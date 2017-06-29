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Все про:декларация (984) коррупция (7321) прокурор (958) Матиос Анатолий (517) НАПК (467)

 Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - "PROSUD". ФОТОрепортаж

Зам Главного военного прокурора Дмитрий Борзых смог год назад, на третьем году войны, продать свою квартиру в Луганске за полмиллиона гривен гражданину иностранного государства. Также прокурор Борзых арендует дом в селе Лесники под Киевом площадью 390 кв.м. по крайне выгодной цене - менее 7 тыс гривен в месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом материале-расследовании "PROSUD".

"В июне 2017 Главный военный прокурор Анатолий Матиос выступил с инициативой освободить от обязанности электронного декларирования всех военных прокуроров, мотивируя это угрозой их жизни и жизни их семей. А перед этим более 100 деклараций прокуроров исчезли с сайта НАПК. Мы решили проверить, что же пыталось скрыть руководство прокуратуры, убрав декларации своих работников", - отмечают авторы публикации.

Смотрите также: Матиос о е-декларациях работников правоохранительных органов: "Все подают декларацию, но она должна быть закрыта от публичного доступа". ВИДЕО

Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 01

Заместитель Главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины - Дмитрий Валерьевич Борзых.

В апреле 2017 декларацию господина Борзых по неизвестным причинам убрали с сайта Национального агентства. Однако копии пропавших деклараций остались на сайте проекта "Декларации", благодаря чему волонтеры смогли проанализировать декларации Дмитрия Борзых за 2015 и 2016 годы.

Смотрите также: Егор Соболев о засекречивании е-деклараций правоохранителей: "Это катастрофа для системы декларирования и рай для коррупционеров". ВИДЕО

"Выходец из Луганска, Дмитрий Борзых начинал свою карьеру прокурором Ленинского района г. Луганска. После событий Революции Достоинства Дмитрий Борзых переезжает в Киев и начинает работать в Главной военной прокуратуре ГПУ, где совсем скоро становится правой рукой Анатолия Матиоса. В ноябре 2014 года, по случаю Дня работника прокуратуры, Президент Украины награждает Дмитрия Борзых медалью "За труд и доблесть". Интересно, за что он был награжден - сразу по приезду из Луганска?

Первым делом, после которого фамилия Борзых появилось в СМИ, стал бытовой конфликт между тогда еще адвокатом Юлии Тимощенко Сергеем Власенко и его бывшей женой Натальей Окунской в ​​ноябре 2013 года. То, что подобным делом занимается Генеральная прокуратура Украины, Дмитрий Борзых объяснял тем, что "на момент совершения преступления, в 2008-м, Сергей Власенко был народным депутатом Украины". Тогда представители прокуратуры говорили о возможных 2 годах ареста в случае доказательства вины господина Власенко; однако, Сергей Власенко смог не только избежать наказания, но и снова стать депутатом Верховной Рады. Впрочем, это дело стало неплохим стартом для прокурора Борзых, который сразу после него перешел в военную прокуратуру.

В июле 2016 блоггер и бывший работник Луганской прокуратуры Сергей Иванов сообщил, что по его информации именно Дмитрий Борзых, как правая рука Главного военного прокурора Анатолия Матиос, занимается контролем всех конвертационных центров в зоне АТО.

Возвращаясь к анализу декларации прокурора Борзых, мы видим, что основным доходом Дмитрия Валерьевича является его заработная плата. Правда, в 2015 году она была достаточно большой, как для работника прокуратуры, и составила более полумиллиона гривен.

Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 02Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 03

Что касается имущества, то, согласно декларации за 2015 год, Дмитрий Борзых и его мать владеют квартирой площадью 72 кв. м. в Луганске и арендуют дом площадью 43 кв. м. в селе Украинка, вблизи Киева. Также прокурор Борзых указывает в декларации право пользования 2 кв. м. в общежитии, которое очевидно является его адресом регистрации.

Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 04

Смотрите также: Тесть экс-"регионала" Яценко живет в скромном доме в селе, но владеет недвижимостью на $10 млн и дворцом площадью 1500 кв.метров. ВИДЕО

Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 05

В декларации за 2016 прокурор Борзых уже отмечает свою мать, однако, в ней мы находим в несколько раз больше дом под Киевом, который арендует прокурор. В частности, дом площадью 390 кв. м. в селе Лесники, Киево-Святошинского района.

Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 06


Вот как выглядит данный дом с высоты птичьего полета.

Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 07Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 08Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 09

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Красивая жизнь молодого прокурора ГПУ Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие автомобили и связь с "ДНР/ЛНР". ФОТОрепортаж


В то же время, декларация Борзых не содержит никакой информации относительно расходов на аренду этого дома. Согласно правилам электронного декларирования, сведения о расходах и сделки указываются только в случае, если размер соответствующего расхода (стоимость предмета сделки) превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года, который составляет 80 тыс. Итак, не указывать стоимость аренды в декларации прокурор Борзых мог только при условии, если стоимость аренды не превышала 7 тыс. грн в месяц. Насколько реальна стоимость аренды и оплата коммунальных услуг в доме площадью почти 400 кв. м. в пригороде Киева в 7 тыс. грн в месяц?", - интересуются авторы материала

Интересно также исчезновение из декларации Дмитрия Борзых за 2016 квартиры в Луганске. Зато появился доход в более чем полмиллиона гривен от продажи недвижимого имущества иностранному гражданину.


Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 10


"Возникает закономерный вопрос: гражданин какого иностранного государства мог приобрести квартиру в городе, оккупированном военными Российской Федерации? Можем предположить, что новым владельцем квартиры Дмитрия Борзых стал гражданин России. В таком случае, как отвечает нравственным критериям факт деловых отношений военного прокурора в 2016 году с представителем страны-агрессора?", - говорится в расследовании.

Кроме прибыли в 500 тыс. в декларации за 2016 у прокурора Борзых появился автомобиль - Toyota Camry 2006 г.в. приобретенный им за 300 тыс. грн.

Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 11


В ноябре 2013 года фото-журналист Макс Левин во время судебного заседания зафиксировал Дмитрия Борзых с ручкой Montblanc Thomas Mann стоимостью $1.5 тысячи. Однако, никакого имущества в графе "ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)", в которой должно декларироваться подобное имущество в декларациях Борзых за 2015 и 2016 годы - не значится.

Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - PROSUD 12


"Проанализировав декларации прокурора Дмитрия Борзых мы не понимаем, какую же, собственно, угрозу жизни несли обнародованые в ней данные. Однако, у нас появились вопросы относительно правильности их заполнения, сокрытие стоимости аренды дома и связи военного прокурора с иностранными гражданами на территории временно оккупированной территории", - заключают авторы расследования.
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ПИЗДИТ ОЙ ПИЗДИТ!! Интересно поговорить с тем иностранцем а особенно интересно проверить его уровень доходов что он так запросто по поллимона на неликвид скидывает!!
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можно законно продать квартиру в лугандоне по украинским законам?
можно.
в чём проблема?

можно по украинским законам арендовать дом в Лесниках?
можно.
в чём проблема?

а проблема в происхождении доходов и имущества этого борзого,
а не в том, чем пытаются публике поездить по ушам всякие популисты, не знающие законов, но обозвавшиеся "PROSUD"
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Ты то чего завелся? Твой родственник что ли?
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ну вот тебе кто то начнет рассказывать что он продал корзину помидоров за 1 лимон, ты поверишь? Хотя как ты говоришь никто не запрещает продавать помидоры!! Или ты уже забыл нашего ПРОФФЕСОРА который книгу продал за 16 млн! Это было больше чем заработала писательница о Гарре Поттере!! А книги продавать то же не запрещено
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ну вот тебе кто то начнет рассказывать что он продал корзину помидоров за 1 лимон, ты поверишь?

да мне пох, за сколько он её продал, хоть за миллиард!
мне важно, заплатил ли он налоги с продажи на эту сумму.

Кстати, книги продавать не запрещено. Но там немножко другие ньюансы.
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ну с таким подходом ты далеко зайдешь .... так можно что угодно оправдать любой грабеж!! а чего я не грабил я гвоздь продал за 1 млрд!!
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1. Гвоздь можно продать хоть за 100 миллиардов, если найдёшь покупателя.
2. Налоги придётся заплатить со 100 миллиардов.
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Пишу тебе долбодятлу рецепт! что то ты нехера не вдупляешь!!
Я прокурор ловлю бизнесмена на преступлении и отпускаю за взятку за деньги. Может нескольких бизнесменов ловлю и отпускаю. У меня накапливается куча денег мне надо их легализовать. Ищу бомжа оформляю сделку что оно БОМЖ купил у меня гвоздь за 1 млрд плачу все налоги со сделки скоко там их положено. Я милиардер и все по честному!! ИСХОДЯ ИЗ ТВОИХ ПИСУЛЕК!! Ничего не смущает?!!
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Если ты платишь все налоги - то это по честному и в этой части к тебе претензий нет.

