт между тогда еще адвокатом Юлии Тимощенко Сергеем Власенко и его бывшей женой Натальей Окунской в ​​ноябре 2013 года. То, что подобным делом занимается Генеральная прокуратура Украины, Дмитрий Борзых объяснял тем, что "на момент совершения преступления, в 2008-м, Сергей Власенко был народным депутатом Украины". Тогда представители прокуратуры говорили о возможных 2 годах ареста в случае доказательства вины господина Власенко; однако, Сергей Власенко смог не только избежать наказания, но и снова стать депутатом Верховной Рады. Впрочем, это дело стало неплохим стартом для прокурора Борзых, который сразу после него перешел в военную прокуратуру.

В июле 2016 блоггер и бывший работник Луганской прокуратуры Сергей Иванов сообщил, что по его информации именно Дмитрий Борзых, как правая рука Главного военного прокурора Анатолия Матиос, занимается контролем всех конвертационных центров в зоне АТО.

Возвращаясь к анализу декларации прокурора Борзых, мы видим, что основным доходом Дмитрия Валерьевича является его заработная плата. Правда, в 2015 году она была достаточно большой, как для работника прокуратуры, и составила более полумиллиона гривен.

Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 02Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 03

Что касается имущества, то, согласно декларации за 2015 год, Дмитрий Борзых и его мать владеют квартирой площадью 72 кв. м. в Луганске и арендуют дом площадью 43 кв. м. в селе Украинка, вблизи Киева. Также прокурор Борзых указывает в декларации право пользования 2 кв. м. в общежитии, которое очевидно является его адресом регистрации.

Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 04

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Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 05

В декларации за 2016 прокурор Борзых уже отмечает свою мать, однако, в ней мы находим в несколько раз больше дом под Киевом, который арендует прокурор. В частности, дом площадью 390 кв. м. в селе Лесники, Киево-Святошинского района.

Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 06


Вот как выглядит данный дом с высоты птичьего полета.

Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 07Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 08Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 09

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с "ДНР/ЛНР". ФОТОрепортаж


В то же время, декларация Борзых не содержит никакой информации относительно расходов на аренду этого дома. Согласно правилам электронного декларирования, сведения о расходах и сделки указываются только в случае, если размер соответствующего расхода (стоимость предмета сделки) превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года, который составляет 80 тыс. Итак, не указывать стоимость аренды в декларации прокурор Борзых мог только при условии, если стоимость аренды не превышала 7 тыс. грн в месяц. Насколько реальна стоимость аренды и оплата коммунальных услуг в доме площадью почти 400 кв. м. в пригороде Киева в 7 тыс. грн в месяц?", - интересуются авторы материала

Интересно также исчезновение из декларации Дмитрия Борзых за 2016 квартиры в Луганске. Зато появился доход в более чем полмиллиона гривен (около 20 тыс. долларов) от продажи недвижимого имущества иностранному гражданину.


Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 10


"Возникает закономерный вопрос: гражданин какого иностранного государства мог приобрести квартиру в городе, оккупированном военными Российской Федерации? Можем предположить, что новым владельцем квартиры Дмитрия Борзых стал гражданин России. В таком случае, как отвечает нравственным критериям факт деловых отношений военного прокурора в 2016 году с представителем страны-агрессора?", - говорится в расследовании.

Кроме прибыли в 500 тыс. в декларации за 2016 у прокурора Борзых появился автомобиль - Toyota Camry 2006 г.в. приобретенный им за 300 тыс. грн.

Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 11


В ноябре 2013 года фото-журналист Макс Левин во время судебного заседания зафиксировал Дмитрия Борзых с ручкой Montblanc Thomas Mann стоимостью $1.5 тысячи. Однако, никакого имущества в графе "ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)", в которой должно декларироваться подобное имущество в декларациях Борзых за 2015 и 2016 годы - не значится.

Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - PROSUD 12


"Проанализировав декларации прокурора Дмитрия Борзых мы не понимаем, какую же, собственно, угрозу жизни несли обнародованые в ней данные. Однако, у нас появились вопросы относительно правильности их заполнения, сокрытие стоимости аренды дома и связи военного прокурора с иностранными гражданами на территории временно оккупированной территории", - заключают авторы расследования.
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Ой. Чё вы бузите. Матиос отмажет. А гарант наградит. Как кулика. Усё по плану. ПР возвращается.
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Сука достали!
ГПУ реально бандитская организация.
Недавно только отошел,от инфе по молодому дарованию из прокуратуры,и по совместительству миллионера,как тут еще эта инфа про борзого!
Это феерический пиздец!
Я еще и еще раз задаю вопрос:Ради этого люди шли на смерть во время Майдана,ради этих упырей на фронте гибнут молодые ребята!
Суки вас надо вешать,не стрелять а именно вешать!
Или страна уничтожит коррупцию.Или коррупция и эти прокурВоры уничтожат страну!
От наших делков у власти,скоро отвернется весь мир,такое терпеть никто не будет!
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делается майдан 10, 101, 100500 - толку будет ноль
майдан делается по типу бунта, власть нахер, а шо дальше, ноль понятия
но рядышком, трутся организованные банды подонков, которые знают как собой заполнить кабиньеты
Африка, Мугунии Буа и Нагариваса - особенно запомнились 50 80 революсии, сопровождашиеся бурными карнавалями и феерверками
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бля, не раскачивайте лодку, Пэцю стошнит.....
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Ты смотри, такой юный и такой " обдарованый" прокурор, берет обеими руками и не стесняется... Далеко пойдёт, скоро будет вместо Матиаса...
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интересно как он продал? там же нотариальные реестры закрыты по ордло или как?, тут должен быть коммент от минюста.
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Український народ, якого ці прокурорські, СБУшники, судді та "любі друзі" Порошенка вважають за лоха, все бачить, запам"ятовує та робить висновки. А своє ставлення до усього порошенківського бардаку продемонструємо на виборах - парламентських та президентських. Особисто я нинішньою владою розчарований і ні за яких обставин за неї голосувати не буду. Нехай вже краще Президентом України буде популістка Тимошенко. При ній точно гірше, ніж при Порошенку, не буде.
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домик средней паршивости, земли мало, таких в селах и поселках в западной части Украины треть, если не половина. не дворец, конечно.
но здесь другой вопрос - зачем врать в Декларации и как он, молодой да раний, заработал даже на такой дом? через какой задний вход? )
за враньё в декларации всех чинуш сразу под увольнение!
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Це доказ того, наскільки прогнила ця влада і що це за "люстрація" і "реформи по-новому"

А провина за весь цей бедлам на парашенці. Що змінилося з часів овоча?

Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі.

http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat_perepisku_ekspomoschnitsy_nardepa_granovskogo_na_predmet_prichastnosti



http://ua.censor.net.ua/forum/864980/sudya_melnichuk_podderjavshiyi_zapret_evromayidana_proshel_kvalifikatsionnoe_otsenivanie_vkks_foto/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_61619560

07.11.16
09:08 Суддя Мельничук, який підтримав заборону Євромайдану, пройшов
кваліфікаційне оцінювання ВККС.

http://censor.net.ua/photo_news/357585/komandir_roty_berkuta_antonov_vernulsya_k_rabote_po_resheniyu_suda_gpu_dokument/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_56473871

23.10.15
22:14

Командир роты "Беркута" Антонов вернулся к работе по
решению суда, - ГПУ

https://ua.censor.net.ua/news/444140/prokuratura_zabezpechyla_yavku_v_sud_lyshe_odnogo_svidka_u_spravi_eksmera_stahanova_pislya_chogo_borisova

15.06.17
16:16

Прокуратура забезпечила явку в суд лише одного
свідка у справі екс-мера Стаханова, після чого Борісова виправдали

19.05.16 Суд
запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на
предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші гроші"

Шевченківський
район суд не визнав російської агресії?

http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM

27.06.17
16:28Красивая жизнь молодого прокурора

ГПУ
Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки
гектар земли, дорогие автомобили и связь с "ДНР/ЛНР". ФОТОрепортаж

https://censor.net.ua/forum/926824/krasivaya_jizn_molodogo_prokurora_gpu_krivoboka_elitnye_villy_pod_kievom_v_karpatah_i_v_krymu_kvartiry/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64119233

22.06.17 22:01

Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕО
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22.06.17 22:01

Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕО

https://ua.censor.net.ua/video_news/445137/novyyi_golova_ekonomichnoyi_kontrrozvidky_sbu_konyuhov_maye_bagato_elitnoyi_neruhomosti_nezrozumilogo

Прокуратура оскаржила виправдувальний вирок для екс-мера Кадіївки Борисова,
якого звинувачували в сепаратизмі

В Апеляційний суд Луганської області подано позов із вимогою повернути
справу екс-мера Кадіївки (Стаханова) Юрія Борисова на новий розгляд.

