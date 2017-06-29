 Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - "PROSUD". ФОТОрепортаж

"В июне 2017 Главный военный прокурор Анатолий Матиос выступил с инициативой освободить от обязанности электронного декларирования всех военных прокуроров, мотивируя это угрозой их жизни и жизни их семей. А перед этим более 100 деклараций прокуроров исчезли с сайта НАПК. Мы решили проверить, что же пыталось скрыть руководство прокуратуры, убрав декларации своих работников", - отмечают авторы публикации.
В апреле 2017 декларацию господина Борзых по неизвестным причинам убрали с сайта Национального агентства. Однако копии пропавших деклараций остались на сайте проекта "Декларации", благодаря чему волонтеры смогли проанализировать декларации Дмитрия Борзых за 2015 и 2016 годы.
"Выходец из Луганска, Дмитрий Борзых начинал свою карьеру прокурором Ленинского района г. Луганска. После событий Революции Достоинства Дмитрий Борзых переезжает в Киев и начинает работать в Главной военной прокуратуре ГПУ, где совсем скоро становится правой рукой Анатолия Матиоса. В ноябре 2014 года, по случаю Дня работника прокуратуры, Президент Украины награждает Дмитрия Борзых медалью "За труд и доблесть". Интересно, за что он был награжден - сразу по приезду из Луганска?
Первым делом, после которого фамилия Борзых появилось в СМИ, стал бытовой конфликт между тогда еще адвокатом Юлии Тимощенко Сергеем Власенко и его бывшей женой Натальей Окунской в ноябре 2013 года. То, что подобным делом занимается Генеральная прокуратура Украины, Дмитрий Борзых объяснял тем, что "на момент совершения преступления, в 2008-м, Сергей Власенко был народным депутатом Украины". Тогда представители прокуратуры говорили о возможных 2 годах ареста в случае доказательства вины господина Власенко; однако, Сергей Власенко смог не только избежать наказания, но и снова стать депутатом Верховной Рады. Впрочем, это дело стало неплохим стартом для прокурора Борзых, который сразу после него перешел в военную прокуратуру.
В июле 2016 блоггер и бывший работник Луганской прокуратуры Сергей Иванов сообщил, что по его информации именно Дмитрий Борзых, как правая рука Главного военного прокурора Анатолия Матиос, занимается контролем всех конвертационных центров в зоне АТО.
Возвращаясь к анализу декларации прокурора Борзых, мы видим, что основным доходом Дмитрия Валерьевича является его заработная плата. Правда, в 2015 году она была достаточно большой, как для работника прокуратуры, и составила более полумиллиона гривен.
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Вот как выглядит данный дом с высоты птичьего полета.
В то же время, декларация Борзых не содержит никакой информации относительно расходов на аренду этого дома. Согласно правилам электронного декларирования, сведения о расходах и сделки указываются только в случае, если размер соответствующего расхода (стоимость предмета сделки) превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года, который составляет 80 тыс. Итак, не указывать стоимость аренды в декларации прокурор Борзых мог только при условии, если стоимость аренды не превышала 7 тыс. грн в месяц. Насколько реальна стоимость аренды и оплата коммунальных услуг в доме площадью почти 400 кв. м. в пригороде Киева в 7 тыс. грн в месяц?", - интересуются авторы материала
Интересно также исчезновение из декларации Дмитрия Борзых за 2016 квартиры в Луганске. Зато появился доход в более чем полмиллиона гривен от продажи недвижимого имущества иностранному гражданину.
"Возникает закономерный вопрос: гражданин какого иностранного государства мог приобрести квартиру в городе, оккупированном военными Российской Федерации? Можем предположить, что новым владельцем квартиры Дмитрия Борзых стал гражданин России. В таком случае, как отвечает нравственным критериям факт деловых отношений военного прокурора в 2016 году с представителем страны-агрессора?", - говорится в расследовании.
Кроме прибыли в 500 тыс. в декларации за 2016 у прокурора Борзых появился автомобиль - Toyota Camry 2006 г.в. приобретенный им за 300 тыс. грн.
В ноябре 2013 года фото-журналист Макс Левин во время судебного заседания зафиксировал Дмитрия Борзых с ручкой Montblanc Thomas Mann стоимостью $1.5 тысячи. Однако, никакого имущества в графе "ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)", в которой должно декларироваться подобное имущество в декларациях Борзых за 2015 и 2016 годы - не значится.
