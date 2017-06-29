 Налоговики на Хмельнитчине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, была установлена группа лиц, которые наладили незаконное изготовление и реализацию фальсификата. Производство алкоголя осуществлялось с использованием оборудования, обеспечивающего его массовое изготовление. В дальнейшем алкоголь разливался в упаковки бег-ин-бокс и продавался через реализаторов, а также при помощи служб доставки.
В результате проведенных 11 обысков были обнаружены и изъяты более трех тысяч литров спирта и более 1,4 тысячи литров фальсификата на общую сумму более 765 тысяч гривен, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, черновые записи, а также около 90 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте.
В настоящее время задержаны трое организаторов незаконной деятельности. Им сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.
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