https://ua.censor.net
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Это никого не должно удивлять.Осталась одна реформа в Украине.Это линчевать всю верхушку включая таких как этот организм.Других лекарств не осталось.
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из за этого и засекретили "ВАЖНЫЕ" данные ((( И если ТАКОЙ имел связи для продажи своей квартиры, а ведь на ТОЙ территории ох как не просто продать а тем более как пить дать знают чья квартира была... То КРОТЫ сами по декларациям находятся без проблем
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Если купля-продажа делалась по украинскому законодательству и на подконтрольной территории и уплачены все налоги в госказну, то не вижу тут ничего криминального...
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По арендованному дому конечно большой вопрос. Понятно, что 7 тыс. грн. - это очень мало, немедленно должен быть составлен протокол о коррупции. А все остальное - порожняк. 500 тыс. грн. (меньше 20 тыс.долл.) за квартиру в Луганске - это цена реальная (даже низкая). А супер ручка (не в оригинале конечно) продается на Али за 50 долларов (лично проверил).
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В луганске на окупированой територии? где никто не знает что с той квартирой будет завтра? ты в своем уме?!! не конечно если у тебя денег куры не клюют то почему бы не рискнуть и не купить херню за 20тыс баксов!!!
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Ну лично я б не купил. Но как ты правильно заметил, есть те "у которых куры денег не клюют", то чё б им не купить квартиру по заниженной стоимости. Я вот не пойму, ну ты прежде чем спорить почитал бы объявления на олх (например) и посмотрел на те цены. Цена 500 тыс. - это реальная цена.
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а не кажется тебе что надо бы познакомится с человеком у которого денег куры не клюют!! может он не токо квартиру купит у прокурора а и на Армию Украины денег подкинет особенно если ему яйца прищемить хорошенько!!!
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А губи свої склав в дудочку професійно. Так сказать в бойовій готовності.
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хто такой этот матиос? альфонс с жинкою мультимилионершою? кем вон был при явнуховоще?
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Якщо логічно думати , то заборона публікувати декларації прокурорам , була введена саме через цього вундеркінда . І схоже в соєвих риглів на нього є надії , мається на увазу фальсифікації кримінальних справ проти неугодних . Зміна законів заради однієї людини - Луценка . Маєм чітку конфігурацію майбутнього шабашу панамських патріотів.
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как эта сопля вообще стала заместителем главного военного прокурора?
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не надо так, вы ж его не знаете... он талантливый мальчик...
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так же как малограмотный уебан стал главвоенпрокурором.
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может все и законно..., подарено или найдено на улице, кто ж спорит, но почему это надо скрывать? народу приятно, когда прокуроры, которые стоят на страже закона, не нищеброды какие, не шныряют глазами по сторонам, чего бы слямзить, а могут купить себе приличную ручку...
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Толику в тепловизоре виднее, кто хороший, а кто плохой)
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Короче, никакому ино-засранцу этот прокурорский засранец ничего не продавал. Эта "продажа" - просто отмывание денег. Какой-то "иностранный" кассаб перевел этому борзому гопнику-прокурвору прокурворский "черный нал", типа купил.
И все в шоколаде.... Мля.
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Рыго-в-манду-Ю...
Обоих,
уместе с МАТИОСОМ
ПОВЕСИТЬ НА фонарном столбу (ОДНОМ)
Чтобы больше такой мрази не было у нас в нашей стране!
Слава Героям-
смерть пидорасцам!!!
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Скамейка запасных прокуроров - короткая. НЕТ ТАМ ЧЕСТНЫХ И ОТРОДЯСЬ НЕ БЫЛО. Карать нужно просто. НО НЕТ ЧЕСТНЫХ СУДЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ КАРАТЬ ПО ЗАКОНУ. Нужна гласность, но нет честных СМИ, незаангажированных, а если и есть, то они не по этим делам. НУЖНО ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, НО И ЕГО НЕТ.
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А у нас прокурорские и судейские должности идут по наследству: уж больно должность воровская. Папа прокурор, значит, и сынуля по блату на прокурора выучится.
Династия взяточников и казнокрадов.
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не просто выучится, а и место займёт. Но, там не всё так гладко. В прокуратуре есть прокуроры, а есть следаки. Так вот следаки, это "чёрная кость", они никогда "не выбъются в люди".
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Такого говна у Юрика ещё полно - сажать и сажать @лядей !
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - "PROSUD". ФОТОрепортаж
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