А зачем же ты упускаешь из виду, что отпуск тобой преступников и взятка (два очень тяжких преступления) никак не отменяются никакой уплатой налогов?

1. Отпустил преступника - тюрьма тебе за это.
2. Взял взятку - тюрьма тебе за это.
3. Уплатил налог с продаж - ничего тебе за продажу.

5 лет за отпуск + 7 лет за взятку + о лет за налоги = 13 лет.

нормально объяснил?
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Хреново объяснил.... потому что наличие необъяснимых значительных сумм у сотрудника правоохранительных органов это ТАКОЙ ЖИРНЫЙ НАМЕК на незаконные действия а ты это пытаешься протащить мимо расказываешь про налоги про еще какую хрень!! А тут все просто и на поверхности НЕ МОЖЕТ ПРОКУРОР ЗАРАБОТАТЬ МЛН (честно)!! Не та должность!! А ты извени ХЕРНЮ ПИШЕШЬ!!!! Да и бизнесмену чтобы заработать млн по честному надо реально что то прорывное создать а не просто выпустить очередной ночной горшок!!
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а ты это пытаешься протащить мимо


или я быстро пишу, или ты медленно читаешь.

я не пытаюсь протащить мимо.
я пытаюсь тебе доказать, что выполнение законных действий (уплата налогов) не освобождает от ответственности ЗА ДРУГИЕ НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

Пусть его пеленают за взяточничество, за превышение служебных полномочий, за подлог, за убийство, за изначилование и ещё за 1000 возможно совершенных им преступлений,

НО НЕ ЗА ПРОДАЖУ КВАРТИРЫ
И НЕ ЗА АРЕНДУ ДОМА
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133133, ТЫ - ИДИОТ!
отмывание денег - это статья!
а это как раз и есть отмывание денег!
а во время войны вообще расстреливать нужно!!!
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отмывание денег - это статья.

продажа квартиры не статья.

если расстреливать нужно, то какого хрена ты не расстреливаешь?
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Ты, мумник, ипало-то борзое завали. У прокурора НЕ ДОЛЖНО быть такого дома дома, такой ручки и такого хлебала. Потому что он прокурор, а не гопник.
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в каком законе написано, что у прокурора не должно быть такого дома?

а если внук Била Гейтса возьмёт украинское гражданство, станет прокурором и дедушка подарит ему 300 таких домов, то как это нарушит закон?
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Что ты плетешь? Законы не пишут, что такого дома быть не должно. Криминальный Кодекс пишет о КОРРУПЦИИ. О Коррпции, мля!

Ипать, сколько же вас ползает по земле, идиотов или проджажных тварей. Или то и другое вместе.
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Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - "PROSUD" - Цензор.НЕТ 4725 Freken
У прокурора НЕ ДОЛЖНО быть такого дома

Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - "PROSUD" - Цензор.НЕТ 4725 Freken
Что ты плетешь? Законы не пишут, что такого дома быть не должно


у тебя заздвоение личности?

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У прокурора не должно біть такого дома, потому что стоимость такого дома не соотвествует зарплате прокурора.
О женах в бизнесе и наследствах убедительно прошу не свистеть и не пердеть.
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а стоимость твоей квартиры соответствует твоей зарплате?

тебе сколько лет надо не пить и не есть, чтобы отложить на её стоимость?

про наследство прошу не пердеть.
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У меня дом. Куплен на зарплату. Точка. Это к твоей любознательности.
А на зарплату прокурора ТАКОЙ дом как на фото купить нельзя.
Почему ты его защищаешь? Он твой труба шаталЬ?
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У меня дом. Куплен на зарплату. Точка.

и сколько стоит дом?
и какая у тебя зарплата?

Я не его, засранца вороватого, защищаю,
а закон.

Судя по всему, его есть за что посадить,
но не за продажу жилья в лугандоне
и не за аренду жилья в Лесниках.

