 Зам Главного военного прокурора Борзых снимает большой дом под Киевом за 7 тыс. грн в месяц, - "PROSUD". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в новом материале-расследовании "PROSUD" "В июне 2017 Главный военный прокурор Анатолий Матиос выступил с инициативой освободить от обязанности электронного декларирования всех военных прокуроров, мотивируя это угрозой их жизни и жизни их семей. А перед этим более 100 деклараций прокуроров исчезли с сайта НАПК. Мы решили проверить, что же пыталось скрыть руководство прокуратуры, убрав декларации своих работников", - отмечают авторы публикации.

В апреле 2017 декларацию господина Борзых по неизвестным причинам убрали с сайта Национального агентства. Однако копии пропавших деклараций остались на сайте проекта "Декларации", благодаря чему волонтеры смогли проанализировать декларации Дмитрия Борзых за 2015 и 2016 годы."Выходец из Луганска, Дмитрий Борзых начинал свою карьеру прокурором Ленинского района г. Луганска. После событий Революции Достоинства Дмитрий Борзых переезжает в Киев и начинает работать в Главной военной прокуратуре ГПУ, где совсем скоро становится правой рукой Анатолия Матиоса.Первым делом, после которого фамилия Борзых появилось в СМИ, стал бытовой конфликт между тогда еще адвокатом Юлии Тимощенко Сергеем Власенко и его бывшей женой Натальей Окунской в ​​ноябре 2013 года. То, что подобным делом занимается Генеральная прокуратура Украины, Дмитрий Борзых объяснял тем, что "на момент совершения преступления, в 2008-м, Сергей Власенко был народным депутатом Украины". Тогда представители прокуратуры говорили о возможных 2 годах ареста в случае доказательства вины господина Власенко; однако, Сергей Власенко смог не только избежать наказания, но и снова стать депутатом Верховной Рады. Впрочем, это дело стало неплохим стартом для прокурора Борзых, который сразу после него перешел в военную прокуратуру.В июле 2016 блоггер и бывший работник Луганской прокуратуры Сергей Иванов сообщил , что по его информации именно Дмитрий Борзых, как правая рука Главного военного прокурора Анатолия Матиос, занимается контролем всех конвертационных центров в зоне АТО.Возвращаясь к анализу декларации прокурора Борзых, мы видим, что основным доходом Дмитрия Валерьевича является его заработная плата. Правда, в 2015 году она была достаточно большой, как для работника прокуратуры, и составила более полумиллиона гривен.

Что касается имущества, то, согласно декларации за 2015 год, Дмитрий Борзых и его мать владеют квартирой площадью 72 кв. м. в Луганске и арендуют дом площадью 43 кв. м. в селе Украинка, вблизи Киева. Также прокурор Борзых указывает в декларации право пользования 2 кв. м. в общежитии, которое очевидно является его адресом регистрации.

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В декларации за 2016 прокурор Борзых уже отмечает свою мать, однако, в ней мы находим в несколько раз больше дом под Киевом, который арендует прокурор. В частности, дом площадью 390 кв. м. в селе Лесники, Киево-Святошинского района.

Вот как выглядит данный дом с высоты птичьего полета.В то же время, декларация Борзых не содержит никакой информации относительно расходов на аренду этого дома. Согласно правилам электронного декларирования, сведения о расходах и сделки указываются только в случае, если размер соответствующего расхода (стоимость предмета сделки) превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года, который составляет 80 тыс. Итак, не указывать стоимость аренды в декларации прокурор Борзых мог только при условии, если стоимость аренды не превышала 7 тыс. грн в месяц. Насколько реальна стоимость аренды и оплата коммунальных услуг в доме площадью почти 400 кв. м. в пригороде Киева в 7 тыс. грн в месяц?", - интересуются авторы материалаИнтересно также исчезновение из декларации Дмитрия Борзых за 2016 квартиры в Луганске. Зато появился доход в более чем полмиллиона гривен (около 20 тыс. долларов) от продажи недвижимого имущества иностранному гражданину.

"Возникает закономерный вопрос: гражданин какого иностранного государства мог приобрести квартиру в городе, оккупированном военными Российской Федерации? Можем предположить, что новым владельцем квартиры Дмитрия Борзых стал гражданин России. В таком случае, как отвечает нравственным критериям факт деловых отношений военного прокурора в 2016 году с представителем страны-агрессора?", - говорится в расследовании.Кроме прибыли в 500 тыс. в декларации за 2016 у прокурора Борзых появился автомобиль - Toyota Camry 2006 г.в. приобретенный им за 300 тыс. грн.

В ноябре 2013 года фото-журналист Макс Левин во время судебного заседания зафиксировал Дмитрия Борзых с ручкой Montblanc Thomas Mann стоимостью $1.5 тысячи. Однако, никакого имущества в графе "ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)", в которой должно декларироваться подобное имущество в декларациях Борзых за 2015 и 2016 годы - не значится.

"Проанализировав декларации прокурора Дмитрия Борзых мы не понимаем, какую же, собственно, угрозу жизни несли обнародованые в ней данные. Однако, у нас появились вопросы относительно правильности их заполнения, сокрытие стоимости аренды дома и связи военного прокурора с иностранными гражданами на территории временно оккупированной территории", - заключают авторы расследования.