"Проанализировав декларации прокурора Дмитрия Борзых мы не понимаем, какую же, собственно, угрозу жизни несли обнародованые в ней данные. Однако, у нас появились вопросы относительно правильности их заполнения, сокрытие стоимости аренды дома и связи военного прокурора с иностранными гражданами на территории временно оккупированной территории", - заключают авторы расследования.
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можно.
в чём проблема?
можно по украинским законам арендовать дом в Лесниках?
можно.
в чём проблема?
а проблема в происхождении доходов и имущества этого борзого,
а не в том, чем пытаются публике поездить по ушам всякие популисты, не знающие законов, но обозвавшиеся "PROSUD"
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да мне пох, за сколько он её продал, хоть за миллиард!
мне важно, заплатил ли он налоги с продажи на эту сумму.
Кстати, книги продавать не запрещено. Но там немножко другие ньюансы.
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2. Налоги придётся заплатить со 100 миллиардов.
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Я прокурор ловлю бизнесмена на преступлении и отпускаю за взятку за деньги. Может нескольких бизнесменов ловлю и отпускаю. У меня накапливается куча денег мне надо их легализовать. Ищу бомжа оформляю сделку что оно БОМЖ купил у меня гвоздь за 1 млрд плачу все налоги со сделки скоко там их положено. Я милиардер и все по честному!! ИСХОДЯ ИЗ ТВОИХ ПИСУЛЕК!! Ничего не смущает?!!
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А зачем же ты упускаешь из виду, что отпуск тобой преступников и взятка (два очень тяжких преступления) никак не отменяются никакой уплатой налогов?
1. Отпустил преступника - тюрьма тебе за это.
2. Взял взятку - тюрьма тебе за это.
3. Уплатил налог с продаж - ничего тебе за продажу.
5 лет за отпуск + 7 лет за взятку + о лет за налоги = 13 лет.
нормально объяснил?
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или я быстро пишу, или ты медленно читаешь.
я не пытаюсь протащить мимо.
я пытаюсь тебе доказать, что выполнение законных действий (уплата налогов) не освобождает от ответственности ЗА ДРУГИЕ НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
Пусть его пеленают за взяточничество, за превышение служебных полномочий, за подлог, за убийство, за изначилование и ещё за 1000 возможно совершенных им преступлений,
НО НЕ ЗА ПРОДАЖУ КВАРТИРЫ
И НЕ ЗА АРЕНДУ ДОМА
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отмывание денег - это статья!
а это как раз и есть отмывание денег!
а во время войны вообще расстреливать нужно!!!
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продажа квартиры не статья.
если расстреливать нужно, то какого хрена ты не расстреливаешь?
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а если внук Била Гейтса возьмёт украинское гражданство, станет прокурором и дедушка подарит ему 300 таких домов, то как это нарушит закон?
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Ипать, сколько же вас ползает по земле, идиотов или проджажных тварей. Или то и другое вместе.
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У прокурора НЕ ДОЛЖНО быть такого дома
Freken
Что ты плетешь? Законы не пишут, что такого дома быть не должно
у тебя заздвоение личности?
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О женах в бизнесе и наследствах убедительно прошу не свистеть и не пердеть.
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тебе сколько лет надо не пить и не есть, чтобы отложить на её стоимость?
про наследство прошу не пердеть.
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А на зарплату прокурора ТАКОЙ дом как на фото купить нельзя.
Почему ты его защищаешь? Он твой труба шаталЬ?
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и сколько стоит дом?
и какая у тебя зарплата?
Я не его, засранца вороватого, защищаю,
а закон.
Судя по всему, его есть за что посадить,
но не за продажу жилья в лугандоне
и не за аренду жилья в Лесниках.
не надо людям втюхивать в головы, что богатство - это уже само по себе преступление.
надо доказывать и сажать надолго за неправедно добытое богатство.
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Ты сначали посмотри, откуда я пишу. И сравни зарплаты во Франции и в нищей Украине. А потом борзей. Вообще, плыви за буй.
Ты отвратителей в своей лизожопости.
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там, откуда ты пишешь, сажают за продажу жилья или за его аренду?
кстати, сравни пенсионные отчисления во Франции с пенсионными отчислениями в Украине
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я очень сомневаюсь, что ты, балабол, приедешь раскапывать могилу 10-летней давности и выполнять своё обещание.
подумай над этим...
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и ручки такие он явно не на зарплату покупает...