не надо людям втюхивать в головы, что богатство - это уже само по себе преступление.
надо доказывать и сажать надолго за неправедно добытое богатство.
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Я сейчас все вывалю тому, кто любит лизать прокурвоврское жопидло.
Ты сначали посмотри, откуда я пишу. И сравни зарплаты во Франции и в нищей Украине. А потом борзей. Вообще, плыви за буй.
Ты отвратителей в своей лизожопости.
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Ты сначали посмотри, откуда я пишу...


там, откуда ты пишешь, сажают за продажу жилья или за его аренду?

кстати, сравни пенсионные отчисления во Франции с пенсионными отчислениями в Украине
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Ты, чмо ебливое, понимаешь, мать твою ёб, что значит ручка ща пол-тыщи баксов в стране, где собирают по копейке на лечение раненых воинов и больных детей?
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ты понимаешь, что можешь продать свою квартиру за пару десятков тысяч долларов и пожертвовать эти деньги на больных детей?
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...мать твою ёб...

я очень сомневаюсь, что ты, балабол, приедешь раскапывать могилу 10-летней давности и выполнять своё обещание.

подумай над этим...
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арендовать-то можно. но реальная цена такой аренды минимум 1000 у.е.
и ручки такие он явно не на зарплату покупает...
ах да, подарок, от благодарных слушателей ))))))))))
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фамилия у него такая, ничего не поделаешь, говорит матиос.
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и к чему эти склоки..зачем уподобляться саакашавли..
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сечас наглость этой элиты превысила уровень януковича..
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и не говори.

при Яныке Юля имела доход от Онищенко,
а сейчас лишилась средств к существованию...
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Ой что-то мне кажется, что ты тролик чей-то. Даже догадываюсь чей.
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Юлин или Онищенко?
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в твоей парадигме человек не может быть ничьим ?
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не а, они тоже пасутся на землях какогата участкового
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смелая трактовка!

