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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:налоги (2551) налоговая милиция (1448) Хмельнитчина (367) ГФС (2970)

 Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков и задержали его организаторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, была установлена группа лиц, которые наладили незаконное изготовление и реализацию фальсификата. Производство алкоголя осуществлялось с использованием оборудования, обеспечивающего его массовое изготовление. В дальнейшем алкоголь разливался в упаковки бег-ин-бокс и продавался через реализаторов, а также при помощи служб доставки.

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В результате проведенных 11 обысков были обнаружены и изъяты более трех тысяч литров спирта и более 1,4 тысячи литров фальсификата на общую сумму более 765 тысяч гривен, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, черновые записи, а также около 90 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте.

Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 01Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 02Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 03Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 04Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 05Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 06Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 07Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 08Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 09Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 10

В настоящее время задержаны трое организаторов незаконной деятельности. Им сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.
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Вот мочему ВР регулярно подымает цены на алкоголь,чтобы побольше загребать на фальсификате.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
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