ах да, подарок, от благодарных слушателей ))))))))))
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при Яныке Юля имела доход от Онищенко,
а сейчас лишилась средств к существованию...
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а ты тогда чей, согласно твоей же логике?
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РОДИНУ ЗАЩИЩАЕМ, А ПОСЛЕ БИЗНЕС КРУТИМ …. И ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ "ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ"…
МОЖЕТЕ МЕНЯ БАНИТЬ…
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халвушоколад.
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Что ты сделал для того, чтобы его посадить?
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Вот Медведев сказал, муть какая-то и все схавали... Кому-то не нравится сравнение? Сделайте что-то с коррупцией... Можете удалить пост, если глазки режет, от этого коррупция меньше не станет...
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ГПУ реально бандитская организация.
Недавно только отошел,от инфе по молодому дарованию из прокуратуры,и по совместительству миллионера,как тут еще эта инфа про борзого!
Это феерический пиздец!
Я еще и еще раз задаю вопрос:Ради этого люди шли на смерть во время Майдана,ради этих упырей на фронте гибнут молодые ребята!
Суки вас надо вешать,не стрелять а именно вешать!
Или страна уничтожит коррупцию.Или коррупция и эти прокурВоры уничтожат страну!
От наших делков у власти,скоро отвернется весь мир,такое терпеть никто не будет!
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майдан делается по типу бунта, власть нахер, а шо дальше, ноль понятия
но рядышком, трутся организованные банды подонков, которые знают как собой заполнить кабиньеты
Африка, Мугунии Буа и Нагариваса - особенно запомнились 50 80 революсии, сопровождашиеся бурными карнавалями и феерверками
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но здесь другой вопрос - зачем врать в Декларации и как он, молодой да раний, заработал даже на такой дом? через какой задний вход? )
за враньё в декларации всех чинуш сразу под увольнение!
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А провина за весь цей бедлам на парашенці. Що змінилося з часів овоча?
Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі.
http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat_perepisku_ekspomoschnitsy_nardepa_granovskogo_na_predmet_prichastnosti
http://ua.censor.net.ua/forum/864980/sudya_melnichuk_podderjavshiyi_zapret_evromayidana_proshel_kvalifikatsionnoe_otsenivanie_vkks_foto/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_61619560
07.11.16
09:08 Суддя Мельничук, який підтримав заборону Євромайдану, пройшов
кваліфікаційне оцінювання ВККС.
http://censor.net.ua/photo_news/357585/komandir_roty_berkuta_antonov_vernulsya_k_rabote_po_resheniyu_suda_gpu_dokument/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_56473871
23.10.15
22:14
Командир роты "Беркута" Антонов вернулся к работе по
решению суда, - ГПУ
https://ua.censor.net.ua/news/444140/prokuratura_zabezpechyla_yavku_v_sud_lyshe_odnogo_svidka_u_spravi_eksmera_stahanova_pislya_chogo_borisova
15.06.17
16:16
Прокуратура забезпечила явку в суд лише одного
свідка у справі екс-мера Стаханова, після чого Борісова виправдали
19.05.16 Суд
запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на
предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші гроші"
Шевченківський
район суд не визнав російської агресії?
http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM
27.06.17
16:28Красивая жизнь молодого прокурора
ГПУ
Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки
гектар земли, дорогие автомобили и связь с "ДНР/ЛНР". ФОТОрепортаж
https://censor.net.ua/forum/926824/krasivaya_jizn_molodogo_prokurora_gpu_krivoboka_elitnye_villy_pod_kievom_v_karpatah_i_v_krymu_kvartiry/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64119233
22.06.17 22:01
Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕО
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Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕО
https://ua.censor.net.ua/video_news/445137/novyyi_golova_ekonomichnoyi_kontrrozvidky_sbu_konyuhov_maye_bagato_elitnoyi_neruhomosti_nezrozumilogo
Прокуратура оскаржила виправдувальний вирок для екс-мера Кадіївки Борисова,
якого звинувачували в сепаратизмі
В Апеляційний суд Луганської області подано позов із вимогою повернути
справу екс-мера Кадіївки (Стаханова) Юрія Борисова на новий розгляд.
https://ua.censor.net
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И все в шоколаде.... Мля.
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Обоих,
уместе с МАТИОСОМ
ПОВЕСИТЬ НА фонарном столбу (ОДНОМ)
Чтобы больше такой мрази не было у нас в нашей стране!
Слава Героям-
смерть пидорасцам!!!
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Династия взяточников и казнокрадов.
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