а ты тогда чей, согласно твоей же логике?
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Да с пЭцькиной будки оно! Косит, типо, под умного!
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при порошенко они показали свое наворованное и продолжают врровать дальше..
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а при яныке они наворованное даже не должны были показывать
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"Мы добились блестящих результатов в борьбе с коррупцией и в реформах, которые затронули все секторы нашей экономики и общества. Непросто проводить реформы в стране, в которой идет война. Но это, однако, именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, возобновили экономический рост и снизили бюджетный дефицит", - добавил глава государства.
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а заодно понизили доходы среднестатистических граждан более чем в 2-3 раза
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Просто три простых слова "Выходец из Луганска" должны ставить преграду на карьерном пути на целую кучу должностей. Как и из даунецка.
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ВОТ ПО ТОМУ ИХ И БУДУТ ВЗРЫВАТЬ В ЦЕНТРЕ КИЕВА… ДО ОБЕДА МЫ
РОДИНУ ЗАЩИЩАЕМ, А ПОСЛЕ БИЗНЕС КРУТИМ …. И ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ "ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ"…
МОЖЕТЕ МЕНЯ БАНИТЬ…
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их то как раз и не взрывают....они бизнеспартнеры агрессора
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Каждый день такими новостями срут на лицо порохоботам, а они кричат про халву шоколад.
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Пока некогда кричать, весь их штат занят новостью про торговлю Пеци с абхазами.
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Все своего офшорника облизывают? Вот лизунчики!
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"Да, он сукин сын. Но это наш сукин сын"-думаю, Матиос мог бы ответить как-то так.
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ТО ТО КРЫСА МАТИОС, ВИЗЖАЛА ТРЕБУЯ "ЗАСЕКРЕТИТЬ" ПРОКУРОРСКИЕ ДЕКЛАРАЦИИ. СКОЛЬКО ЕЩЕ У ЛЮДЕЙ ХВАТИТ СИЛ ТЕРПЕТЬ ЭТУ ВОРОВСКУЮ ШУШАРУ???
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Я пока не слышал, чтобы люди выходили на демострации, требуя убрать или посадить Матиоса.
Что ты сделал для того, чтобы его посадить?
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а что, нужно на "демонстрации" выходить? да у нас столько "матиосов", что ноги стопчут от "демонстраций", не только внуки - правнуки наших внуков.
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Не ну просто не могу себе представить "иностранца", который будет за 150000 евро квартиру в Лугандоне покупать. К примеру в Испании и дешевле и надёжнее
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Не 150.000, а 15.000. Нет людей, которые будут там покупать квартиры, ни за 15.000, ни за 1.500, ни за 50. Обычная взятка. Я вообще не понимаю, зачем в стране с таким уровнем коррупции прокурору в чем-то перед кем-то отчитываться.
Вот Медведев сказал, муть какая-то и все схавали... Кому-то не нравится сравнение? Сделайте что-то с коррупцией... Можете удалить пост, если глазки режет, от этого коррупция меньше не станет...
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Молодые кадры намного циничней и наглей папередников. У тех хоть какие-то остатки совести совковой иногда проявлялись, а эти охамели вкрай.
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Ой. Чё вы бузите. Матиос отмажет. А гарант наградит. Как кулика. Усё по плану. ПР возвращается.
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Сука достали!
ГПУ реально бандитская организация.
Недавно только отошел,от инфе по молодому дарованию из прокуратуры,и по совместительству миллионера,как тут еще эта инфа про борзого!
Это феерический пиздец!
Я еще и еще раз задаю вопрос:Ради этого люди шли на смерть во время Майдана,ради этих упырей на фронте гибнут молодые ребята!
Суки вас надо вешать,не стрелять а именно вешать!
Или страна уничтожит коррупцию.Или коррупция и эти прокурВоры уничтожат страну!
От наших делков у власти,скоро отвернется весь мир,такое терпеть никто не будет!
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делается майдан 10, 101, 100500 - толку будет ноль
майдан делается по типу бунта, власть нахер, а шо дальше, ноль понятия
но рядышком, трутся организованные банды подонков, которые знают как собой заполнить кабиньеты
Африка, Мугунии Буа и Нагариваса - особенно запомнились 50 80 революсии, сопровождашиеся бурными карнавалями и феерверками
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бля, не раскачивайте лодку, Пэцю стошнит.....
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Ты смотри, такой юный и такой " обдарованый" прокурор, берет обеими руками и не стесняется... Далеко пойдёт, скоро будет вместо Матиаса...
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интересно как он продал? там же нотариальные реестры закрыты по ордло или как?, тут должен быть коммент от минюста.
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Український народ, якого ці прокурорські, СБУшники, судді та "любі друзі" Порошенка вважають за лоха, все бачить, запам"ятовує та робить висновки. А своє ставлення до усього порошенківського бардаку продемонструємо на виборах - парламентських та президентських. Особисто я нинішньою владою розчарований і ні за яких обставин за неї голосувати не буду. Нехай вже краще Президентом України буде популістка Тимошенко. При ній точно гірше, ніж при Порошенку, не буде.
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домик средней паршивости, земли мало, таких в селах и поселках в западной части Украины треть, если не половина. не дворец, конечно.
но здесь другой вопрос - зачем врать в Декларации и как он, молодой да раний, заработал даже на такой дом? через какой задний вход? )
за враньё в декларации всех чинуш сразу под увольнение!
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Це доказ того, наскільки прогнила ця влада і що це за "люстрація" і "реформи по-новому"

А провина за весь цей бедлам на парашенці. Що змінилося з часів овоча?

Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі.

http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat_perepisku_ekspomoschnitsy_nardepa_granovskogo_na_predmet_prichastnosti



http://ua.censor.net.ua/forum/864980/sudya_melnichuk_podderjavshiyi_zapret_evromayidana_proshel_kvalifikatsionnoe_otsenivanie_vkks_foto/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_61619560

07.11.16
09:08 Суддя Мельничук, який підтримав заборону Євромайдану, пройшов
кваліфікаційне оцінювання ВККС.

http://censor.net.ua/photo_news/357585/komandir_roty_berkuta_antonov_vernulsya_k_rabote_po_resheniyu_suda_gpu_dokument/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_56473871

23.10.15
22:14

Командир роты "Беркута" Антонов вернулся к работе по
решению суда, - ГПУ

https://ua.censor.net.ua/news/444140/prokuratura_zabezpechyla_yavku_v_sud_lyshe_odnogo_svidka_u_spravi_eksmera_stahanova_pislya_chogo_borisova

15.06.17
16:16

Прокуратура забезпечила явку в суд лише одного
свідка у справі екс-мера Стаханова, після чого Борісова виправдали

19.05.16 Суд
запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на
предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші гроші"

Шевченківський
район суд не визнав російської агресії?

http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM

27.06.17
16:28Красивая жизнь молодого прокурора

ГПУ
Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки
гектар земли, дорогие автомобили и связь с "ДНР/ЛНР". ФОТОрепортаж

https://censor.net.ua/forum/926824/krasivaya_jizn_molodogo_prokurora_gpu_krivoboka_elitnye_villy_pod_kievom_v_karpatah_i_v_krymu_kvartiry/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64119233

22.06.17 22:01

Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕО
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22.06.17 22:01

Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕО

https://ua.censor.net.ua/video_news/445137/novyyi_golova_ekonomichnoyi_kontrrozvidky_sbu_konyuhov_maye_bagato_elitnoyi_neruhomosti_nezrozumilogo

Прокуратура оскаржила виправдувальний вирок для екс-мера Кадіївки Борисова,
якого звинувачували в сепаратизмі

В Апеляційний суд Луганської області подано позов із вимогою повернути
справу екс-мера Кадіївки (Стаханова) Юрія Борисова на новий розгляд.

https://ua.censor.net
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Это никого не должно удивлять.Осталась одна реформа в Украине.Это линчевать всю верхушку включая таких как этот организм.Других лекарств не осталось.
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из за этого и засекретили "ВАЖНЫЕ" данные ((( И если ТАКОЙ имел связи для продажи своей квартиры, а ведь на ТОЙ территории ох как не просто продать а тем более как пить дать знают чья квартира была... То КРОТЫ сами по декларациям находятся без проблем
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Если купля-продажа делалась по украинскому законодательству и на подконтрольной территории и уплачены все налоги в госказну, то не вижу тут ничего криминального...
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По арендованному дому конечно большой вопрос. Понятно, что 7 тыс. грн. - это очень мало, немедленно должен быть составлен протокол о коррупции. А все остальное - порожняк. 500 тыс. грн. (меньше 20 тыс.долл.) за квартиру в Луганске - это цена реальная (даже низкая). А супер ручка (не в оригинале конечно) продается на Али за 50 долларов (лично проверил).
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А губи свої склав в дудочку професійно. Так сказать в бойовій готовності.
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хто такой этот матиос? альфонс с жинкою мультимилионершою? кем вон был при явнуховоще?
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Якщо логічно думати , то заборона публікувати декларації прокурорам , була введена саме через цього вундеркінда . І схоже в соєвих риглів на нього є надії , мається на увазу фальсифікації кримінальних справ проти неугодних . Зміна законів заради однієї людини - Луценка . Маєм чітку конфігурацію майбутнього шабашу панамських патріотів.
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как эта сопля вообще стала заместителем главного военного прокурора?
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не надо так, вы ж его не знаете... он талантливый мальчик...
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может все и законно..., подарено или найдено на улице, кто ж спорит, но почему это надо скрывать? народу приятно, когда прокуроры, которые стоят на страже закона, не нищеброды какие, не шныряют глазами по сторонам, чего бы слямзить, а могут купить себе приличную ручку...
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Толику в тепловизоре виднее, кто хороший, а кто плохой)
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Короче, никакому ино-засранцу этот прокурорский засранец ничего не продавал. Эта "продажа" - просто отмывание денег. Какой-то "иностранный" кассаб перевел этому борзому гопнику-прокурвору прокурворский "черный нал", типа купил.
И все в шоколаде.... Мля.
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Рыго-в-манду-Ю...
Обоих,
уместе с МАТИОСОМ
ПОВЕСИТЬ НА фонарном столбу (ОДНОМ)
Чтобы больше такой мрази не было у нас в нашей стране!
Слава Героям-
смерть пидорасцам!!!
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Скамейка запасных прокуроров - короткая. НЕТ ТАМ ЧЕСТНЫХ И ОТРОДЯСЬ НЕ БЫЛО. Карать нужно просто. НО НЕТ ЧЕСТНЫХ СУДЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ КАРАТЬ ПО ЗАКОНУ. Нужна гласность, но нет честных СМИ, незаангажированных, а если и есть, то они не по этим делам. НУЖНО ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, НО И ЕГО НЕТ.
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А у нас прокурорские и судейские должности идут по наследству: уж больно должность воровская. Папа прокурор, значит, и сынуля по блату на прокурора выучится.
Династия взяточников и казнокрадов.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - "PROSUD". ФОТОрепортаж
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